Kết phim 'Lằn ranh' gây tranh luận

TPO - Tối 30/1, tập cuối của bộ phim “Lằn ranh” chính thức lên sóng. Tuy nhiên, thay vì sự thỏa mãn trọn vẹn, cái kết của phim lại tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt.

Cái kết nhân văn nhưng gây tiếc nuối

Tập cuối Lằn ranh mở ra bằng cuộc đối diện đầy ám ảnh giữa Thu - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát - và Triển, người bạn thân từng gắn bó với cô suốt tuổi thanh xuân.

Lời động viên của lãnh đạo Viện Kiểm sát dành cho Thu được xem là thông điệp cốt lõi của tập phim: pháp luật không chỉ để trừng phạt mà còn để ngăn con người trượt sâu hơn vào sai lầm. Tin rằng Triển vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời, Thu quyết định tiếp tục làm đến cùng vụ án, dù phải đối diện với nỗi day dứt.

Ở tuyến truyện trung tâm, đại án Trinh Tam khép lại bằng phiên tòa sơ thẩm với các bản án nghiêm khắc dành cho 13 bị cáo. Hành vi phạm tội được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng. Ông Sách lĩnh án 25 năm tù, Trịnh Văn Khắc 22 năm tù, Triển nhận mức án 10 năm tù…

Kết phim Lằn ranh khiến số đông khán giả chưa thỏa mãn.

Sau phiên tòa, chi tiết Thu tới trại giam thăm Triển tiếp tục đẩy cảm xúc phim lên cao trào. Triển bật khóc khi đối diện người bạn cũ, thừa nhận: “Điều tôi sợ nhất không phải là pháp luật, mà là ánh mắt thất vọng của bà”. Cuộc trò chuyện ngắn nhưng đẩy cảm xúc được nhiều khán giả đánh giá là một trong những phân đoạn giàu tính nhân văn của tập cuối.

Song song đó, các cuộc họp của lãnh đạo địa phương với những phát biểu cứng rắn về kỷ cương, đạo đức và trách nhiệm chính trị tiếp tục khẳng định tinh thần xuyên suốt của bộ phim.

Ở tuyến đời sống riêng, Thu cuối cùng cũng tìm lại sự bình yên khi chấp nhận lời xin lỗi của chồng. Cái kết gia đình nhẹ nhàng được xem là điểm cân bằng cảm xúc giữa hàng loạt diễn biến chính luận nặng nề.

Tuy nhiên, chính việc khép lại nhiều tuyến truyện trong thời lượng ngắn đã khiến Lằn ranh vấp phải không ít tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng, cho rằng phim kết thúc quá vội.

“Cảm giác như bị ép kết thúc phim vậy”, “Hai tập cuối phá nát mạch phim của hơn 50 tập trước”, “Phim đầu voi đuôi chuột”, “Chưa kịp hiểu gì đã kết phim”…

Không ít người đặt câu hỏi về những chi tiết còn bỏ ngỏ: “Vụ đánh bạc liên quan đến Thiệu hay nhà máy nước hồ Đông Bình gần như không được giải quyết triệt để”, hay “Ban đầu nhân vật khẳng định không nhận hối lộ, nhưng khi ra tòa lại khai khác, phim không lý giải rõ”.

Dù vậy, cũng có khán giả bênh vực cái kết, cho rằng phim đã chọn lối đi an toàn và nhân văn. Một ý kiến nhận xét: “Không phải cái kết nào cũng cần cao trào kịch tính. Sai thì phải trả giá, vậy là đủ”.

Vai diễn đáng nhớ nhất

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, dàn diễn viên Lằn ranh đã đồng loạt chia sẻ cảm xúc, khép lại hành trình nhiều áp lực nhưng cũng đầy dấu ấn nghề nghiệp.

Vào vai Thu - nữ kiểm sát viên bản lĩnh đứng trước những lựa chọn khó khăn, diễn viên Hồng Diễm bày tỏ sự xúc động khi chặng đường của bộ phim chính thức khép lại. Cô chia sẻ: “Hành trình của Lằn ranh đã kết thúc. Thêm một cuộc đời đã đi qua và thêm nhiều kinh nghiệm ở lại”. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn ê-kíp, đặc biệt là đạo diễn, vì đã giúp cô tự tin hơn khi thử sức với dòng phim chính luận, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của khán giả suốt thời gian phim lên sóng.

Trong khi đó, Huyền Trang - người đảm nhận vai Đào Mỹ Trinh, nữ chủ tịch tập đoàn sắc sảo và đầy tham vọng - cho biết cô xem đây là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất. Nữ diễn viên chia sẻ: “Lằn ranh không chỉ là một bộ phim, mà là sự phản chiếu của những lựa chọn trong cuộc sống”.

Vai diễn ấn tượng của Huyền Trang.

Theo Huyền Trang, cái kết của phim có thể không tạo cú sốc lớn, nhưng để lại dư âm dài.

“Những gì các nhân vật phải trả giá khiến người xem thấy rõ cái lằn ranh mong manh giữa đúng - sai, thiện - ác, và nhận ra rằng không phải lựa chọn nào cũng có đường quay đầu. Có chút day dứt vì có người đã cố làm điều đúng, nhưng quá muộn, có người tưởng mình mạnh mẽ, đến cuối mới thấy cô độc và có những mối quan hệ không cần bi kịch vẫn tan vỡ. Tập cuối không cố ép người xem phải khóc, mà để lại một sự im lặng nặng - kiểu im lặng khiến mình ngồi yên vài phút sau khi phim hết, chưa muốn bật tập khác ngay”, cô cho hay.