Trấn Thành hát 'Tái sinh' so kè Tùng Dương; Nguyễn Hùng, Hòa Minzy càn quét Làn Sóng Xanh

TPO - Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 diễn ra tối 30/1 tại TPHCM quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Chương trình kéo dài hơn 4 tiếng rưỡi, ghi nhận một năm sôi động của thị trường âm nhạc. Nguyễn Hùng và Hòa Minzy là hai cái tên gây chú ý khi liên tục được xướng danh ở các hạng mục quan trọng. Trấn Thành xuất hiện với vai trò trao giải song vẫn được khán giả bàn luận rôm rả nhờ hát ké hit của Tùng Dương, Erik.

Nguyễn Hùng, Hòa Minzy bội thu giải thưởng

Nguyễn Hùng thắng đậm ở mùa giải năm 2025 khi đoạt cúp ở 5 hạng mục quan trọng, trong đó có Gương mặt mới xuất sắc và Bài hát hiện tượng với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Tác phẩm là một trong những ca khúc trụ vững trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2025, tạo hiệu ứng lan tỏa trong đời sống lẫn trên nền tảng số.

Khi liên tục được gọi tên lên sân khấu, nam ca sĩ hài hước chia sẻ về “năm đỉnh cao” theo thần số học. Anh bất ngờ trước tần suất nhận giải liên tục.

Nguyễn Hùng "càn quét" Làn sóng xanh nhờ hai bản hit Còn gì đẹp hơn và Phép màu.

Ca khúc nhạc phim được yêu thích thuộc về Phép màu (OST Đàn cá gỗ) cũng do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện cùng nhóm MAYDAYs.

Hai bản hit của Nguyễn Hùng cũng có tên trong top 10 bài hát được yêu thích nhất Làn sóng xanh 2025.

Trong khi đó, Hòa Minzy có thành tích ấn tượng khi ôm trọn 7 cúp. Cô được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm với tỷ lệ bình chọn 41,7%, vượt mặt các đề cử như Đông Nhi, Min, Phương Mỹ Chi và Văn Mai Hương. Trên sân khấu, ca sĩ xúc động, rưng rưng nhắn nhủ con trai: "Bo ơi, mẹ làm được rồi".

Bản hit gần 300 triệu view Bắc Bling, kết hợp cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry giúp Hòa Minzy bội thu giải thưởng.

Hòa Minzy (trái) cùng Tuấn Cry thắng đậm nhờ siêu hit Bắc Bling.

Cụ thể, Bắc Bling được trao MV của năm, Ca khúc của năm, Ca khúc được yêu thích trên radio, Hòa âm phối khí xuất sắc và Sự kết hợp xuất sắc. Bài hát cũng có mặt trong top 10 ca khúc được yêu thích nhất.

Các hạng mục căng thẳng

Ở hạng mục quan trọng Nam ca sĩ/rapper của năm, Soobin giành chiến thắng áp đảo với 63,5% bình chọn, vượt qua các tên tuổi như Đức Phúc, Nguyễn Hùng, Quang Hùng MasterD và Tùng Dương. Kết quả minh chứng một năm hoạt động năng suất của nam ca sĩ với nhiều dự án âm nhạc, đặc biệt là ba concert cá nhân hút hơn 40.000 khán giả, nhiều sản phẩm nằm trong top bảng xếp hạng.

"Đây là năm tôi làm được nhiều thứ nhất, chăm chỉ nhất và cố gắng để tên mình được khán giả ghi nhớ và yêu thương. Tôi không biết năm tiếp theo phải làm gì, hành trình âm nhạc đi được bao xa khi chứng kiến các nghệ sĩ quá giỏi. Trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ luôn chỉn chu, yêu nghề, có tâm với từng sản phẩm thì khán giả sẽ luôn ở bên cạnh...", Soobin chia sẻ.

Soobin vượt mặt Tùng Dương, Nguyễn Hùng... thắng Nam ca sĩ/rapper của năm.

Quang Hùng MasterD được vinh danh Nam ca sĩ/rapper được yêu thích với 9.147.250 điểm vote (bình chọn), trong khi Lyhan chiến thắng ở hạng mục Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất, nhận 1.694.530 điểm vote. Hai giải thưởng hoàn toàn dựa trên bình chọn của khán giả.

