Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thu Ngân và thí sinh Hoa hậu Liên lục địa khoe dáng với bikini

Duy Nam

TPO - Đại diện Việt Nam và 53 thí sinh khoe hình thể quyến rũ với trang phục bikini trong phần thi Swimsuit Competition ở Ai Cập.

phi-2.jpg
phi-1.jpg
Trang chủ Hoa hậu Liên lục địa đăng tải bộ ảnh chính thức của 54 thí sinh trong phần thi Swimsuit Competition. Đại diện Philippines - Christina Labareño Vanhefflin gây chú ý khi là thí sinh duy nhất được ban tổ chức đăng hai bức ảnh áo tắm. Cô 20 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 76-55-66 cm. Người đẹp là người mẫu, có gương mặt hiện đại, được ví giống ca sĩ Selena Gomez. Cô có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.
vietnam.jpg
Đại diện Việt Nam - Thu Ngân trong phần thi áo tắm. Cô 22 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,72 m, số đo 3 vòng 85-63-94 cm. Thu Ngân được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á.
india.jpg
Người đẹp Nga - Varvara Yakovenko đang được nhiều chuyên trang nhận định là thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh.
cuba.jpg
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara là thí sinh sáng giá nhất châu Mỹ. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.
thai.jpg
Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk là ứng viên mạnh của châu Á. Cô lai ba dòng máu Thái Lan - Đức - Anh. Vanessa 22 tuổi, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm.
ecuador.jpg
Người đẹp Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves khoe hình thể nóng bỏng. Cô 28 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-94 cm. Người đẹp là người mẫu, chuyên viên trang điểm, người sáng tạo nội dung số.
venezuela.jpg
Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda khoe hình thể sexy đậm chất Latinh. Cô 30 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 89-60-90 cm. Người đẹp là nhà báo, doanh nhân.
puerto-rico.jpg
Đại diện Puerto Rico - Gabriela Figueroa Aviles gây chú ý với hình thể như tạc tượng. Người đẹp 28 tuổi, đã có bằng cử nhân Khoa học điều dưỡng. Hiện cô làm công việc y tá.
romania.jpg
Người đẹp Romania - Kira Andreaa khoe dáng với áo tắm màu hồng. Cô 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm.
brazil.jpg
Người đẹp Brazil - Maria Clara Borges Marques 21 tuổi, cao 1,71 m, số đo ba vòng 84-66-93 cm. Cô là người mẫu, doanh nhân.
czech.jpg
Đại diện Cộng hòa Czech - Anna Mařáková có hình thể ấn tượng, là ứng viên mạnh của khu vực châu Âu. Cô 22 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 88-60-92 cm. Người đẹp là người mẫu, doanh nhân, người quản lý truyền thông và sáng tạo nội dung số.
my.jpg
Đại diện Mỹ - Brooke Cohee có hình thể khỏe khoắn, quyến rũ. Cô 22 tuổi, cao 1,81 m, số đo ba vòng 81-63-91 cm. Cô là người mẫu, có khả năng nói tiếng Anh, Nhật Bản. Người đẹp yêu thích bơi lội, thiết kế thời trang và duy trì lối sống lành mạnh bằng tập thể dục.
colombia.jpg
Đại diện Colombia - Sasha Perea 32 tuổi, cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-63-104 cm. Cô là doanh nhân, người dẫn chương trình, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.
zimbabwe.jpg
cameroon.jpg
cabo-verde.jpg
Zimbabwe, Cameroon, Cabo Verde là các thí sinh tiềm năng của khu vực châu Mỹ.
duc.jpg
phap.jpg
Hai đại diện châu Âu là Đức và Pháp khoe hình thể với bikini.
mexico.jpg
tnk.jpg
indo.jpg
han.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 có 54 thí sinh tham gia, đang diễn ra ở Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 29/1. Đương kim hoa hậu là người đẹp Puerto Rico - Maria Cepero.
slovak.jpg
ba-lan.jpg
anh.jpg
new-zealand.jpg
Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Duy Nam
#Thu Ngân #Hoa hậu Liên lục địa #Miss Intercontinental

Xem thêm

Cùng chuyên mục