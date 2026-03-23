Nhan sắc tân Hoa hậu Siêu quốc gia Mỹ

Duy Nam

TPO - Người đẹp Mckinley Farese đã đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Mỹ 2026. Cô 21 tuổi, có nhan sắc hiện đại và quyến rũ.

Người đẹp Mckinley Farese đã được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Mỹ 2026. Cô giành quyền đại diện Mỹ tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 ở Ba Lan vào tháng 7. Trước đó, Mckinley Farese là người đẹp đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss All American 2025.
Bản quyền Miss Supranational ở Mỹ có chủ sở hữu mới là tổ chức Miss All American. Sau khi chính thức nắm bản quyền, tổ chức này đã đề cử người đẹp Mckinley Farese tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia.
Mckinley Farese 21 tuổi, là người mẫu, sinh viên năm cuối tại Đại học Mississippi, chuyên ngành Truyền thông tiếp thị tích hợp.
Mckinley Farese có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Trước khi đăng quang Miss All American 2025, cô là Miss Teen Tennessee 2022 và dừng chân ở vị trí Á hậu 4 Miss Teen USA 2022.
Mckinley Farese có nhan sắc hiện đại, trẻ trung.
Người đẹp Mỹ có hình thể cân đối, làn da rám nắng khỏe khoắn. Với tư cách người mẫu, cô trình diễn cho nhiều thương hiệu áo tắm, nội y.
Mckinley Farese đã tham gia tổ chức Best Buddies trong 12 năm qua để giúp đỡ những người khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Cô đã nói chuyện với hơn 5.000 trẻ em trong độ tuổi đi học trên khắp bang Tennessee, truyền tải thông điệp về sự thấu cảm và hòa nhập.
Người đẹp mong muốn được hợp tác với Smile Train - tổ chức lớn nhất thế giới tập trung vào vấn đề hở hàm ếch để đảm bảo mọi trẻ em bị hở hàm ếch đều được tiếp cận với sự chăm sóc mà các em xứng đáng nhận được.
Là người mẫu thuộc công ty The Block Agency, McKinley đã làm việc trong lĩnh vực người mẫu runway, look book, quảng cáo.
Thông qua thế giới của các cuộc thi sắc đẹp, cô mong muốn nuôi dưỡng sự tự tin và đề cao sự trao quyền, cơ hội cho phụ nữ.
Với tư cách là người chiến thắng cuộc thi Miss All American, Mckinley Farese cùng ban tổ chức mong muốn định nghĩa lại tiêu chuẩn của các cuộc thi quốc gia dành cho phụ nữ. Họ bày tỏ tham vọng biến Miss All American thành nền tảng để những người phụ nữ đầy nghị lực chia sẻ câu chuyện của họ.
Năm ngoái, đại diện Mỹ tại Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Marvelous Sanyaolu. Chung cuộc, cô vào top 12.
Mỹ chưa từng đăng quang ở Hoa hậu Siêu quốc gia nhưng giữ chuỗi thành tích ấn tượng. Năm 2024, đại diện Mỹ là người đẹp Jenna Dykstra giành ngôi Á hậu 1. Khán giả quê nhà kỳ vọng Mckinley Farese mang về chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên cho nước Mỹ.
Duy Nam
#Hoa hậu Siêu quốc gia Mỹ #Hoa hậu Siêu quốc gia #Miss Supranational

