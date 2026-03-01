Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Minh Tú bị mắc kẹt ở Oman

Duy Nam
TPO - Người mẫu Minh Tú bị hủy chuyến bay từ Oman về Việt Nam do tình hình chiến tranh căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Trước đó, Minh Tú theo chồng sang Oman công tác.

Ngày 28/2, người mẫu Minh Tú check-in đang ở Oman, kèm theo cảm xúc lo lắng trên trang cá nhân. Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho người đẹp vì tình hình chiến tranh ở khu vực Trung Đông đang leo thang.

Bên dưới bài viết của Minh Tú, nhiều người bày tỏ sự hoang mang về tình hình hiện tại của người đẹp. Một số khán giả trấn an Minh Tú vì Oman vốn được xem là điểm đến du lịch yên bình, khác biệt với nhiều quốc gia Trung Đông khác.

606283156-25910760725174572-4788017409788614773-n.jpg
Minh Tú và chồng đi công tác ở Oman ngay sau Tết Nguyên đán.

Chia sẻ với Tiền Phong, Minh Tú cho biết cô theo chồng sang Oman công tác từ ngày 22/2. Theo lịch trình, cô sẽ về Việt Nam vào ngày 28/2, tuy nhiên chuyến bay của Minh Tú hiện đã bị hoãn.

Minh Tú cho biết tình hình ở Oman hiện vẫn yên bình, chưa bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, các chuyến bay từ Oman sang các nước ở khu vực Trung Đông đã bị hủy. Trong khi đó, các chuyến bay từ Oman sang các nước châu Á đều bị hoãn.

"Tôi khá hoang mang. Hiện ở Oman vẫn yên bình nhưng sân bay thì rất vắng vẻ. Chắc tôi sẽ nán lại sân bay để chờ thông tin về chuyến bay tiếp theo", Minh Tú chia sẻ.

Người đẹp cho biết thêm cô hy vọng có chuyến bay trở về Việt Nam suôn sẻ mà không bị mắc kẹt lại Oman giống như từng bị mắc kẹt ở Bali, Indonesia nhiều tháng khi dịch COVID-19 bùng phát.

Minh Tú kết hôn với chồng người Đức - Christopher năm 2024. Christopher hơn cô 10 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty đa quốc gia. Anh đã làm việc tại các nước châu Á hơn 15 năm qua.

Sau khi kết hôn, Minh Tú thường xuyên đi du lịch, công tác cùng chồng. Minh Tú thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Minh Tú từng chia sẻ áp lực vì bị lạc nội mạc tử cung, sợ khó mang thai. Tuy nhiên, chồng luôn động viên người đẹp vượt qua căng thẳng. Cả hai cho rằng con cái là trời cho, duyên đến sẽ nhận, nếu không sẽ nhận con nuôi.

Duy Nam
