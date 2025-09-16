Á hậu Hoàn vũ bị tông xe

TPO - Người đẹp Davina Bennett - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bị tông xe khi qua đường ở New York. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2017 Davina Bennett đăng tải đoạn video ngồi xe lăn trong bệnh viện, bị băng bó ở cổ khiến nhiều người lo lắng.

Davina Bennett cho biết cô bị xe tông khi đang trên đường trở về nhà sau một buổi trình diễn thời trang thuộc khuôn khổ New York Fashion Week.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2017 Davina Bennett.

"Tôi dừng lại ở vạch kẻ đường, nhấn nút đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Khi đèn tín hiệu bật lên, tôi bước xuống lề đường và bị xe tông. Điều tiếp theo là tôi tỉnh dậy trong xe cấp cứu, với các nhân viên y tế nói với tôi chuyện gì đã xảy ra", cô viết.

Mặc dù bị bầm tím và đau đớn dữ dội, các bác sĩ nói với người mẫu 29 tuổi rằng cô không hề bị gãy hay nứt xương. "Bác sĩ nói rằng thật khó tin vì tôi không bị gãy chiếc xương nào", cô nói.

Bennett cho biết cô òa khóc, cảm thấy sợ hãi và trống rỗng sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện. Người đẹp đã lập tức gọi cho người thân. "Ban đầu, tôi không đau lắm, có lẽ do adrenaline. Nhưng khi tôi bắt đầu thấy những vết bầm tím khắp người, cơn đau bắt đầu ập đến", cô nói.

Trước đó vài tiếng, Bennett đã trình diễn cho KBB by Kahlana, thương hiệu thời trang hợp tác giữa hai nhà thiết kế Kahlana Barfield Brown và Target. Cô có kế hoạch trình diễn cho các thương hiệu khác, nhưng buộc phải từ bỏ vì gặp tai nạn.

"Tôi đã suy sụp. Tôi đã làm việc chăm chỉ hàng tháng trời để có thể trình diễn, vậy mà chuyện này lại xảy ra. Đây có thể là dấu chấm hết cho lần đầu tham dự Tuần lễ thời trang New York của tôi. Tôi đang đau đớn, nhưng tôi biết ơn vì mình còn sống", người đẹp chia sẻ.

Davina Bennett sinh năm 1996, đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2017 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2017, giành danh hiệu Á hậu 2. Cô cao 1,78 m, gây ấn tượng với mái tóc xoăn cá tính và hình thể đầy đặn, khỏe khoắn.

Davina Bennett đã tốt nghiệp chuyên ngành marketing. Cô thành lập một tổ chức dành cho người khiếm thính với hy vọng thay đổi nhận thức của cộng đồng và giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, cô phát triển sự nghiệp người mẫu quốc tế. Gần đây, Davina Bennett tham gia diễn xuất trong MV của ca sĩ Maluma với hơn 45 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng chưa đầy một tháng.