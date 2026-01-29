Biển người chào đón người đẹp Philippines

TPO - Hàng ngàn người dân tỉnh Sultan Kudarat, Philippines đã đổ ra đường để chào đón người đẹp Chelsea Fernandez trở về quê nhà sau khi giành ngôi á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo 2025.
Thành tích của Chelsea Fernandez là niềm tự hào của người dân Philippines khi cô là người đẹp đầu tiên đến từ quốc gia này giành danh hiệu á hậu của Miss Cosmo. Năm 2024, đại diện Philippines ở Miss Cosmo là Ahtisa Manalo nhưng chỉ dừng chân ở top 10.
Từ khi giành giải á hậu, Chelsea Fernandez ở lại Việt Nam để cùng hoa hậu Yolina Serafina Lindquist thực hiện các nghĩa vụ sau khi đăng quang. Người đẹp đã làm quen với văn hóa, ẩm thực Việt Nam.
Sáng 28/1, Chelsea Fernandez đã có hoạt động diễu hành tại tỉnh Sultan Kudarat. Người đẹp đứng trên chiếc xe hoa hoành tráng, đi qua các tuyến đường chính ở Sultan Kudarat. Mỗi khi xe chở người đẹp đi qua, người sân đều hô to tên người đẹp và dành cho cô nhiều tình cảm.
Người dân tỉnh Sultan Kudarat đổ ra đường chào đón Chelsea Fernandez.
Chia sẻ sau khi giành giải á hậu, Chelsea nói: "Tôi sẽ làm việc hết khả năng trong một năm ở đây. Tôi sẵn sàng cho tất cả nhiệm vụ của á hậu Miss Cosmo". Chelsea Fernandez 26 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông. Cô là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Philippines.
Trong khuôn khổ hoạt động homecoming, chính quyền tỉnh Sultan Kudarat đã vinh danh Chelsea, ghi nhận những đóng góp và thành tích nổi bật của cô tại Miss Cosmo 2025. Chính quyền đã bổ nhiệm Chelsea Fernandez giữ vai trò Đại sứ Du lịch cấp tỉnh Sultan Kudarat.