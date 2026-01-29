Hoa khôi trường múa lái Mercedes G63 gây tai nạn rồi bỏ trốn

TPO - Nữ diễn viên Kim Thần bị tố gây tai nạn giao thông nhưng rời khỏi hiện trường, để trợ lý nhận thay tội. Ngôi sao "Phàm nhân tu tiên truyện" im lặng trước mọi cáo buộc.

Ngày 29/1, từ khóa Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn leo lên vị trí tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Một số nguồn tin cho biết ngày 16/3/2025, Kim Thần lái ôtô và gây ra vụ tai nạn giao thông tại quận Kha Kiều, TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Sau khi tai nạn xảy ra, nữ diễn viên được cho là đã để trợ lý đứng ra nhận tội thay, còn cô rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Đồng thời, diễn viên bị nghi che giấu sự thật, có dấu hiệu gian lận bảo hiểm.

Tính đến hiện tại, phía Kim Thần vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo nội dung bài đăng của cư dân mạng, người được cho là nắm rõ sự việc tiết lộ rằng trợ lý của Kim Thần tên là Từ Trường Thanh. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, người trực tiếp điều khiển Mercedes G63 là Kim Thần chứ không phải trợ lý.

Diễn viên Kim Thần.

Khi đó Kim Thần lái xe riêng, ghế phụ là quản lý còn trợ lý Từ Trường Thanh ngồi ở hàng ghế sau. Sau va chạm, Kim Thần cùng quản lý nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại trợ lý ở lại làm việc với cảnh sát giao thông và chịu trách nhiệm giải trình.

Sau khi hiện trường tai nạn được xử lý xong, công ty bảo hiểm bước vào giai đoạn điều tra, giải quyết bồi thường. Trong quá trình rà soát camera của đội cảnh sát giao thông, phía bảo hiểm phát hiện người lái xe không phải là Từ Trường Thanh như đã khai báo mà là chủ xe - Kim Thần. Ngay sau đó, công ty bảo hiểm đã trình báo vụ việc với cơ quan cảnh sát. Theo nguồn tin, Kim Thần đã liên hệ với phía bảo hiểm yêu cầu rút đơn. Sau khi cân nhắc, công ty bảo hiểm đã hủy bỏ việc báo án.

Ngày 29/1, truyền thông Trung Quốc liên hệ với người đưa tin nói trên và người này khẳng định sự việc chắc chắn có thật.

Đội cảnh sát giao thông cho biết: “Vụ tai nạn này xảy ra trong địa bàn quản lý của chúng tôi vào năm 2025. Biên bản xác định tai nạn giao thông đang lan truyền trên mạng là có thật. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra”.

Đại diện liên quan cũng cho hay: “Cục đã thành lập tổ điều tra để làm rõ sự việc”.

Kim Thần sinh ngày 5/9/1990, quê tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân tộc, nổi tiếng với danh hiệu "Hoa khôi trường múa". Cô là nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình Trung Quốc, gia nhập làng giải trí từ năm 2011 sau khi tham gia bộ phim võ hiệp Thất chủng vũ khí chi Khổng tước linh. Kim Thần từng góp mặt trong các tác phẩm như Vô tâm pháp sư, Manh phi giá đáo, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Phàm nhân tu tiên truyện…