Hoa hậu

Google News

Biển người chào đón người đẹp Philippines

Duy Nam

TPO - Hàng ngàn người dân tỉnh Sultan Kudarat, Philippines đã đổ ra đường để chào đón người đẹp Chelsea Fernandez trở về quê nhà sau khi giành ngôi á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo 2025.

622879388-17996823188889896-3578773897189744524-n.jpg
Sau hơn một tháng giành giải á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo 2025, người đẹp Chelsea Fernandez đã có chuyến homecoming tại quê nhà - tỉnh Sultan Kudarat, Philippines. Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường để chào đón người đẹp mang thành tích ấn tượng về cho quê hương.
622873643-957559706606780-9077690324460000092-n.jpg
622894830-957546409941443-6854964681305173621-n.jpg
622942192-957546419941442-4696347250875894041-n.jpg
Thành tích của Chelsea Fernandez là niềm tự hào của người dân Philippines khi cô là người đẹp đầu tiên đến từ quốc gia này giành danh hiệu á hậu của Miss Cosmo. Năm 2024, đại diện Philippines ở Miss Cosmo là Ahtisa Manalo nhưng chỉ dừng chân ở top 10.
622923699-17996823143889896-8288782083411822037-n.jpg
622878012-17996823161889896-2860022698736306665-n.jpg
Từ khi giành giải á hậu, Chelsea Fernandez ở lại Việt Nam để cùng hoa hậu Yolina Serafina Lindquist thực hiện các nghĩa vụ sau khi đăng quang. Người đẹp đã làm quen với văn hóa, ẩm thực Việt Nam.
622605180-17996823032889896-2749169573218834448-n.jpg
622945370-17996823041889896-8003680308515902878-n.jpg
Sáng 28/1, Chelsea Fernandez đã có hoạt động diễu hành tại tỉnh Sultan Kudarat. Người đẹp đứng trên chiếc xe hoa hoành tráng, đi qua các tuyến đường chính ở Sultan Kudarat. Mỗi khi xe chở người đẹp đi qua, người sân đều hô to tên người đẹp và dành cho cô nhiều tình cảm.
622937195-957559243273493-1062780269890284168-n.jpg
Chelsea Fernandez nhiều lần xúc động bật khóc khi nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Ngay từ đầu cuộc thi Miss Cosmo 2025, cô được đánh giá là thí sinh nổi bật, có khả năng giành thành tích cao. Nhiều người thể hiện sự tiếc nuối khi Chelsea Fernandez không thể đăng quang.
622337789-17996823134889896-6407180526275064944-n.jpg
622966409-17996823068889896-2167811578161973347-n.jpg
622547010-17996823113889896-1240701588941480536-n.jpg
Người dân tỉnh Sultan Kudarat đổ ra đường chào đón Chelsea Fernandez.
622849293-17996823197889896-2183783298568104321-n.jpg
622425350-17996823050889896-5156693471007639495-n.jpg
622947771-17996823023889896-3537234474988490601-n.jpg
622510879-17996823122889896-9083079642923735239-n.jpg
Chia sẻ sau khi giành giải á hậu, Chelsea nói: "Tôi sẽ làm việc hết khả năng trong một năm ở đây. Tôi sẵn sàng cho tất cả nhiệm vụ của á hậu Miss Cosmo". Chelsea Fernandez 26 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông. Cô là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Philippines.
622929111-17996823077889896-3670452688680763680-n.jpg
Người đẹp Philippines có thành tích thi sắc đẹp nổi bật. Từ năm 2019, cô đã tham gia Miss Philippines Earth, giành danh hiệu Miss Philippines Water. Năm 2022, cô đăng quang Binibining Pilipinas Globe, đại diện quốc gia dự The Miss Globe 2022, lọt vào top 15 chung cuộc. Năm 2025, sau khi vào top 6 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, Chelsea Fernandez được bổ nhiệm trở thành Miss Cosmo Philippines và đại diện quốc gia ở sân chơi quốc tế.
622497461-957756953253722-7262448422633214660-n.jpg
620165431-957756999920384-6332044421842439813-n.jpg
Trong khuôn khổ hoạt động homecoming, chính quyền tỉnh Sultan Kudarat đã vinh danh Chelsea, ghi nhận những đóng góp và thành tích nổi bật của cô tại Miss Cosmo 2025. Chính quyền đã bổ nhiệm Chelsea Fernandez giữ vai trò Đại sứ Du lịch cấp tỉnh Sultan Kudarat.
623367635-957756879920396-540992366168867299-n.jpg
Tỉnh Sultan Kudarat cũng công bố ngày kỷ niệm mang tên Miss Chelsea Day, được tổ chức hàng năm vào ngày 20/12, nhằm tôn vinh những thành tựu và dấu ấn tích cực mà Chelsea đã mang lại cho quê hương thông qua hành trình tại Miss Cosmo 2025.
Duy Nam
#Biển người #người đẹp Philippines #Miss Cosmo Philippines #Miss Cosmo

