Bức hình khiến 'bông hồng lai' bị chỉ trích thiếu ý thức

TPO - Bức ảnh tạo dáng đặt chân lên ghế taxi của Jeon Somi bị chỉ trích là thiếu ý thức nơi công cộng. Nữ ca sĩ âm thầm gỡ bỏ hình ảnh gây tranh cãi mà không đưa ra lời giải thích.

Đôi giày khiến "bông hồng lai" bị chỉ trích

Jeon Somi chia sẻ loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân kèm chú thích: “Một ngày ngẫu nhiên”, ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Trong số đó, bức hình chụp nữ ca sĩ ngồi trong taxi tại Nhật Bản, cả hai chân gác lên ghế xe nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nhiều cư dân mạng cho rằng việc đặt giày lên ghế taxi là hành động thiếu lịch sự, vi phạm chuẩn mực ứng xử nơi công cộng và trên các phương tiện dịch vụ.

Bức hình khiến Somi vướng tranh cãi.

Tranh luận càng trở nên gay gắt khi Nhật Bản vốn được xem là quốc gia rất coi trọng phép tắc nơi công cộng. Không ít ý kiến cho rằng với tư cách là ngôi sao quốc tế thường xuyên hoạt động tại Nhật, Somi không nên lan truyền hình ảnh có thể cổ xúy hành vi kém văn minh. Một số người cũng nhận định hành động này ngay cả ở Hàn Quốc cũng dễ bị xem là thiếu tôn trọng.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có ý kiến bênh vực nữ ca sĩ khi cho rằng cô không cố ý thể hiện sự bất kính. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi đăng tải, Somi đã âm thầm xóa bức ảnh gây tranh cãi. Động thái này được xem là phản ứng nhanh nhằm xoa dịu dư luận tiêu cực.

Là ngôi sao Kpop nổi tiếng, mọi cử chỉ và hành động của Jeon Somi đều được người hâm mộ theo dõi sát sao. Khán giả cho rằng ca sĩ cần thận trọng hơn, kể cả trong những hành động tưởng chừng rất nhỏ.

Ngôi sao thường xuyên vướng tranh luận

Jeon Somi sinh năm 2001, con lai Hàn Quốc - Canada, nổi tiếng từ năm 14 tuổi khi tham gia show thực tế Sixteen của JYP. Cô không ra mắt cùng TWICE và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mộng idol khi đăng ký show sống còn Produce 101 và xuất sắc giành ngôi quán quân, được “trình làng” trong nhóm nhạc nữ I.O.I.

Sau này, Somi đầu quân cho The Black Label, phát triển sự nghiệp solo và sở hữu nhiều bản hit như Dumb Dumb, XOXO, Fast Forward... Thế nhưng nữ thần tượng không duy trì được vị thế và dần mờ nhạt trên thị trường Kpop khắc nghiệt, dù đứng sau cô là nhà sản xuất âm nhạc "ruột" của BlackPink. Cũng có quan điểm nói Somi không đủ nổi bật để hoạt động solo và sẽ phù hợp hơn nếu ra mắt trong một nhóm nhạc.

Nhan sắc "bông hồng lai" vướng chỉ trích.

Nữ thần tượng cũng thường xuyên vướng vào nhiều tranh cãi. Trên Reddit có bàn luận tại sao Somi lại bị chỉ trích nhiều đến như vậy, hút hàng trăm bình luận. Có khán giả chỉ ra một phần bắt nguồn từ sự ganh tỵ. Somi vốn có mối quan hệ thân thiết với nhiều idol nổi tiếng, lại là nghệ sĩ nói tiếng Anh trôi chảy. Những idol sử dụng tiếng Anh thường xuyên thường phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn do khán giả cảm thấy họ dễ tiếp cận và cũng không được bao bọc như các idol không nói tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Somi là người thẳng thắn và tương tác nhiều trên mạng xã hội. Cách cô trả lời trên Twitter (X) từng nhiều lần kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Điều này góp phần không nhỏ vào việc cô trở thành mục tiêu công kích.

Một bộ phận ý kiến cho rằng họ không ghét Jeon Somi, nhưng bày tỏ lo ngại về cách nữ ca sĩ quảng bá các thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Somi từng đăng ảnh đứng trên bàn cân với cân nặng khoảng 45 kg dù cao gần 1,73 m. Cô chia sẻ những mẹo giảm cân cực đoan với người hâm mộ, trong đó có nhiều khán giả chưa đủ tuổi.

Những ý kiến này cũng chỉ ra Somi nhiều lần công khai nói về các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nhưng vẫn khẳng định bản thân “rất khỏe mạnh”, trái ngược với hình ảnh mà công chúng quan sát.

Bên cạnh đó, Somi vướng một số tranh cãi khác như việc uống Starbucks đúng thời điểm làn sóng tẩy chay thương hiệu này lan rộng, phát ngôn gọi cha mình là “quyến rũ” hay cô và thành viên Chaeyoung (TWICE) tạo dáng vén áo tại máy chụp ảnh công cộng...