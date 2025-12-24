Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc bị truy tố

TPO - Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee và chồng bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật Hàn Quốc.

Tờ Chosun đưa tin ngày 24/12 Sở cảnh sát Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã chuyển hồ sơ của Hoa hậu Honey Lee và chồng là ông Jang Mossi cùng công ty Hope Project lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul.

Vợ chồng Honey Lee bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật phát triển ngành Văn hóa đại chúng và Nghệ thuật.

Honey Lee và chồng bị truy tố.

Theo cáo buộc, công ty Hope Project của vợ chồng Honey Lee đã hoạt động trong thời gian dài mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Luật phát triển ngành Văn hóa Nghệ thuật Hàn Quốc, các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua cơ quan hành chính có thẩm quyền tại địa điểm kinh doanh của họ.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này có thể bị phạt tù đến hai năm hoặc phạt tiền lên đến 20 triệu won.

Công ty Hope Project do Honey Lee thành lập vào ngày 5/10/2015. Honey Lee giữ chức CEO và giám đốc nội bộ của công ty cho đến tháng 1/2023. Sau đó, chồng cô giữ chức CEO và Honey Lee là giám đốc nội bộ.

Trước đó, đại diện Hope Project đã phản hồi về sự việc: "Chúng tôi đã không nhận thức đầy đủ về quy định đăng ký bắt buộc này. Ngay sau khi phát hiện sai phạm, công ty đã tham vấn chuyên gia, luật sư và đang tất thủ tục trong thời gian quy định".

Thời gian qua, Honey Lee liên tục vướng ồn ào kiện tụng. Năm 2024, cô bị Cục Thuế khu vực Seoul điều tra thuế chuyên sâu. Kết quả, nữ diễn viên phải nộp thêm 6 tỷ won (hơn 4 triệu USD), bao gồm cả thuế thu nhập.

Phản hồi về cuộc điều tra, đại diện của Honey Lee nói nữ nghệ sĩ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng luật pháp và sự hướng dẫn của đại lý thuế.

"Khoản thuế này là khoản nộp bổ sung do sự khác biệt trong cách làm việc của cơ quan thuế và đại lý thuế. Đây không phải hành vi trốn thuế cố ý", đại diện Honey Lee lên tiếng.

Honey Lee sinh năm 1983, giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và đoạt ngôi Á hậu 3. Cùng năm, cô trở thành hoa hậu châu Á đầu tiên được vinh danh là Miss Grand Slam - hoa hậu của các hoa hậu. Tại quê nhà, Honey Lee được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc.

Với nhan sắc và danh tiếng nổi bật, Honey Lee nhanh chóng lấn sân diễn xuất và gặt hái nhiều thành công với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Pasta, Tazza: The Hidden Card, Extreme Job, The Fiery Priest... Bên cạnh đó, cô còn là nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống Hàn Quốc (gayageum).

Honey Lee từng hẹn hò với tài tử Yoon Kye Sang trong 7 năm. Năm 2021, cô kết hôn với doanh nhân ngoài ngành giải trí là ông Jang Mossi và sinh con đầu lòng.