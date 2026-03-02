Á hậu Châu Anh ấn tượng với 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025

TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương bày tỏ sự ấn tượng, khâm phục với 19 đề cử của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được công bố tại họp báo diễn ra sáng 2/3 ở Hà Nội.
Đây là lần đầu Á hậu Châu Anh và người đẹp Phạm Thùy Dương tham gia họp báo giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trước đó, hai người đẹp từng theo dõi các đề cử của những giải thưởng năm trước qua báo chí, mạng xã hội. Lần này có cơ hội trực tiếp tham gia họp báo, lắng nghe giới thiệu về tiểu sử, thành tích của từng gương mặt trẻ tiêu biểu, hai người đẹp bày tỏ sự ấn tượng và khâm phục.
Á hậu Châu Anh chia sẻ: ''Chứng kiến 19 gương mặt đề cử, tôi thực sự khâm phục và thấy họ xứng đáng. Tôi đặc biệt mong chờ và ấn tượng ở ba đề cử thuộc lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật là ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi''.
''Chứng kiến thành tựu và thành tích của 19 đề cử, chúng tôi đều khâm phục. Họ đều đang cống hiến hết mình theo từng lĩnh vực. Tôi hy vọng trong năm 2026 sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội và lấy các gương mặt trẻ tiêu biểu làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng", Châu Anh nói.
Người đẹp Phạm Thùy Dương cho biết: ''Tôi ngưỡng mộ khi họ là những người trẻ tuổi nhưng có thành tích khủng. Khi thấy các thành tích mà các bạn đạt được, ở độ tuổi còn rất trẻ như thế, tôi thực sự khâm phục và tự nhủ cố gắng nhiều hơn nữa''.
Thùy Dương cho rằng ba đề cử trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, có những đóng góp nhất định và hành trình ấn tượng trong xã hội. "Sẽ rất khó để chọn ra một gương mặt tiêu biểu nhất", cô nói.
Ca sĩ Hà Myo cũng diện áo dài trắng tham gia sự kiện. Cô là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Hà Myo chia sẻ: ''Tôi ngưỡng mộ các đề cử của giải thưởng năm nay, đặc biệt là các gương mặt của lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật như Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi. Điểm chung của họ đó là lấy văn hóa dân tộc truyền thống làm cốt lõi".
Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 145 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hoá nghệ thuật, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quản lý hành chính nhà nước.
Sau quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thành tích và mức độ lan tỏa xã hội của các ứng viên, Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.
Trong đó, 3 lĩnh vực (Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa nghệ thuật) có 3 đề cử/lĩnh vực. 4 lĩnh vực (Kinh doanh khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao) có 2 đề cử/lĩnh vực. 2 lĩnh vực (Lao động sản xuất, Hoạt động xã hội) có 1 đề cử/lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử.
Để việc bình chọn có sự tham gia rộng rãi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước, báo Tiền Phong - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết 16/3/2026.
Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại các Quý báo trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến hết ngày 16/3.