Sự thật về phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Philippines

TPO - Giám đốc truyền thông của cuộc thi Miss Cosmo đã lên tiếng đáp trả những phát ngôn được cho là sai sự thật của người đẹp Ahtisa Manalo - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Những phát ngôn của Ahtisa Manalo trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Meme Vice ở quê nhà Philippines đang tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trên nhiều diễn đàn sắc đẹp trong nước, quốc tế. Ahtisa Manalo bị fan Việt chỉ trích vì cho rằng cô phát ngôn sai sự thật.

Trong buổi phỏng vấn, Ahtisa Manalo nói rằng cô bị bong gân, phải ngồi xe lăn do sân khấu chung kết Miss Cosmo 2024 bị sập. Tuy nhiên, thông tin này được cho là sai sự thật.

Ahtisa Manalo trình diễn khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024 ở Việt Nam.

Nhiều khán giả đã tìm lại hình ảnh Ahtisa Manalo chia sẻ trên Instagram để thấy rằng cô đã bị bong gân và phải nhập viện kiểm tra ngay khi vừa tới TPHCM, trước khi sân khấu chung kết Miss Cosmo bị sập.

Trước những phát ngôn gây tranh cãi của Ahtisa Manalo, Giám đốc truyền thông của cuộc thi Miss Cosmo đã lên tiếng. “Biến một tai nạn thành một trò đùa không khiến bạn trở thành người dũng cảm. Điều đó chỉ chứng minh quan điểm của bạn hạn hẹp đến mức nào", người này cho biết.

Đại diện tổ chức khẳng định đã có một tai nạn trong quá trình xây dựng sân khấu năm 2024. "Nhưng đây là toàn bộ sự thật mà bạn đã cố tình phớt lờ. Trong vòng 48 giờ, một sân khấu thứ hai đã được xây dựng và đó là sân khấu hoàn toàn mới, với quy mô lớn hơn để chuẩn bị cho đêm chung kết", tuyên bố cho biết.

Giám đốc truyền thông của cuộc thi chia sẻ thêm: "Nếu bạn muốn nói sự thật, hãy nói toàn bộ sự thật, chứ không phải chỉ nói một phần nào đó chỉ để chế giễu. Trong khi đó, bạn lại xóa bỏ những thất bại của mình khỏi cuộc trò chuyện".

Tuyên bố của giám đốc truyền thông cuộc thi Miss Cosmo được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế chia sẻ lại, tiếp tục tạo ra những tranh luận xung quanh phát ngôn gây tranh cãi của Ahtisa Manalo.

Những chia sẻ của Ahtisa Manalo càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh đại diện Philippines là người đẹp Chelsea Fernandez vừa giành giải á hậu tại Miss Cosmo 2025 tổ chức ở Việt Nam.

Nhiều người cho rằng Ahtisa Manalo xấu tính khi không chia sẻ niềm vui với người đồng hương vừa đạt giải cao ở Miss Cosmo mà lại nhắc về sân chơi sắc đẹp này với thái độ cợt nhả, thiếu tôn trọng.

Giữa lúc bị fan Việt và quốc tế chỉ trích dữ dội, Ahtisa Manalo vẫn chưa đưa ra phản hồi nào chính thức, càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng.

Ahtisa Manalo từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 và giành ngôi á hậu 2. Cô được trao quyền đại diện Philippines tham dự Miss Cosmo 2024 tổ chức ở Việt Nam. Tuy được đánh giá cao nhưng cô phải dừng chân sớm ở top 10 khiến fan sắc đẹp Philippines tức giận.

Năm 2025, Ahtisa Manalo tiếp tục dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 và đăng quang, giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Chung cuộc, cô giành ngôi á hậu 3.