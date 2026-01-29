Nghệ sĩ trong danh sách đen

TPO - Kết quả khảo sát thường niên về mức độ thiện cảm của nghệ sĩ do từ Sohu thực hiện đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều ngôi sao ghi điểm nhờ thái độ chuyên nghiệp và cũng không ít người bị "bóc mẽ", cho vào danh sách đen.

Danh sách được lấy ý kiến từ 60 phóng viên, biên tập viên trong ngành giải trí, thu về 46 phản hồi hợp lệ. Kết quả cho thấy các nghệ sĩ như Tiêu Chiến, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Lý Lan Địch, Tống Uy Long nhận được sự đánh giá tích cực từ nhiều cơ quan truyền thông.

Bên cạnh đó, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trần Đô Linh, Lý Nhất Đồng, Tống Vũ Kỳ, Dương Tử, Tân Chỉ Lôi, Trương Khang Lạc, Hoàng Tử Hoằng Phàm, Xa Thi Mạn, A Vân Ca, Vương Khải Mộc cũng ghi điểm nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Tổng thể, nhóm nữ nghệ sĩ trẻ (tiểu hoa) có tỷ lệ ứng xử chuẩn mực cao hơn, trong khi chỉ khoảng 1/3 nam nghệ sĩ trẻ được nhận xét mang lại cảm giác dễ chịu, đáng tin cậy khi làm việc cùng.

Tiêu Chiến, Bạch Lộc... được truyền thông yêu mến

Khác với các năm trước, khảo sát 2025 bổ sung hạng mục đánh giá lại, tập trung vào những nghệ sĩ từng nhiều lần tiếp xúc với truyền thông hoặc từng gây tranh cãi. Mục tiêu là xem xét sau một năm, hình ảnh của họ trong mắt báo giới có thay đổi hay không.

Tiêu Chiến đứng hạng nhất nhóm nghệ sĩ được giới truyền thông yêu mến. Các nhà báo đánh giá Tiêu Chiến là nghệ sĩ hiếm hoi không trả lời theo kịch bản, sẵn sàng trao đổi sâu về vai diễn, nghề nghiệp và định hướng lâu dài. Anh được khen ngợi vì thái độ khiêm tốn, tôn trọng ê-kíp, kiên nhẫn trước sự cố kỹ thuật và luôn dành thời gian nghiêm túc cho phỏng vấn dù là sao hạng S.

Nhiều phóng viên cho biết Tiêu Chiến không giới hạn câu hỏi, không né tránh đề tài ngoài kịch bản và giữ thái độ chuyên nghiệp ngay cả trong những tình huống phát sinh.

﻿ ﻿ Tiêu Chiến (trái) và Bạch Lộc.

Đứng hạng 2 là Bạch Lộc. Cô được nhận xét thân thiện với truyền thông. Nữ diễn viên luôn đúng giờ, hỗ trợ phóng viên trong những tình huống gấp gáp.

Vương Hạc Đệ được gọi tên ở vị trí thứ 3. Anh gây ấn tượng khi là người hào sảng, dễ tương tác với cả phóng viên nam lẫn nữ. Nhiều người nhận xét anh không có khoảng cách ngôi sao, luôn chủ động chào hỏi, ghi nhớ người từng làm việc cùng.

Hạng 4 là Lý Lan Địch được đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc bền bỉ, sẵn sàng phỏng vấn đến khuya, không cắt xén nội dung, không chỉnh sửa phát ngôn sau ghi hình. Cô tạo cảm giác gần gũi nhưng không xuề xòa, thể hiện rõ sự tôn trọng dành cho công việc của truyền thông.

Tống Uy Long được nhiều phóng viên nhận xét là hài hước, tinh tế và biết lắng nghe. Những chi tiết nhỏ như quay lại ký ảnh còn thiếu, hay giữ giao tiếp bằng ánh mắt khi nghe câu hỏi, giúp anh ghi điểm.

Lần lượt từ phải sang: Lý Lan Địch, Vương Hạc Đệ, Tống Uy Long.

Danh sách 'nghệ sĩ đen' gây xôn xao

Bên cạnh danh sách nghệ sĩ thân thiện, Sohu cũng mập mờ đưa ra dữ liệu để khán giả đoán về những ngôi sao gây ức chế.

Đứng đầu là nam thần cổ trang ám ảnh ngoại hình, không muốn lộ eo hay quay cận chân khi phỏng vấn. Người này hai năm liên tiếp trong danh sách gây khó cho báo chí khi đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe khi phỏng vấn.

Từ góc máy, khoảng cách quay cho đến việc chỉnh sửa hình ảnh đều bị kiểm soát chặt chẽ. Ê-kíp phỏng vấn buộc phải dùng ống kính tele, đặt máy xa để “thu nhỏ” đầu và cổ. Danh sách yêu cầu hậu kỳ dài lê thê, chủ yếu là loại bỏ các khoảnh khắc biểu cảm tự nhiên.

Hạng 2 là sao nữ có thái độ ngạo mạn, cát-xê cao nhưng thái độ làm việc hời hợt. Nữ diễn viên này khiến giới truyền thông ngán ngẩm vì thái độ thiếu tôn trọng người khác. Cô thường xuyên kéo dài thời gian chờ đợi, làm việc tùy hứng, phát ngôn thiếu suy nghĩ ngay tại hiện trường. Nội dung phỏng vấn sơ sài, thiếu chiều sâu, trong khi thái độ sai khiến, quát nạt nhân viên hậu trường diễn ra công khai.

Đứng cuối danh sách là sao nam được gọi "con trai cưng của mẹ". Nhân vật này đóng chính ở nhiều dự án lớn, để người thân can thiệp vào công việc, thậm chí cắt ngang buổi phỏng vấn để xử lý việc riêng.

Trong quá trình làm việc, nam diễn viên tỏ ra thiếu tập trung, trả lời hời hợt, liên tục than mệt và buồn ngủ. Thái độ thiếu chuyên nghiệp này làm lãng phí thời gian của cả ê-kíp.