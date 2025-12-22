MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân: ‘Tôi thay đổi nhận thức về môi trường từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam’

TPO - MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cho biết từ dự án cộng đồng dọn rác dưới lòng kênh Rạch Lăng (quận Bình Thạnh, TPHCM) tại Hoa hậu Việt Nam 2024, thôi thúc cô gắn bó lâu dài với lĩnh vực môi trường, thay đổi nhận thức và hành động của chính mình.

- Sau khi đạt được danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, cuộc sống và trách nhiệm của chị đã thay đổi như thế nào, đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến môi trường?

- Sau khi đạt danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình không chỉ nằm ở việc xuất hiện trước công chúng, còn ở cách lựa chọn thông điệp để lan tỏa. Mỗi sự kiện tôi tham gia, mỗi câu chuyện tôi chia sẻ đều có khả năng tác động đến suy nghĩ và thói quen của cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Khi đồng hành cùng Tiền Phong Half Marathon trong vai trò MC và Đại sứ Truyền thông & Nghệ thuật, thông điệp “Hành trình xanh” với tôi mang ý nghĩa rất rộng. Đó không chỉ là bảo vệ môi trường theo nghĩa truyền thống, còn là khuyến khích lối sống bền vững, từ việc vận động, rèn luyện sức khỏe đến những lựa chọn tiêu dùng và sinh hoạt hằng ngày có ý thức hơn với môi trường.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân là Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của Hoa hậu Việt Nam 2024.

- Đâu là vấn đề môi trường khiến chị trăn trở nhất hiện nay và điều gì đã thôi thúc chị lựa chọn gắn bó lâu dài với lĩnh vực này?

- Điều khiến tôi trăn trở nhất là những vấn đề môi trường xuất phát từ thói quen như việc sử dụng túi nilon dùng một lần hay tình trạng fast-fashion (thời trang nhanh) đang lan rộng trong giới trẻ. Chúng ta thường không nhận ra rằng những lựa chọn nhỏ ấy, khi lặp lại mỗi ngày, lại tạo nên áp lực lớn cho môi trường.

Ngoài ra, trải nghiệm tham gia dọn dẹp kênh rạch cùng CLB Sài Gòn Xanh tại quận Bình Thạnh trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2024 giúp tôi nhìn rõ hơn hậu quả của sự tiện lợi quá mức. Khi trực tiếp dọn rác, tôi nhận ra rằng môi trường không bị tổn thương bởi những điều quá xa vời, mà bởi chính những thói quen tưởng như rất bình thường. Điều đó thôi thúc tôi gắn bó lâu dài với lĩnh vực này, bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức và hành động của chính mình.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 thực hiện dự án môi trường trong khuôn khổ cuộc thi.

- Với vai trò là người có sức ảnh hưởng, chị đã và đang sử dụng truyền thông như thế nào để lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ?

- Tôi xem truyền thông là một công cụ quan trọng để kể những câu chuyện tích cực và dễ áp dụng. Từ năm 2019, khi đảm nhận vai trò host talkshow “Câu chuyện sống xanh” tại Đại học Tôn Đức Thắng, tôi đã bắt đầu chia sẻ về những giải pháp gần gũi và áp dụng bằng cách tái sử dụng chai lọ, tái sử dụng túi nilon, hay thay đổi cách nhìn về thời trang bằng việc trao đi, tái sử dụng hoặc thanh lý những món đồ còn giá trị thay vì chạy theo fast-fashion.

Với giới trẻ, tôi tin rằng truyền thông hiệu quả không nằm ở việc hô hào, kêu gọi, mà ở việc tạo cảm hứng thông qua những lựa chọn đời thường. Khi họ thấy sống xanh vẫn có thể gắn liền với phong cách, cá tính và sự văn minh, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận và chủ động thay đổi hơn.

- Trong hành trình hoạt động vì môi trường, chị từng gặp những khó khăn hay thách thức nào và chị đã vượt qua chúng ra sao?

- Khó khăn lớn nhất là duy trì sự kiên trì trong một hành trình dài, bởi những thay đổi về môi trường không thể nhìn thấy ngay lập tức. Đôi khi, việc lan tỏa thông điệp sống xanh không mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ như những nội dung giải trí khác.

Tôi vượt qua điều đó bằng cách tập trung vào giá trị lâu dài. Thay vì cố gắng làm thật nhiều, tôi chọn làm đúng và làm đều, từ cách mình sống, cách mình áp dụng truyền thông, đến cách mình đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng.

﻿﻿ ﻿﻿ Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân tích cực tham gia các dự án cộng đồng vì môi trường và cuộc sống xanh.

- Sau danh hiệu, chị mong muốn xây dựng hình ảnh và giá trị cá nhân của mình như thế nào để vừa phát triển sự nghiệp, vừa đóng góp tích cực cho môi trường và xã hội?

- Sau danh hiệu, tôi mong muốn xây dựng hình ảnh một người trẻ làm nghề nghiêm túc, biết sử dụng truyền thông như một cầu nối để lan tỏa những giá trị tích cực. Tôi tin rằng nghệ thuật, truyền thông và trách nhiệm với môi trường hoàn toàn có thể song hành, nếu mình thật sự sống với điều mình chia sẻ.

Với tôi, đóng góp cho môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ việc thay đổi nhận thức, thói quen và lan tỏa tinh thần sống bền vững đến cộng đồng. Đó là giá trị mà tôi muốn theo đuổi lâu dài, cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!