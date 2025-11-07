Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 buồn tẻ

TPO - Dù là lần tổ chức kỷ niệm 25 năm nhưng chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 được các fan sắc đẹp nhận xét buồn tẻ, thiếu sức hút.

Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra tối 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová. Đây là kết quả làm hài lòng các fan sắc đẹp.

Tuy nhiên, công tác tổ chức đêm chung kết vẫn khiến nhiều khán giả thất vọng. Dù là lần tổ chức kỷ niệm 25 năm nhưng chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 được nhận xét buồn tẻ.

Tân Hoa hậu Trái Đất Natálie Puškinová.

Kết quả gây tranh cãi

Tân Hoa hậu Trái Đất 2025 Natálie Puškinová chinh phục khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào được ví như búp bê, mái tóc vàng óng ả và chiều cao ấn tượng 1, 78 m. Cô cũng được đánh giá cao vì những hoạt động hướng về bảo vệ môi trường, phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Người đẹp sáng lập dự án với mục tiêu ​​giảm thiểu lãng phí thực phẩm và tác động môi trường của nó. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Tuy nhiên, việc ba năm liên tiếp ban tổ chức chọn người chiến thắng là các cô gái tóc vàng có nhan sắc na ná nhau khiến nhiều khán giả cho rằng cuộc thi ngày càng thiếu sức hút và sự đa dạng.

Bên cạnh đó, việc nhiều ứng viên nặng ký được đánh giá cao trước chung kết không đạt được thành tích cao cũng khiến khán giả thất vọng.

Nhiều người tiếc nuối cho đại diện Mỹ - Haley Poe khi không thể lọt vào top 25 dù sở hữu nhan sắc, dự án môi trường và là thí sinh giành chiến thắng nhiều huy chương vàng nhất ở các phần thi phụ của năm nay.

Hai người đẹp được đánh giá cao nhất trước chung kết là Italia và Nga không có mặt trong top 8 cũng khiến nhiều người sốc. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt được yêu thích như Colombia, Nigeria phải ra về tay trắng làm nhiều fan tiếc nuối. Việc đại diện chủ nhà không lọt vào top 8 cũng khiến các fan sắc đẹp Philippines tức giận.

Buồn tẻ

Hoa hậu Trái Đất 2025 đánh dấu 25 năm tổ chức của Miss Earth. Hoa hậu Trái Đất được xem là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn vì môi trường.

Trước chung kết, các fan sắc đẹp mong chờ về một đêm thi lộng lẫy, hoành tráng, với sự góp mặt của các thế hệ Hoa hậu Trái Đất qua từng thời kỳ, tuy nhiên nhiều người đã thất vọng.

Kịch bản của đêm chung kết được đánh giá nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Các phần thi áo tắm, dạ hội và gọi top diễn ra chóng vánh. Xen kẽ giữa các phần thi là video giới thiệu về thí sinh thay vì những màn trình diễn của các nghệ sĩ như mọi năm.

Khâu dàn dựng bị nhận xét tẻ nhạt. Dù là sân khấu kỷ niệm 25 năm nhưng ban tổ chức không vinh danh các thế hệ Hoa hậu Trái Đất đã có đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường, cũng không có tiết mục đặc biệt nào để tôn vinh ý nghĩa, mục đích của cuộc thi.

Những câu hỏi hùng biện và ứng xử của chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 được nhận xét cũ kỹ, thiếu sự đột phát, được dùng đi dùng lại qua nhiều năm tổ chức.

Ngay trước chung kết, công tác tổ chức Hoa hậu Trái Đất đã gây tranh cãi với sự sơ sài, thiếu chuyên nghiệp, sân khấu bị ví như hội chợ. Hình ảnh thí sinh bốc thức ăn bằng tay trên bàn ăn được trải lá chuối cũng gây tranh cãi.

Từng là cuộc thi sắc đẹp danh giá với ý nghĩa tôn vinh bảo vệ môi trường tuy nhiên trong một thập kỷ gần đây, Hoa hậu Trái Đất xuống cấp do liên tục vướng nhiều scandal, tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Hoa hậu Trái Đất cũng bị chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties loại khỏi danh sách các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới trong hệ thống Grand Slam.