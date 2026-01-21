Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Trái Đất Ấn Độ gây thất vọng

Duy Nam
TPO - Người đẹp Muskan Nayar đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Ấn Độ 2025. Nhan sắc của cô đang gây ra sự thất vọng lớn trên các diễn đàn sắc đẹp.

Chung kết Hoa hậu Trái Đất Ấn Độ 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Muskan Nayar. Tuy nhiên, cô không được quyền đại diện Ấn Độ tham dự Hoa hậu Trái Đất 2026 tổ chức ở Philippines.

Sau đêm đăng quang, Muskan Nayar trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ thất vọng với nhan sắc của người đẹp. Thậm chí, có người còn gọi cô là thảm họa.

616096793-1535343615266434-3908413699465404934-n.jpg
Nhan sắc gây tranh cãi của tân Hoa hậu Trái Đất Ấn Độ.

"Mua giải hả?", "Nhan sắc này xứng đáng với hai chữ thảm họa", "Chưa thi đã biết là kiểu gì cũng trắng tay rồi", "Chất lượng thí sinh Hoa hậu Trái Đất ngày càng thất vọng"... khán giả bình luận.

Giữa làn sóng chỉ trích, nhiều người tràn vào trang cá nhân của cô để tìm hiểu thêm về tân hoa hậu. Trái ngược với nhan sắc bị chê bai khi đăng quang, ngoài đời thường Muskan Nayar có vẻ ngoài ngọt ngào và gây thiện cảm.

Nhiều người cho rằng trong chung kết, Muskan Nayar đã chọn sai cách trang điểm, làm tóc, trang phục nên nhan sắc của cô gây tranh cãi. Khán giả hy vọng người đẹp có sự cải thiện về vóc dáng trong thời gian tới.

Cuộc thi Miss Earth India mà Muskan Nayar đăng quang do một đơn vị tại Ấn Độ đứng ra tổ chức từ 2023 với tham vọng mang đến những định nghĩa mới về thi sắc đẹp.

Tuy nhiên, đơn vị này không nắm giữ bản quyền Hoa hậu Trái Đất, vì vậy Muskan Nayar không có cơ hội đại diện quốc gia tham dự đấu trường quốc tế.

618859137-18522414859065825-1321092587853981729-n.jpg
618099566-18522414841065825-2019662975861809747-n.jpg
Nhan sắc đời thường của Muskan Nayar.

Miss Earth India 2025 chỉ có 7 thí sinh tham gia. Ngoài danh hiệu Miss Earth India, ban tổ chức còn trao các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Miss Confident India, Miss Earth Photogenic.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả tranh cãi về tên gọi của cuộc thi này và cho rằng đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Earth India 2025 đã vi phạm bản quyền về tên gọi của đơn vị chính thống đang nắm bản quyền Hoa hậu Trái Đất tại Ấn Độ.

Đơn vị đang nắm bản quyền cử đại diện Ấn Độ tham dự Hoa hậu Trái Đất từ năm 2019 đến nay là Miss Divine Beauty of India. Năm 2025, đại diện Ấn Độ là Komal Choudhary đã vào top 25 chung cuộc.

Những năm gần đây, Ấn Độ có sự trở lại ấn tượng ở Hoa hậu Trái Đất. Năm 2023, người đẹp Priyan Sain đã lọt vào top 20, chấm dứt chuỗi 12 năm không có đại diện nào của Ấn Độ lọt vào vòng chung kết kể từ chiến thắng lịch sử của người đẹp Nicole Faria tại Hoa hậu Trái Đất 2010.

Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất Ấn Độ #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth

