Người đẹp thi Hoa hậu Hoàn vũ khi đang mang thai

Trên trang cá nhân có hơn 55.000 người theo dõi, Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2025 Jaime VandenBerg bất ngờ chia sẻ việc cô mang thai khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan khiến nhiều người bất ngờ.

Jaime viết: "Điều mà thế giới không biết: Tôi mang thai 16 tuần (4 tháng) khi tham gia phần thi áo tắm và lọt vào top 30. Mang trong mình một sinh linh bé nhỏ trong khi sống trọn vẹn giấc mơ mà tôi từng cho là không thể".

Jaime VandenBerg mang thai 4 tháng khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Với những quy định ngày càng thay đổi của Hoa hậu Hoàn vũ, mong rằng thành tích này sẽ là minh chứng cho thấy làm mẹ không phải là dấu chấm hết của tham vọng, và mang thai không phải là giới hạn. Với một cộng đồng vững mạnh đứng sau bạn, nhiều giấc mơ có thể cùng tồn tại. Tôi thật vinh dự khi trở thành người mẹ đầu tiên mang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Canada".

Chia sẻ của Jaime VandenBerg đã thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và gửi lời chúc mừng tới Jaime VandenBerg vì cô đã lên chức mẹ.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tranh cãi về việc phụ nữ mang thai vẫn tham gia trình diễn áo tắm trên giày cao gót, cũng như phải chạy theo lịch trình dày đặc của cuộc thi.

Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho phép phụ nữ đã kết hôn, sinh con, mang thai và chuyển giới được tham dự. "Chúng tôi tin rằng phụ nữ nên có quyền tự chủ trong cuộc sống của họ và quan điểm cá nhân của ai đó không nên trở thành một rào cản đối với thành công của phụ nữ trong xã hội", ban tổ chức chia sẻ.

Quy định này đã gây ra những tranh cãi trái chiều dữ dội trên mạng xã hội trong suốt những năm qua. Những luồng ý kiến chia thành 2 phe rõ rệt, ủng hộ và phản đối quy định mới của ban tổ chức.

Từ sau quy định này, nhiều phụ nữ đã kết hôn, sinh con mạnh dạn đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ và giành được nhiều thành tích cao như Ileana Marquez Pedrosa (Á hậu 4 Miss Universe 2024), Jennifer Colon (top 12 năm 2024) và Davin Prasath (top 30 năm 2024).

Jaime VandenBerg sinh năm 1996 tại Coaldale, tốt nghiệp Cử nhân Triết học tại Đại học Lethbridge. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2025 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức cùng năm ở Thái Lan, lọt vào top 30.

Trước khi tham dự Miss Universe 2025, Jaime từng đại diện Canada tại Miss World 2023 và lọt vào top 40 chung cuộc. Cô cũng từng rút lui khỏi Miss Earth 2018 sau khi lên tiếng về vấn đề quấy rối.

Năm 2021, sau khi trải qua bạo lực giới tại Colombia, Jaime VandenBerg đã tích cực vận động gây quỹ cho các nhà tạm lánh dành cho phụ nữ ở Canada và Mexico.