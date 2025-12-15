MC Mỹ Vân rạng rỡ ở Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Xuất hiện từ sáng sớm tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM) ngày 14/12, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân ghi dấu ấn đặc biệt tại Tiền Phong Half Marathon 2025 khi cùng lúc tham gia cự ly 5 km và đảm nhận vai trò dẫn dắt các hoạt động chính của giải.