Bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng

TPO - Hình ảnh lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng được công bố thu hút sự chú ý của công chúng.

Chiều 22/1, hôn lễ của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang trong sự bảo vệ nghiêm ngặt với sự tham dự của nhiều khách mời nổi tiếng.

Sáng cùng ngày, Phương Nhi và Minh Hoàng đã thực hiện lễ hằng thuận ở Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên đỉnh núi Chín Khúc, Nha Trang. Nghi lễ này không chỉ là lời thề nguyện chung thủy mà còn mang ý nghĩa cầu mong cho cô dâu, chú rể có cuộc sống hôn nhân hòa thuận, hạnh phúc vĩnh cửu.

Tại buổi lễ, Phương Nhi và chồng mặc cổ phục truyền thống tông màu vàng nền nã. Chú rể Minh Hoàng gây chú ý khi đón cô dâu bằng chiếc xe màu hồng - màu sắc yêu thích của Phương Nhi.

617610724-1328852669280350-2183136604442887108-n.jpg
616835781-1328852539280363-6996323315151753537-n.jpg
618361679-1328852529280364-8957742336228829472-n.jpg
616822069-1328852502613700-8003961762487313442-n.jpg
616856123-1328852542613696-1957400155277742319-n.jpg
616846733-1328852569280360-7738454100778153934-n.jpg
619252647-1328852689280348-7812462635371538900-n.jpg
Hình ảnh trong lễ hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng. Cô dâu Phương Nhi và chú rể Minh Hoàng thể hiện những cử chỉ thân mật trước ống kính.

Tối 22/1, đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra với sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng - doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Soobin, nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver... Tiệc cưới của Phương Nhi còn có sự góp mặt của chuyên gia trang điểm và làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, cùng một số người nổi tiếng khác.

Soobin Hoàng Sơn là ca sĩ trình diễn trong đám cưới của Phương Nhi. Anh có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Phương Nhi. Trước đó, vợ chồng Phương Nhi - Minh Hoàng tham gia concert All-Rounder của Soobin tại Hà Nội.

Tại đám cưới, cô dâu chú rể đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau.

Hôn lễ của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1. Trong ngày 23/1 có hoạt động đáng chú ý đó là hoạt động thể thao ngoài trời. Các hoạt động khác chưa được tiết lộ thêm.

Trước thềm đám cưới, Phương Nhi và Minh Hoàng hoàn toàn kín tiếng. Sát ngày cưới, cả hai mới đăng ảnh cưới trên trang cá nhân. Danh sách khách mời của đám cưới cũng không được tiết lộ.

Khách mời dự đám cưới Phương Nhi cũng không chia sẻ những hình ảnh, thông tin chính thức trên trang cá nhân. Trước đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà hé lộ một số khoảnh khắc hiếm hoi khi dự đám cưới của Phương Nhi.

Duy Nam
#Á hậu Phương Nhi #thiếu gia Minh Hoàng #đám cưới Phương Nhi

