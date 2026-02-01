Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa khôi trường múa bị cảnh cáo

TPO - Nữ diễn viên Kim Thần gây tai nạn bỏ trốn đã xin lỗi nhưng tranh cãi chưa khép lại. Truyền thông Trung Quốc cảnh cáo, nhắc đến trách nhiệm của người nổi tiếng trước pháp luật và công chúng.

Đầu năm 2026, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 3/2025 của diễn viên Kim Thần bị phát hiện khiến dư luận "bùng nổ". Những nghi vấn diễn viên rời khỏi hiện trường, để trợ lý nhận tội thay tạo tranh cãi dữ dội.

Cảnh sát Thiệu Hưng (Trung Quốc) sau đó thông báo làm rõ các tình tiết. Ngày 16/3/2025, Kim Thần lái xe né động vật chạy qua đường nên gây tai nạn khiến 3 người bị thương nhẹ, làm hỏng xe, biển báo. Diễn viên rời hiện trường vào viện do bị thương ở mặt, trợ lý Từ ở lại xử lý các thủ tục và được cảnh sát xác nhận không có điểm bất thường hay gian lận bảo hiểm.

Kim Thần cũng đăng tải thư xin lỗi, nhận toàn bộ trách nhiệm và hoàn tất bồi thường. Tuy nhiên, làn sóng tranh luận vẫn chưa lắng xuống.

Diễn viên Kim Thần.
Diễn viên Kim Thần.

Tờ Ziniu News cho rằng cốt lõi của sự phẫn nộ từ công chúng không nằm ở tính chất bất ngờ của tai nạn, mà ở việc Kim Thần xử lý sự việc thiếu trách nhiệm.

Theo Luật An toàn giao thông đường bộ ở Trung Quốc, người điều khiển phương tiện sau khi xảy ra tai nạn kể cả khi cần đi cấp cứu, vẫn có nghĩa vụ kịp thời thông báo danh tính cho cảnh sát và phối hợp điều tra. Việc Kim Thần rời hiện trường để điều trị vết thương ở mặt là điều có thể hiểu, nhưng sau đó cô không làm rõ danh tính người lái xe, khiến điều tra ban đầu xuất hiện sai lệch thông tin. Nhiều người cho rằng đây không phải sơ suất vô tình mà là sự coi nhẹ quy trình pháp luật.

Thứ hai, thiếu trách nhiệm quản lý. Hành vi trợ lý Từ khai gian người điều khiển phương tiện đã có dấu hiệu cản trở hoạt động thực thi pháp luật. Kim Thần có trách nhiệm giám sát người đi cùng. Cô khẳng định không chủ ý chỉ đạo, việc rời đi mà không dặn dò rõ ràng phải khai báo trung thực và để thông tin sai lệch tồn tại cho tới khi ca phẫu thuật kết thúc, về bản chất là sự buông lỏng quản lý.

Thứ ba, coi nhẹ trách nhiệm xã hội. Một vụ tai nạn đơn giản bị kéo dài gần một năm do thông tin sai lệch về danh tính, làm tiêu tốn nguồn lực rà soát của cơ quan chức năng và gây xáo trộn dư luận. Việc Kim Thần thừa nhận trong thư xin lỗi rằng đã “chiếm dụng nguồn lực xã hội” cũng là sự thừa nhận gián tiếp sai sót này.

"Lời xin lỗi nhằm khôi phục sự tôn nghiêm của pháp luật. Cảnh sát loại trừ dấu hiệu hình sự như bỏ trốn hay gian lận bảo hiểm, hành vi vi phạm giao thông do việc nhận thay vẫn tồn tại. Là người cầm lái, Kim Thần cần công khai xin lỗi để thể hiện sự tôn trọng luật pháp, thay vì coi việc đã bồi thường như tấm lá chắn miễn trách nhiệm", Ziniu News nhận định.

Vấn đề cốt lõi sau vụ việc là khôi phục niềm tin công chúng. Điều này không thể vá víu bằng hình ảnh hay lời trấn an mang tính đối phó.

Hình ảnh Kim Thần gây dựng qua các chương trình đua xe với thông điệp tuân thủ luật lệ nay đối lập với nghi vấn “nhận thay tội”, dễ tạo ra nhận thức lệch lạc cho người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ.

"Lời xin lỗi, nếu có, không nhằm cứu vớt hình ảnh mà để khẳng định nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Danh tiếng không tạo ra vùng miễn trừ và người nổi tiếng càng không thể đứng ngoài trách nhiệm. Hào quang không phải kim bài miễn tội. Trước pháp luật, không có ngôi sao, không có ngoại lệ", truyền thông Trung Quốc cho hay.

Kim Thần sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, nổi tiếng với danh hiệu "Hoa khôi trường múa". Cô ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Vô tâm pháp sư, Manh phi giá đáo, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Phàm nhân tu tiên truyện

Gia Lạc
#Kim Thần #tai nạn #trách nhiệm #pháp luật #nghệ sĩ #trách nhiệm xã hội #đạo đức

