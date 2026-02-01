NSƯT Hoài Linh nói thẳng chuyện cát-xê, giải nghệ ở tuổi 56

TPO - Ở tuổi 56, khi nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đã chọn lui về hậu trường, NSƯT Hoài Linh khẳng định anh vẫn chưa thể rời sân khấu. “Cái nghề này không làm thì buồn lắm. Còn làm được thì tôi cứ làm”, Hoài Linh chia sẻ tại chương trình Xuân Phát Tài 16.

Tối 31/1, Xuân Phát Tài 16 diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của dàn nghệ sĩ đông đảo gồm Xuân Hinh, Hoài Linh, Hồng Vân, Tự Long, Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền, Thái Sơn, Lệ Quyên, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ, Quang Minh, Trung Ruồi, Quốc Thiên, Minh Tuyết, Jennifer Phạm, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Giang Hồng Ngọc, Cường Seven, Hà Thanh Xuân, Cường Cá… Chương trình thu hút khoảng 4.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Trao đổi với Tiền Phong, NSƯT Hoài Linh cho biết anh không quá lo lắng việc chương trình có thể trở nên cũ kỹ sau nhiều mùa. Theo nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là Xuân Phát Tài vẫn giữ được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả. “Một chương trình tồn tại và giữ được 16 năm như vậy là cũng giỏi rồi”, anh nói.

﻿ ﻿ NSƯT Hoài Linh cùng NSND Tự Long và NSND Hồng Vân ở hậu trường Xuân Phát Tài 16. Ảnh: Đức Nguyễn.

Lý giải việc vẫn bền bỉ theo nghề dù đã có thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, Hoài Linh thừa nhận anh khó rời xa sân khấu. Nhìn vào lớp nghệ sĩ đi trước như Bảo Quốc, Kiều Mai Lý, Ngọc Giàu vẫn còn sung sức, anh càng không cho phép mình chùn bước. “Cái nghề này không làm thì buồn lắm. Còn làm được thì tôi cứ làm”, NSƯT Hoài Linh chia sẻ.

Hiện tại, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho sân khấu, đồng thời cho biết có thể tham gia khoảng hai dự án điện ảnh trong năm nay. So với trước, anh giảm dần việc chạy show, chỉ nhận những chương trình phù hợp để giữ sức.

Nói về kịch bản và cát-xê, NSƯT Hoài Linh cho rằng với nghệ sĩ, kịch bản luôn là yếu tố bắt buộc phải đặt lên hàng đầu, còn thù lao cần có sự linh hoạt. “Nghệ sĩ không có một mức giá cố định, tùy chương trình, tùy hoàn cảnh mà mình cân đối”, anh nói.

Điều khiến anh trăn trở nhất hiện nay là cần một đội ngũ biên kịch thực sự tốt để tạo ra những tác phẩm đủ chất lượng cho sân khấu.

Tiểu phẩm Đòi nợ với sự tham gia của NSND Hồng Vân, Hoài Linh, Hứa Minh Đạt... Ảnh: Đức Nguyễn.

Tại Xuân Phát Tài 16, NSƯT Hoài Linh cùng NSND Hồng Vân, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ và Tuấn Dũng mang đến tiểu phẩm Đòi nợ. Kịch bản nhẹ nhàng cùng diễn xuất duyên dáng của các nghệ sĩ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cũng góp mặt trọn vẹn cả 16 mùa, NSƯT Thanh Thanh Hiền cho biết sự gắn bó lâu năm với danh hài Xuân Hinh không khiến khán giả nhàm chán. “Trái lại, chính sự quen thuộc ấy lại tạo nên cảm giác gắn bó, luyến lưu, để rồi chúng tôi gần như không thể rời nhau”, chị chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, để tránh lặp lại là điều không dễ, đòi hỏi sự mới mẻ từ kịch bản, dàn dựng và tinh thần sáng tạo của mỗi nghệ sĩ. “Món ăn chúng tôi mang đến cho khán giả không năm nào giống năm nào”, chị nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Quang Thắng tập thoại trước giờ lên sân khấu. Năm nay, các nghệ sĩ phía Bắc trình diễn tiểu phẩm Lẫn do Đinh Tiến Dũng làm đạo diễn. Ảnh: Đức Nguyễn.

NSƯT Thanh Thanh Hiền cho rằng việc tiếp tục được mời tham gia là minh chứng cho sự yêu mến của công chúng, quan trọng hơn cả cát-xê.

NSND Tự Long cho biết cảm xúc trở lại Xuân Phát Tài năm nay có phần khác trước, khi nhiều chương trình từng là nơi hội ngộ của nghệ sĩ hai miền đã dừng lại. “Sau mỗi mùa gặp lại, không chỉ là háo hức mà còn có sự ngậm ngùi, lưu luyến, bởi người còn, người mất, và thấy rõ thời gian bào mòn sức lực, hình thể”, anh chia sẻ.

Ở mùa này, NSND Tự Long không diễn hài mà cùng các ca sĩ Quốc Thiên, Cường Seven, Hà Myo trình diễn các tiết mục Cô đôi thượng ngàn và Ế Tết vẫn vui ê hề, trong đó có màn đánh trống hội từng gây ấn tượng tại các chương trình trước.

NSND Tự Long tái diễn màn đánh trống hội tại Xuân Phát Tài 16. Ảnh: Đức Nguyễn.

Chia sẻ bên lề về việc Táo Quân tạm dừng phát sóng dịp Tết Nguyên đán 2026, NSND Tự Long cho rằng dù tiếc nuối, việc khép lại ở một thời điểm đẹp là lựa chọn phù hợp.

“Nghệ thuật cũng giống như các món ăn, có những món mình ăn nhiều rồi thì cũng cần thay đổi. Việc tìm một thế hệ có thể thay thế trọn vẹn ‘thế hệ vàng’ của Táo Quân là điều không hề dễ, bởi có thể thấy đâu đó một vài gương mặt mới, nhưng để có được những ‘xương sống’ đủ sức gánh vác trách nhiệm và tiếp tục đi đường dài thì thực sự rất khó”, NSND Tự Long nói.

Sau 16 mùa phát sóng, Xuân Phát Tài tiếp tục cho thấy sức hút của một chương trình giải trí Tết bền bỉ. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, mùa diễn năm nay còn đánh dấu sự góp mặt lần đầu của nhiều nghệ sĩ như Quốc Thiên, Cường Seven, Hà Thanh Xuân, Kim Tiểu Long, Quang Minh...

Nhiều nghệ sĩ lần đầu đứng trên sân khấu Xuân Phát Tài. Ảnh: Đức Nguyễn.

Đáng chú ý, nghệ sĩ Quang Minh lần đầu đảm nhận vai trò MC, thay thế MC Thanh Bạch. Anh thừa nhận áp lực khi dẫn chương trình trước khán giả Hà Nội. “Khán giả Hà Nội hơi kỹ càng nên tôi có phần lo lắng. Tôi thức đến 4h sáng để đọc lại kịch bản, nghiên cứu từng từ. Tôi không muốn họ thất vọng”, Quang Minh chia sẻ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Kim Tiểu Long và ca sĩ Mỹ Hạnh cho biết họ hạnh phúc khi lần đầu được đứng trên sân khấu quy mô của Xuân Phát Tài. “Tôi hạnh phúc khi được mang giọng hát phục vụ khán giả hai miền”, Kim Tiểu Long bày tỏ.