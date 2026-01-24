Lo ngại về Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Nhiều người đẹp đã lên tiếng tố cáo những vấn đề bất cập của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp Khadija Omar - đại diện Somalia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 đã lên bài viết khuyên các cô gái không nên đăng ký tham dự cuộc thi này.

Trên trang cá nhân, Khadija Omar - đại diện Somalia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 bất ngờ đăng tải bài viết nói về các vấn đề bất cập tại cuộc thi Miss Universe, thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong bài viết, Khadija Omar khuyên các cô gái châu Phi không nên đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ. Những năm gần đây, cộng đồng fan sắc đẹp cũng dấy lên nhiều tranh cãi về việc các thí sinh đến từ châu Phi bị phân biệt đối xử ở sân chơi Miss Universe.

Hai người đẹp Somalia và Bồ Đào Nha lên tiếng về những bất cập của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Khadija Omar cũng bày tỏ băn khoăn về sự minh bạch và uy tín của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. "Ước mơ cần được bảo vệ, chứ không phải bị lợi dụng. Nếu cuộc thi Miss Universe đang đối mặt với các cuộc điều tra, tại sao chúng ta lại giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường. Tại sao các cuộc thi sắc đẹp quốc gia vẫn được tổ chức như thể không có gì sai trái?", cô viết.

Omar cho rằng một cuộc thi được xây dựng trên tiền bạc mà thiếu sự minh bạch thì nó đã bắt đầu rạn nứt. "Tại sao các cô gái vẫn bị yêu cầu đầu tư thời gian, tiền bạc và tâm huyết vào một hệ thống chưa biết cách tự chịu trách nhiệm?", người đẹp đặt câu hỏi.

Khadija Omar kêu gọi các cô gái trước khi quyết định tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 hãy tự hỏi bản thân: "Bạn đang ủng hộ điều gì? Di sản không được duy trì bằng sự im lặng hay tiền bạc. Nó được duy trì bằng sự chính trực".

Sau khi người đẹp Somalia lên tiếng, Andreia Correia - đại diện Bồ Đào Nha tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 cũng thể hiện sự đồng tình và chia sẻ quan điểm của mình trên mạng xã hội.

Cô viết: "Tôi rất tự hào về bạn vì đã nói rõ ràng và chính trực như vậy. Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao họ cứ làm cho các cô gái, các quốc gia mất thời gian như vậy. Họ đang đùa giỡn với thời gian và ước mơ của các cô gái. Tôi luôn ủng hộ sự thật, minh bạch".

Andreia Correia cho rằng: "Việc nhiều cô gái cùng lên tiếng là cách chúng ta bảo vệ những người kế nhiệm, bởi vì sự thay đổi thực sự chỉ xảy ra khi chúng ta cùng nhau cất lên tiếng nói".

Cô cũng cho rằng nếu không có câu trả lời cho những ồn ào đã xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan thì những bất công sẽ tiếp diễn ở cuộc thi năm 2026.

Hoa hậu Hoàn vũ đang ngày càng mất lòng tin ở công chúng và các thí sinh sau cuộc thi diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm 2025. Việc người đẹp Mexico - Fatima Bosch đăng quang kéo theo sự thất vọng của công chúng.

Sau hơn hai tháng đăng quang, Fatima Bosch và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn bị khán giả quay lưng. Nhiều khán giả để lại biểu tượng chế giễu trên mỗi bài đăng về cô ở trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Hoa hậu Hoàn vũ có còn là sân chơi sắc đẹp uy tín, chuyên nghiệp nhất thế giới hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi lựa chọn thi Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Hoàn vũ, đương kim Hoa hậu Pháp cho biết cô sẽ chọn thi Hoa hậu Thế giới. Lựa chọn của người đẹp được nhiều khán giả ủng hộ.

Khán giả cho rằng đều là cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhưng Hoa hậu Thế giới là cuộc thi hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và tôn trọng thí sinh. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ ngày càng gây thất vọng vì cách vận hành thiếu minh bạch.