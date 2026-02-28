Thương vụ sáp nhập chấn động

TPO - Paramount Global công bố thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ USD với Warner Bros. Discovery, sau khi Netflix rút khỏi cuộc đua mua lại với lý do mức giá “không còn hấp dẫn về mặt tài chính”.

Thỏa thuận được hai bên công bố hôm 28/2, một ngày sau khi Netflix từ bỏ đề xuất 87,2 tỷ USD. Với bước đi này, Paramount chiến thắng trong thương vụ được xem là một trong những cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử ngành giải trí.

Ông David Ellison, lãnh đạo Paramount, cho biết mục tiêu theo đuổi Warner Bros. Discovery ngay từ đầu là tôn vinh di sản của hai biểu tượng điện ảnh, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn xây dựng một tập đoàn truyền thông - giải trí thế hệ mới. Ông nhấn mạnh việc kết hợp các hãng phim hàng đầu, nền tảng streaming bổ trợ cho nhau cùng đội ngũ sáng tạo sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho khán giả, đối tác và cổ đông.

Về phía Warner Bros. Discovery, CEO David Zaslav nói ông hài lòng với kết quả đạt được cho cổ đông và ngành công nghiệp giải trí. Ông cho biết ưu tiên xuyên suốt quá trình đàm phán là tối đa hóa giá trị tài sản biểu tượng của hãng phim hơn 100 năm tuổi, đảm bảo sự ổn định cho nhà đầu tư.

Cấu trúc tài chính và điều khoản ràng buộc

Theo thỏa thuận, Paramount sẽ trả 31 USD/cổ phiếu cho Warner Bros. Discovery. Ngoài ra, cổ đông còn được hưởng “phí chờ” 0,25 USD/cổ phiếu mỗi quý kể từ sau ngày 30/9/2026 cho đến khi thương vụ hoàn tất. Giá trị giao dịch sẽ tăng nếu quá trình phê duyệt kéo dài.

Thỏa thuận có sự hậu thuẫn tài chính gồm 47 tỷ USD vốn chủ sở hữu từ gia đình Ellison và RedBird Capital, 54 tỷ USD vay nợ từ Bank of America, Citigroup và Apollo. Paramount cho biết khi hoàn tất, cấu trúc vốn có thể bao gồm thêm các đối tác chiến lược và tài chính khác, song chưa công bố chi tiết.

Công ty kỳ vọng thương vụ sẽ hoàn tất trong quý III năm nay. Lộ trình được đánh giá tham vọng, cho thấy niềm tin vào khả năng vượt qua rào cản pháp lý. Tuy vậy phía bang California Rob Bonta xác nhận đang mở cuộc điều tra và sẽ xem xét thương vụ một cách nghiêm ngặt.

Paramount cũng đã thanh toán khoản phí 2,8 tỷ USD để Warner Bros. Discovery chấm dứt thỏa thuận đã ký trước đó với Netflix. Ngược lại, nếu WBD rút lui để nhận đề nghị tốt hơn, hãng sẽ phải bồi thường 3 tỷ USD cho Paramount.

Cam kết giữ thương hiệu, nhưng nguy cơ cắt giảm nhân sự

Trước lo ngại từ giới làm phim và nhân sự trong ngành, Paramount cam kết duy trì cả Paramount và Warner Bros. như hai studio độc lập. Mỗi bên sẽ sản xuất tối thiểu 15 phim mỗi năm, với thời gian chiếu rạp tối thiểu 45 ngày trước khi phát hành theo hình thức video theo yêu cầu có trả phí, thậm chí dài hơn với các bom tấn.

Tập đoàn mới cũng cam kết tiếp tục bán nội dung cho bên thứ ba và mua sản phẩm từ các studio khác, nhằm trấn an thị trường về nguy cơ độc quyền.

Paramount ước tính có thể tạo ra 6 tỷ USD đến từ tích hợp công nghệ, hợp nhất hệ thống quản trị doanh nghiệp, tối ưu hạ tầng streaming, tiết kiệm chi phí mua sắm, tinh giản bộ máy và tối ưu hóa quỹ bất động sản.

Hollywood khả năng đang chuẩn bị cho làn sóng cắt giảm nhân sự sau khi thương vụ hoàn tất. Các tài sản trùng lặp chẳng hạn hai khu studio lớn tại Los Angeles có thể bị xem xét bán bớt.

Về phía Netflix, đồng CEO Ted Sarandos và Greg Peters cho biết Warner Bros. là tổ chức đẳng cấp thế giới, song khẳng định thương vụ chỉ là “điều tốt nếu đúng giá, không phải điều bắt buộc bằng mọi giá”.

Từng được xem là “viên ngọc quý” của Hollywood, Warner Bros. đã trải qua 25 năm đầy biến động về quyền sở hữu. Thương vụ 111 tỷ USD lần này không chỉ tái định hình cấu trúc ngành giải trí Mỹ mà còn mở ra chương mới cho cuộc cạnh tranh giữa các đế chế truyền thông toàn cầu.