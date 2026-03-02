Á hậu Châu Anh ấn tượng với 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025

TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương bày tỏ sự ấn tượng, khâm phục với 19 đề cử của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được công bố tại họp báo diễn ra sáng 2/3 ở Hà Nội.