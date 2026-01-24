Thu Ngân và thí sinh Hoa hậu Liên lục địa khoe dáng với bikini

TPO - Đại diện Việt Nam và 53 thí sinh khoe hình thể quyến rũ với trang phục bikini trong phần thi Swimsuit Competition ở Ai Cập.
Trang chủ Hoa hậu Liên lục địa đăng tải bộ ảnh chính thức của 54 thí sinh trong phần thi Swimsuit Competition. Đại diện Philippines - Christina Labareño Vanhefflin gây chú ý khi là thí sinh duy nhất được ban tổ chức đăng hai bức ảnh áo tắm. Cô 20 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 76-55-66 cm. Người đẹp là người mẫu, có gương mặt hiện đại, được ví giống ca sĩ Selena Gomez. Cô có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.
Zimbabwe, Cameroon, Cabo Verde là các thí sinh tiềm năng của khu vực châu Mỹ.
Hai đại diện châu Âu là Đức và Pháp khoe hình thể với bikini.
Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 có 54 thí sinh tham gia, đang diễn ra ở Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 29/1. Đương kim hoa hậu là người đẹp Puerto Rico - Maria Cepero.
Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.