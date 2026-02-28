Nữ hoàng Olympic được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

TPO - Sau khi giành cú đúp Huy chương Vàng tại Olympic mùa Đông 2026, Alysa Liu đã lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Trang chủ của TC Candler tiếp tục đăng tải các đề cử cho cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong các đề cử mới được đăng tải hôm 27/2, sự xuất hiện của nữ hoàng trượt băng Alysa Liu gây chú ý với khán giả.

Alysa Liu nằm chung bảng đề cử với những ngôi sao nổi tiếng như diễn viên, người mẫu Krystal Jung, diễn viên Sydney Sweeney, diễn viên Yu Prariyapit, top 5 Miss Cosmo 2025 Italy Mora, streamer Belenyaa.

Alysa Liu lọt vào danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler.

Đây là lần đầu Alysa Liu lọt vào danh sách đề cử của TC Candler. Điều đó cũng chứng minh sức hút mạnh mẽ của cô sau khi giành cú đúp Huy chương Vàng tại Olympic mùa Đông 2026.

Sự xuất hiện của Alysa trong danh sách của TC Candler nhận được sự hưởng ứng từ khán giả toàn cầu. Cô được khen ngợi với nhan sắc nổi loạn, phá vỡ khuôn mẫu nữ tính, chuẩn mực lâu nay của trượt băng nghệ thuật.

Nhiều khán giả nhận xét ở Liu có sự lôi cuốn, điềm tĩnh đối lập với hình ảnh nghiêm chỉnh, khuôn phép vốn gắn liền với môn thể trượt băng và dáng vẻ tập trung, không nụ cười mà người ta thường kỳ vọng ở một vận động viên Olympic.

Tại Olympic mùa đông 2026, diện mạo của cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cô gây ấn tượng với mái tóc nhuộm sọc vàng - nâu do stylist Kelsey Miller tại St. Louis thực hiện. Quá trình nhuộm kéo dài năm tiếng và kiểu tóc này đã được nhiều khách hàng khác yêu cầu tại salon của Miller.

Tờ Harpers Bazaar nhận xét Alysa Liu đang làm mọi thứ theo cách khác biệt. Cô thách thức những chuẩn mực lâu nay về thời trang, làm đẹp và cách thể hiện bản thân trong thế giới trượt băng nghệ thuật.

Alysa Liu là nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật 20 tuổi đến từ Richmond (Vùng Vịnh San Francisco, California). Alysa Liu gia nhập Đội tuyển Mỹ chỉ bốn năm sau khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 16. Chỉ hai năm sau, cô quay lại sân băng và giành được loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

TC Candler đang dần công bố các đề cử của danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Danh sách này công bố hàng năm kể từ năm 1990, được chia ra làm hai hạng mục cho nam và nữ.

Danh sách này chọn ra 100 gương mặt trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Không giống hầu hết bảng xếp hạng sắc đẹp hàng năm khác, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất không chỉ dựa vào yếu tố nổi tiếng và không giới hạn ở một quốc gia cụ thể nào.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu.