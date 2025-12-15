MC Mỹ Vân rạng rỡ ở Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Xuất hiện từ sáng sớm tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM) ngày 14/12, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân ghi dấu ấn đặc biệt tại Tiền Phong Half Marathon 2025 khi cùng lúc tham gia cự ly 5 km và đảm nhận vai trò dẫn dắt các hoạt động chính của giải.
Nữ diễn viên, MC rạng rỡ trên cung đường Tiền Phong Half Marathon 2025.
Trong mùa giải đầu, người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 được Ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách MC sân khấu, đồng hành xuyên suốt từ lễ khai mạc, bế mạc đến trao giải.
Với phong thái tự tin, Mỹ Vân góp phần kết nối thông điệp “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” đến cộng đồng runner và khán giả.
Người đẹp giữ năng lượng tích cực, năng nổ trong các hoạt động của giải, để lại ấn tượng tốt với các runner.
Hoàng Nghĩa cũng đăng ký cự ly chạy 5 km. Với tâm thế trải nghiệm các hoạt động, quãng đường 5 km không làm khó được anh.
Ngoài danh hiệu Top 10 Mr World Vietnam 2024, Hoàng Nghĩa còn được biết tới là người mẫu quảng cáo, diễn viên tự do... Anh từng xuất hiện bộ phim truyền hình Nanh thép trên sóng Đài Truyền hình TPHCM.
Nguyễn Hoàng Mỹ Vân sinh năm 1999, quê TPHCM, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Tôn Đức Thắng. Cô hiện là MC song ngữ, diễn viên, cộng tác với Đài Truyền hình Vĩnh Long, từng có thời gian trợ giảng tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao.
Sau 2 năm, Mỹ Vân mới quay trở lại với đam mê diễn xuất. Cô tham gia phim Tình thân trong series Sống để yêu thương. Người đẹp vào vai Hương - con út trong gia đình, nóng tính nhưng lại yêu thương gia đình theo cách riêng. Theo Mỹ Vân, đây là màu sắc khác hẳn với hình ảnh chỉn chu thường ngày của cô trên mạng.