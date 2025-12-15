Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

MC Mỹ Vân rạng rỡ ở Tiền Phong Half Marathon 2025

Hà Trang

TPO - Xuất hiện từ sáng sớm tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM) ngày 14/12, MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân ghi dấu ấn đặc biệt tại Tiền Phong Half Marathon 2025 khi cùng lúc tham gia cự ly 5 km và đảm nhận vai trò dẫn dắt các hoạt động chính của giải.

anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-110723.png
Ngay từ sáng sớm, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đã có mặt trên cung đường chạy để chuẩn bị cho cự ly 5 km.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105623.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-110528.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-111003.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-110932.png
Nữ diễn viên, MC rạng rỡ trên cung đường Tiền Phong Half Marathon 2025.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105431.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105454.png
Trong mùa giải đầu, người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 được Ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách MC sân khấu, đồng hành xuyên suốt từ lễ khai mạc, bế mạc đến trao giải.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105300.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105517.png
Với phong thái tự tin, Mỹ Vân góp phần kết nối thông điệp “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” đến cộng đồng runner và khán giả.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105532.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-130209.png
Người đẹp giữ năng lượng tích cực, năng nổ trong các hoạt động của giải, để lại ấn tượng tốt với các runner.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-124506.png
Sau khi hoàn thành cự ly 5 km, cô tiếp tục vai trò MC tại lễ trao giải và các hoạt động tổng kết.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-124722.png
Từng tham gia nhiều chương trình thể thao, văn hóa của báo Tiền Phong, Mỹ Vân bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng tổ chức chuyên nghiệp của đơn vị. Cô đánh giá cao việc giải chạy mới được xây dựng trên những chuẩn mực nghiêm túc ngay từ mùa đầu, tạo tiền đề để trở thành sự kiện thường niên được cộng đồng mong đợi.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-124819.png
Nhìn về tương lai, Mỹ Vân kỳ vọng Tiền Phong Half Marathon tiếp tục duy trì tinh thần xanh, đồng thời xây dựng bản sắc riêng dựa trên yếu tố cộng đồng và trải nghiệm cảm xúc.
600416340-25221844720850516-5501926138364655276-n.jpg
Đồng hành cùng Mỹ Vân có sự hiện diện của bạn trai Nguyễn Hoàng Nghĩa - Top 10 Mr World Vietnam 2024.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105913.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-110854.png
Hoàng Nghĩa cũng đăng ký cự ly chạy 5 km. Với tâm thế trải nghiệm các hoạt động, quãng đường 5 km không làm khó được anh.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105709.png
Anh tranh thủ check-in cùng huy chương của giải.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105813.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105827.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105845.png
Ngoài danh hiệu Top 10 Mr World Vietnam 2024, Hoàng Nghĩa còn được biết tới là người mẫu quảng cáo, diễn viên tự do... Anh từng xuất hiện bộ phim truyền hình Nanh thép trên sóng Đài Truyền hình TPHCM.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-110335.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-124942.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-125005.png
Nguyễn Hoàng Mỹ Vân sinh năm 1999, quê TPHCM, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Tôn Đức Thắng. Cô hiện là MC song ngữ, diễn viên, cộng tác với Đài Truyền hình Vĩnh Long, từng có thời gian trợ giảng tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao.
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105329.png
anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-105344.png
Sau 2 năm, Mỹ Vân mới quay trở lại với đam mê diễn xuất. Cô tham gia phim Tình thân trong series Sống để yêu thương. Người đẹp vào vai Hương - con út trong gia đình, nóng tính nhưng lại yêu thương gia đình theo cách riêng. Theo Mỹ Vân, đây là màu sắc khác hẳn với hình ảnh chỉn chu thường ngày của cô trên mạng.
Hà Trang
#Tiền Phong Half Marathon #Mỹ Vân #bền vững #chạy bộ #sự kiện thể thao #Hoa hậu Việt Nam #truyền thông

