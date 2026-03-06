Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Siêu quốc gia 2026

Duy Nam

TPO - Brazil, Costa Rica, Tây Ban Nha, Philippines, Venezuela, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech đang được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

628593891-18079965317593735-4292699017651296520-n.jpg
628185610-18079965305593735-8728617784102344399-n.jpg
Đại diện Costa Rica - Fiorella Araya đang được nhận định là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Người đẹp 23 tuổi, cao 1,75 m, là người mẫu, vận động viên bóng chuyền và hiện là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Y sinh.
554831103-18064473662593735-60485140729901825-n.jpg
554620500-18064473653593735-7676796597814333054-n.jpg
Mục tiêu của Fiorella Araya là học chuyên sâu về y học, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.
543390438-18053333084622304-2186997392986357925-n.jpg
543542866-18053333096622304-5567651921271869559-n.jpg
Người đẹp Brazil - Lara Marina là ứng viên nặng ký của khu vực châu Mỹ. Cô 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m. Lara có bằng Kỹ thuật Quản trị Kinh doanh từ Viện Liên bang Espirito Santo (IFES) và hiện theo học ngành Quảng cáo và Quan hệ Công chúng tại Đại học Liên bang.
608366958-18079315856243160-1242575777855501545-n.jpg
609053402-18079315868243160-5484577066099712057-n.jpg
Xuất thân từ vùng nông thôn, Lara mang đến đấu trường quốc gia hình ảnh người phụ nữ tin tưởng vào sự chuyển đổi tích cực thông qua học tập, nỗ lực không ngừng và trân trọng cội nguồn của mình. Tại quê nhà Espirito Santo, cô là người dẫn chương trình của Pro-Regenerar - một sáng kiến nhằm phổ biến thông tin về ung thư vú thông qua những câu chuyện ngoài đời thực của phụ nữ.
588505312-18541129294045350-3315353503021041756-n.jpg
590923906-18541129315045350-8373722398883659014-n.jpg
Đại diện Tây Ban Nha - Nelly Maryniuk là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Người đẹp 20 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,83 m. Cô là người mẫu, trợ lý bán hàng và đang theo học tiếp viên hàng không.
608820593-18546068308045350-5193232410017901294-n.jpg
608833218-18546068344045350-6373899410127458-n.jpg
Nelly Maryniuk cùng gia đình chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống vào năm 2015 do các xung đột chính trị ở Ukraine. Người đẹp có khả năng nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Cô có sở thích đọc sách, học ngoại ngữ và tập thể dục. Hiện người đẹp tích cực rèn luyện các kỹ năng về giao tiếp, catwalk để đến với đấu trường quốc tế.
642422112-18065098283653290-6304478866084790001-n.jpg
640533045-18064653035653290-3566018389164168243-n.jpg
Đại diện Curacao - Veronica Pichardo là thí sinh tiềm năng khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp và có bằng cử nhân ngành Luật.
462419272-1161796565564713-1295959187668182365-n.jpg
462401992-1810877602652222-293486996538580395-n.jpg
Người đẹp Curacao có vẻ đẹp cá tính, nóng bỏng đậm chất Latinh.
528364003-18523735831041779-1252871829834311381-n.jpg
527298585-18523735813041779-6907072728103806918-n.jpg
Đại diện Philippines - Katrina Llegado là ứng viên nổi bật của châu Á. Người đẹp 28 tuổi, có chiều cao ấn tượng cùng vẻ đẹp lai hiện đại. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính tại Đại học De La Salle.
488684277-18500530390041779-8972758380159521062-n.jpg
488952216-18500530378041779-4475326152813594714-n.jpg
Llegado có thành tích sắc đẹp ấn tượng. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2019 và giành danh hiệu Nữ hoàng Mỹ Latinh Philippines 2019. Cô đại diện cho Philippines tại cuộc thi Nữ hoàng Mỹ Latinh 2019 và giành vị trí á hậu 5. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 và giành vị trí á hậu 2. Cô tiếp tục tham gia cuộc thi vào năm 2025 và lọt vào top 6.
591145310-18537599317049200-814018571497305841-n.jpg
591140635-18537599293049200-854358165902691325-n.jpg
Đại diện Venezuela - Silvia Maestre gây chú ý ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp sinh năm 1998 đã tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội.
628017707-18555932323024568-1091017438045290738-n.jpg
626479797-18555932296024568-8960444467140216414-n.jpg
Silvia Maestre có sự nghiệp thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng dự thi Miss World Venezuela, Miss International Venezuela trước khi đăng quang Miss Supranational Venezuela. Người đẹp theo đuổi các dự án giáo dục, xã hội tập trung vào đối tượng là trẻ em nghèo.
639503802-18560500648043756-4666027785852036226-n.jpg
Đại diện Cộng hòa Czech - Karolína Gorylová là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Cô 26 tuổi, có vẻ đẹp ngọt ngào và thanh lịch. Trước đó, Karolína Gorylová tham dự cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Czech 2025 và lọt vào top 5 chung cuộc.
613761531-17995049012856889-5886411251049858653-n.jpg
614901074-17995048991856889-6932153859047459996-n.jpg
Với vẻ đẹp như búp bê, Karolína Gorylová được đánh giá là một trong những gương mặt xinh đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Năm ngoái, đại diện Cộng hòa Czech là người đẹp Michaela Macháčková đã lọt vào top 12 chung cuộc.
639763083-18563910802018180-7795445521826644625-n.jpg
640252733-18563910793018180-2483253289460963294-n.jpg
Đại diện Anh - Niamh Taylor là ứng viên nổi bật của châu Âu. Cô 27 tuổi, là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô gây chú ý khi có quan hệ họ hàng với Công nương Diana.
639493173-18562243915018180-5833873063107346918-n.jpg
Niamh ủng hộ nhiều hoạt động từ thiện, quyên góp hàng trăm vật phẩm cho tổ chức Mind, Variety và nhà tạm trú dành cho phụ nữ địa phương, gây quỹ được 8.000 bảng Anh cho mục đích từ thiện.
Duy Nam
#Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 #Hoa hậu Siêu quốc gia #Miss Supranational

