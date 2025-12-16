Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Á hậu Hoàn vũ từ bỏ danh hiệu đến Việt Nam

Duy Nam
TPO - Olivia Yace - người đẹp vừa từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã có mặt tại Việt Nam để đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Miss Cosmo 2025.

Sáng 16/12, người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yace đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón của khán giả. Cô sang Việt Nam đảm nhận vai trò giám khảo trong đêm bán kết và chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025.

Tại sân bay, Olivia Yace diện bộ trang phục màu trắng nhẹ nhàng, thanh lịch. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Olivia Yace thể hiện những bước catwalk uyển chuyển ở sân bay.

Olivia Yace tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 16/12.
Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu và bà Paula Shugart - cựu Chủ tịch tổ chức Miss Universe cũng đã sang Việt Nam để tham dự chung kết Miss Cosmo 2025.

Trước đó, ban tổ chức Miss Cosmo công bố Olivia Yace là một trong những thành viên giám khảo chính thức của cuộc thi Miss Cosmo 2025.

"Đến từ Bờ Biển Ngà, Olivia không chỉ là người mẫu quốc tế nổi tiếng mà còn là nhà hoạt động xã hội tận tâm, người có tiếng nói nâng cao vị thế của phụ nữ trên khắp các nền văn hóa. Vươn lên tầm cỡ toàn cầu với danh hiệu Á hậu 2 tại Miss World 2021, cô đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào châu Phi, được ca ngợi bởi vẻ đẹp nổi bật, sự tự tin và màn trình diễn đầy cuốn hút trên sàn catwalk", thông báo viết.

Ban tổ chức Miss Cosmo cho rằng Olivia đại diện cho thế hệ phụ nữ sống có mục đích. Những hoạt động của cô trong việc thúc đẩy sự độc lập, tự tin và giá trị của nữ tính đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Olivia Yace được fan gọi là viên ngọc trai đen với chiều cao ấn tượng 1,8 m, thân hình quyến rũ và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Cô đã tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị tại Đại học Widener ở Pennsylvania, Mỹ.

Cô dự định học lên thạc sĩ và mong muốn trở thành phụ nữ da màu thành đạt, bản lĩnh, truyền cảm hứng như cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama. Năm 2021, cô tham dự Hoa hậu Thế giới và giành ngôi Á hậu 2.

Năm 2025, Olivia Yace đại diện Bờ Biển Ngà tham dự Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan. Dù được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện nhưng Olivia Yace chỉ giành ngôi Á hậu 4 khiến nhiều khán giả nổi giận.

Khi Olivia Yace được xướng tên là Á hậu 4, bên dưới khán đài hàng nghìn khán giả đã la ó phản đối ban tổ chức. Đây được xem là cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Sau chung kết, khán giả tràn vào trang chủ Miss Universe để chỉ trích ban tổ chức, đòi công bằng cho Olivia Yace.

Sau cuộc thi, Olivia Yace tuyên bố từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania. Tổ chức Hoa hậu Bờ Biển Ngà cũng trao lại chiếc sash Miss Universe Africa & Oceania 2025 cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để tránh mọi hiểu lầm. Olivia Yace khẳng định không còn liên quan gì về mặt danh hiệu hay ràng buộc công việc với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Bên cạnh Olivia Yace, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu cũng đã tới Việt Nam để làm giám khảo cho đêm bán kết và chung kết Miss Cosmo 2025. Đây là lần thứ hai cô đảm nhận vai trò giám khảo tại Miss Cosmo.

Trước đó, bà Paula Shugart - cựu Chủ tịch của tổ chức Miss Universe cũng đã sang Việt Nam để làm giám khảo. Đây cũng là lần thứ hai bà Paula nhận trọng trách cầm cân nảy mực ở Miss Cosmo.

Miss Cosmo 2025 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt sáng lập, đã bước sang mùa giải thứ hai. Bán kết Miss Cosmo 2025 diễn ra ngày 17/12, chung kết diễn ra ngày 20/12. Đương kim hoa hậu là người đẹp Indonesia - Ketut Permata Juliastrid.

Duy Nam
