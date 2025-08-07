Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025

TPO - Người đẹp Jung Yeon Woo đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2025. Tuy không được quyền thi quốc tế nhưng danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc được xem là uy tín, danh giá với lịch sử 69 năm.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Jung Yeon Woo. Nhan sắc của tân hoa hậu nhận được sự cổ vũ của công chúng. Cô có vẻ ngoài ngọt ngào, thanh lịch.

Jung Yeon Woo sinh năm 2001, cao 1,7 m, là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật điện và Điện tử Truyền thông tại Đại học Quốc gia Chungnam. Người đẹp có ước mơ trở thành giáo viên.

Jung Yeon Woo đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025.

Jung Yeon Woo có nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch.

Người đẹp chia sẻ sau khi đăng quang: "Từ nhỏ, tôi đã mơ ước về việc giúp đỡ người khác. Tôi muốn trở thành một nhà giáo dục và chia sẻ tình yêu thương. Hoa hậu Hàn Quốc là một thử thách quý giá, cho phép tôi thể hiện tài năng của mình, đồng thời kết nối với nhiều người khác và trở thành một nhà giáo dục".

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhan sắc của Jung Yeon Woo nhận được nhiều sự khen ngợi. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ tiếc nuối vì Jung Yeon Woo không có cơ hội đại diện Hàn Quốc tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Hoa hậu Hàn Quốc là cuộc thi lâu đời nhất Hàn Quốc. Đây là lần thứ 69 cuộc thi được tổ chức. Năm nay, ban tổ chức cho biết họ tập trung vào việc tìm kiếm những cô gái đa tài đại diện cho Hàn Quốc giữa vô vàn biến động của thế giới.

Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thi nỗ lực thay đổi để phù hợp với xu hướng thời đại, chẳng hạn mở rộng điều kiện tham gia cho thí sinh đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Năm ngoái, người đẹp Kim Chae Won đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2024. Tuy nhiên, cô không được thi quốc tế, gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Trong khi đó, hai á hậu của cuộc thi lại được trao quyền tham dự Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc tập trung vào trí tuệ và tính cách của thí sinh, cũng như trách nhiệm cộng đồng của họ với tư cách là đại diện cho nhan sắc Hàn Quốc. Ban tổ chức bày tỏ hy vọng trong tương lai họ tích cực đóng góp cho xã hội và lan tỏa ảnh hưởng tốt đẹp.

Trước đây, người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc đại diện cho Hàn Quốc tham dự Hoa hậu Hoàn vũ hoặc Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây cuộc thi mất bản quyền nên tân hoa hậu không tham dự những sân chơi nhan sắc này.

Vào cuối thập niên 2000, những người đẹp đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc được đánh giá cao khi liên tiếp mang về nhiều thành tích ấn tượng cho quốc gia ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, những năm gần đây, Hàn Quốc mờ nhạt ở hầu hết cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới.

Mảng sắc đẹp được đánh giá đã hạ nhiệt và không còn được ưa chuộng ở xứ sở kim chi. Các cuộc thi hoa hậu chỉ được tổ chức ở quy mô vừa phải, không còn thu hút đông khán giả theo dõi.