Ở mảng sản xuất, Album của năm thuộc về Made In Vietnam của DTAP. Dự án này quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội và gương mặt trẻ được đánh giá cao về ý tưởng và tinh thần khai thác chất liệu văn hóa Việt.

SlimV tiếp tục ghi dấu ấn khi hai năm liên tiếp giành Nhà sản xuất âm nhạc của năm. 2025 tiếp tục là thời gian hoạt động hiệu quả của anh khi “thầu” các concert lớn và show âm nhạc như Tân binh toàn năng, 6 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai, 3 đêm concert Allrounder của Soobin, SkyNote của Quốc Thiên, Y-Concert, Concert Sao nhập ngũ… và nhiều sản phẩm lẻ khác.

Giải Ca sĩ đột phá gọi tên Phương Mỹ Chi với 57,1% bình chọn, đánh dấu một năm nhiều thành tựu xuất sắc khi cô đưa nhạc Việt đến với bạn bè quốc tế, đạt hạng 3 show Sing Asia, quán quân Em xinh say hi...

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là tác phẩm "viral" trong các dịp trọng đại của đất nước như A50, A80 nhận giải thưởng đặc biệt do ban tổ chức trao tặng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên nhận thưởng cùng Nguyễn Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương.

Những nghệ sĩ kỳ cựu như Hồng Nhung, Quang Linh được vinh danh ở Giải thành tựu. Đây là giải trao cho nghệ sĩ có nhiều năm thắng Làn sóng xanh, có hình ảnh tốt đẹp và có nhiều đóng góp tích cực cho Làn sóng xanh nói riêng và âm nhạc Việt nói chung.

Quang Linh (trái) và Hồng Nhung nhận Giải thành tựu.

Danh sách Top 10 ca khúc được yêu thích phần nào cho thấy bức tranh đa dạng của nhạc Việt giai đoạn từ cuối 2024 đến hết 2025. Bắc Bling dẫn đầu danh sách, thác yếu tố văn hóa một cách gần gũi, dễ tiếp cận. Các vị trí tiếp theo như Phép màu, Dù cho tận thế (vẫn yêu em) hay Tái sinh đều là những ca khúc quen thuộc với khán giả, sở hữu tần suất xuất hiện dày trên radio.

Ếch ngoài đáy giếng (EXSH), Dancing in the dark hay Kho báu, Còn gì đẹp hơn, Nước mắt cá sấu và Lễ đường là các cái tên còn lại, có thời gian dài bám trụ trên bảng xếp hạng.

Đặc sản Làn sóng xanh

Lễ trao giải Làn sóng xanh không thể thiếu những sân khấu kết hợp đặc sắc. Vũ trụ say hi gồm các Em xinh say hi và Anh trai say hi mùa 2 đã cùng tạo nên bữa tiệc âm nhạc trong màn kết hợp liên khúc.

Các nghệ sĩ trình diễn tại Làn sóng xanh 2025.

Bản mashup 6 bài hát mang tên Rock thiệp hồng của chị đẹp Tóc Tiên và dàn Em xinh Maiquinn, Đào Tử A1J, Muộii, Yeolan làm nóng bừng bầu không khí vốn đã sôi động của lễ trao giải.

Hoàng Dũng và Phùng Khánh Linh bắt tay diễn Giữ anh cho ngày hôm qua và Ước anh tan nát con tim. Các bản hit như Tái sinh, Bắc Bling, Bóng phù hoa... cũng được các nghệ sĩ đặc biệt chuẩn bị.

Trấn Thành dù chỉ xuất hiện trong vai trò người trao giải song vẫn chiếm "spotlight". Trong màn trình diễn Tái sinh, Tùng Dương xuống tận khán đài đưa micro mời góp giọng. Trấn Thành cũng sẵn sàng khoe giọng khi được Erik mời hát đoạn ngắn trong bài Dù cho tận thế. Video hát của Trấn Thành hút được sự bàn luận sôi nổi từ khán giả.

Trấn Thành hát Tái sinh khi được Tùng Dương mời góp vui. Video: Làn sóng xanh.

Kết show là Vạn sự như ý của Trúc Nhân. Anh khuấy động không khí, mời khán giả và các nghệ sĩ cùng nhảy theo mình và phát phong bao lì xì cho mọi người ở phút cuối.