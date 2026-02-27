Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trở thành y sĩ ở tuổi 52

TPO - Đúng ngày 27/2 - Ngày Thầy thuốc Việt Nam - nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thông báo anh được tiếp nhận vào làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai.

Thông tin khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ, bởi sau kiến trúc, văn chương và âm nhạc, anh chính thức trở thành y sĩ ở tuổi 52.

Hồi tháng 12/2025, Nguyễn Vĩnh Tiến tốt nghiệp loại giỏi ngành Y sĩ Y học cổ truyền của Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.

Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm 1974 tại Phú Thọ, có mẹ là bác sĩ, từng định hướng con trai nối nghiệp từ nhỏ. Tuổi thơ của anh gắn với Trường Y Phú Thọ và Bệnh viện thị xã Phú Thọ, nơi anh theo mẹ trong những ca trực đêm, đi dọc các khoa phòng, thậm chí cả nhà xác.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nhận bằng tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền.

Dù sau này theo học kiến trúc rồi thành danh với thơ ca, âm nhạc, tình yêu dành cho ngành y vẫn âm ỉ. Khi biết đến khóa đào tạo Đông y kéo dài hai năm của Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, anh quyết định theo học và nhận được sự ủng hộ lớn từ mẹ.

Sau tốt nghiệp, anh xác định cần thêm 10-20 năm rèn nghề. Dù còn nhiều gian nan, anh thấy hạnh phúc vì học y giúp anh hiểu và đồng cảm hơn với bệnh nhân, đồng thời biết cách chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình.

Nguyễn Vĩnh Tiến trở thành trường hợp đặc biệt của làng nghệ thuật Việt khi cùng lúc mang năm danh xưng: kiến trúc sư, nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ và y sĩ. Anh cho rằng dù 5 hay 100 danh xưng cũng không có ý nghĩa nếu không có thành quả cụ thể trong từng lĩnh vực.

Nguyễn Vĩnh Tiến tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1996, sau đó hoàn thành cao học Pháp ngữ chuyên ngành Thiết kế đô thị với Di sản và Phát triển bền vững (2001-2004). Anh từng là Trưởng khoa Kiến trúc, Đại học Chu Văn An, hiện vẫn tham gia các nghiên cứu về đô thị đa cực và mô hình thành phố tương lai. Anh là hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Ở lĩnh vực văn chương, anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2006. Từng lập nhóm thơ Hoa Lạ năm 1992, anh ra mắt nhiều tập thơ như Những giấc mộng kín, Những bình minh khác, Hỗn độn và khu vườn…

Trong âm nhạc, Nguyễn Vĩnh Tiến là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, từng đoạt quán quân Bài hát Việt 2005 với ca khúc Bà tôi. Anh ghi dấu với loạt sáng tác mang âm hưởng dân gian như Giọt sương bay lên, Sông ơi đừng chảy, Ông tôi, Cắt tiền duyên… Đặc biệt, ca khúc Bài ca ngành y Việt Nam của anh được trao giải thưởng của Bộ Y tế năm 2024.