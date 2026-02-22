Phim Việt đầu tiên rời đường đua

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Với doanh thu hơn 400 triệu đồng, một phim Việt chính thức rời phòng vé mùa Tết 2026, bị bỏ lại rất xa so với quán quân phòng vé “Thỏ ơi”.

Sau hơn 10 ngày phát hành, Huyền tình Dạ Trạch chính thức rời rạp từ 23/2, là tác phẩm đầu tiên rút khỏi đường đua phòng vé mùa Tết năm nay.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, riêng ngày 22/2, phim có 7 suất chiếu, bán được 282 vé, thu khoảng 27 triệu đồng. Một ngày trước đó, phim có 5 suất chiếu, bán 295 vé, thu 32 triệu đồng. Tình trạng ít suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy thấp kéo dài gần như suốt thời gian phim trụ rạp.

Với tổng doanh thu tính đến khi rời rạp khoảng 420 triệu đồng, Huyền tình Dạ Trạch có doanh thu thấp hơn 500 lần so với phim ở vị trí số một phòng vé Thỏ ơi (221 tỷ đồng). So với các dự án khác ra mắt cùng thời điểm, Huyền tình Dạ Trạch cũng bị bỏ xa. Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng (72 tỷ đồng), Báu vật trời cho (44 tỷ đồng), Mùi phở (27 tỷ đồng).

huyen-tinh-da-trach.jpg
Thanh Tâm lần đầu chạm ngõ điện ảnh và đảm nhận vai chính trong phim Huyền tình Dạ Trạch.

Với hơn 400 triệu đồng, tác phẩm nằm trong nhóm phim thua lỗ nặng nhất năm 2026, bên cạnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác (324 triệu đồng) và Vạn dặm yêu em (85 triệu đồng).

Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng thất bại của phim đến từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là thời điểm phát hành.

“Phim ra rạp vào giai đoạn thấp điểm trước kỳ nghỉ chính thức. Khi đó khán giả bận rộn, ít người chọn ra rạp. Trong khi mùa Tết là cuộc đua khốc liệt, chỉ cần khởi đầu không thuận lợi là gần như mất cơ hội”, ông nhận định.

Theo ông, nội dung phim mang màu sắc huyền sử, phong cách đậm chất Bắc, tiết tấu không thiên về giải trí đại chúng nên khó cạnh tranh với những tác phẩm hài, gia đình hoặc có ngôi sao bảo chứng phòng vé. Dù phim được đầu tư phục dựng văn hóa bài bản, câu chuyện và nhân vật chưa đủ sức tạo thảo luận xã hội.

“Ê-kíp không có gương mặt ‘bán vé’ rõ ràng để tạo niềm tin phòng vé. Truyền thông không tạo được hiệu ứng. Nếu phát hành vào tháng 3 hoặc 4, khi thị trường bớt áp lực bom tấn, có thể doanh thu khả quan hơn”, ông nói thêm.

Huyền tình Dạ Trạch được chấp bút bởi Vũ Liêm, do đạo diễn Tôn Văn đảm nhiệm. Phim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, nghệ sĩ Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân. Bên cạnh đó là các gương mặt trẻ như Xuân Phúc, Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt.

Khởi chiếu từ 10/2, phim được giới thiệu là dự án sản xuất năm 2025, khai thác chất liệu lịch sử - văn hóa thời kỳ Văn Lang, Đông Sơn. Tác phẩm xây dựng hình tượng một vị Thánh trong “Tứ Bất Tử” cùng mối tình với Công chúa Tiên Dung, kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Ê-kíp cho biết phim được nghiên cứu kỹ lưỡng để phục dựng các yếu tố văn hóa tiền Đông Sơn và Đông Sơn như tục xăm mình, nhuộm răng đen, tín ngưỡng thờ Mẫu, kỹ nghệ đúc trống đồng, làm gốm… Tuy nhiên, định hướng không đặt nặng mục tiêu thương mại trong khi lựa chọn phát hành đúng cao điểm Tết đã khiến bộ phim rơi vào thế yếu.

Sau 5 ngày công chiếu, tác phẩm chỉ thu hơn 240 triệu đồng, mức khởi đầu thấp khiến suất chiếu nhanh chóng bị cắt giảm. Hành trình ngắn ngủi của Huyền tình Dạ Trạch khép lại khi bức tranh phòng vé Tết 2026 phân hóa mạnh, nơi phần lớn doanh thu, suất chiếu tập trung vào một vài cái tên dẫn đầu như Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời choMùi phở.

Đỗ Quyên
#phim Việt #doanh thu thấp #Huyền tình Dạ Trạch #phim rời rạp #phim Tết #phim lịch sử #phim thua lỗ

