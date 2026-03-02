Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Á hậu Châu Anh ấn tượng với 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025

Duy Nam - Dương Triều - Đỗ Quyên

TPO - Á hậu Châu Anh, người đẹp Phạm Thùy Dương bày tỏ sự ấn tượng, khâm phục với 19 đề cử của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được công bố tại họp báo diễn ra sáng 2/3 ở Hà Nội.

img-0807.jpg
Ngày 2/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Á hậu Châu Anh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương xuất hiện duyên dáng tại họp báo trong trang phục áo dài thanh lịch.
img-0828.jpg
img-0827.jpg
img-0826.jpg
img-0824.jpg
Đây là lần đầu Á hậu Châu Anh và người đẹp Phạm Thùy Dương tham gia họp báo giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Trước đó, hai người đẹp từng theo dõi các đề cử của những giải thưởng năm trước qua báo chí, mạng xã hội. Lần này có cơ hội trực tiếp tham gia họp báo, lắng nghe giới thiệu về tiểu sử, thành tích của từng gương mặt trẻ tiêu biểu, hai người đẹp bày tỏ sự ấn tượng và khâm phục.
img-0817.jpg
img-0816.jpg
img-0815.jpg
Á hậu Châu Anh chia sẻ: ''Chứng kiến 19 gương mặt đề cử, tôi thực sự khâm phục và thấy họ xứng đáng. Tôi đặc biệt mong chờ và ấn tượng ở ba đề cử thuộc lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật là ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi''.
img-0814.jpg
Với riêng các đề cử ở lĩnh vực An ninh - Quốc phòng, Châu Anh cảm thấy khâm phục và được truyền động lực nhiều hơn khi cô cũng là nữ quân nhân.
img-0813.jpg
img-0812.jpg
img-0811.jpg
img-0810.jpg
''Chứng kiến thành tựu và thành tích của 19 đề cử, chúng tôi đều khâm phục. Họ đều đang cống hiến hết mình theo từng lĩnh vực. Tôi hy vọng trong năm 2026 sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội và lấy các gương mặt trẻ tiêu biểu làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng", Châu Anh nói.
img-0819.jpg
img-0818.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương cho biết: ''Tôi ngưỡng mộ khi họ là những người trẻ tuổi nhưng có thành tích khủng. Khi thấy các thành tích mà các bạn đạt được, ở độ tuổi còn rất trẻ như thế, tôi thực sự khâm phục và tự nhủ cố gắng nhiều hơn nữa''.
img-0809.jpg
img-0808.jpg
Thùy Dương cho rằng ba đề cử trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, có những đóng góp nhất định và hành trình ấn tượng trong xã hội. "Sẽ rất khó để chọn ra một gương mặt tiêu biểu nhất", cô nói.
img-0806.jpg
Thùy Dương nói chứng kiến thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu, cô có thêm động lực để tiếp thu nhiều tri thức, cố gắng trên con đường mình đang đi, cống hiến cho xã hội.
img-0821.jpg
img-0820.jpg
Ca sĩ Hà Myo cũng diện áo dài trắng tham gia sự kiện. Cô là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
img-0834.jpg
img-0833.jpg
Hà Myo chia sẻ: ''Tôi ngưỡng mộ các đề cử của giải thưởng năm nay, đặc biệt là các gương mặt của lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật như Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi. Điểm chung của họ đó là lấy văn hóa dân tộc truyền thống làm cốt lõi".
img-0790.jpg
img-0788.jpg
Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 145 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hoá nghệ thuật, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quản lý hành chính nhà nước.
img-0795.jpg
img-0792.jpg
Sau quá trình thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thành tích và mức độ lan tỏa xã hội của các ứng viên, Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.
img-0797.jpg
img-0796.jpg
Trong đó, 3 lĩnh vực (Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa nghệ thuật) có 3 đề cử/lĩnh vực. 4 lĩnh vực (Kinh doanh khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao) có 2 đề cử/lĩnh vực. 2 lĩnh vực (Lao động sản xuất, Hoạt động xã hội) có 1 đề cử/lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử.
img-0802.jpg
img-0801.jpg
Để việc bình chọn có sự tham gia rộng rãi của công dân Việt Nam trong và ngoài nước, báo Tiền Phong - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ treo banner có gắn link site bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trên hệ thống báo điện tử trong thời gian từ ngày 2/3 đến hết 16/3/2026.
img-0787.jpg
img-0786.jpg
Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với một số đề cử Giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tại các Quý báo trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến hết ngày 16/3.
Duy Nam - Dương Triều - Đỗ Quyên
