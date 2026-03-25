Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Việt Nam

TPO - Tại đêm chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tối 25/3, công ty Sen Vàng đã công bố Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Trước đó, nhiều fan sắc đẹp bày tỏ lo ngại khi ban tổ chức Hoa hậu Thế giới vẫn chưa công bố địa điểm đăng cai của cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Tại cuộc họp báo trước chung kết Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 được tổ chức ở Pasay, Philippines hồi tháng 2, bà Julia Morley cho biết: "Tôi vẫn chưa ký xác nhận và mọi người có thể sẽ tiếp tục phải chờ đợi. Tuy nhiên, điều tôi có thể nói đó là quốc gia đăng cai năm nay sẽ rất gần Philippines''.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri.

Thông tin Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Hoa hậu Thế giới 2026 đã thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp. Đây là lần đầu Việt Nam đảm nhận vai trò quốc gia chủ nhà của Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc uy tín và lâu đời nhất thế giới.

Miss World lần thứ 73 tổ chức tại Việt Nam dự kiến quy tụ thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến Việt Nam tranh tài, mang đến một mùa giải với chuỗi hoạt động đa dạng, trải dài trong nhiều tuần.

Với quy mô quốc tế và sức lan tỏa mạnh mẽ, Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Thông qua việc đăng cai Miss World, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, hiếu khách. Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Thời gian tổ chức chính thức của Miss World lần thứ 73 sẽ được Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley công bố tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 29/3.

Bên cạnh bà Julia Morley, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri cũng đến Việt Nam dự chung kết Hoa Hậu Thế giới Việt Nam 2025. Đây là lần đầu Opal Suchata đến Việt Nam sau đăng quang. Trong khi đó, đây là lần thứ 3 bà Julia Morley tới Việt Nam.

Bà Julia Morley từng tới Việt Nam vào năm 2008 cùng Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm để làm từ thiện và khảo sát địa điểm, dự kiến tổ chức Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Hoa hậu Thế giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được sách Kỷ lục Guinness công nhận là cuộc thi có có quy mô lớn thứ nhất trên thế giới và có lịch sử truyền hình dài nhất mọi thời đại.

Được tổ chức lần đầu năm 1951, trải qua hơn 70 năm, Miss World chuyển mình thành sự kiện tôn vinh nhan sắc gắn liền với khẩu hiệu Sắc đẹp vì mục đích cao cả (Beauty with a Purpose), trở thành một trong những đấu trường nhan sắc uy tín nhất hành tinh.

Hoa hậu Thế giới 2026 là lần thứ 73 cuộc thi được tổ chức. Đương kim hoa hậu là người đẹp Thái Lan Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Hoa hậu Bảo Ngọc. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, giành giải á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022.