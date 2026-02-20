Thêm phim Việt rời rạp

TPO - Bộ phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ còn hai suất chiếu, bán được vỏn vẹn ba vé trước khi biến mất khỏi hệ thống rạp toàn quốc.

Sau một tháng trụ rạp, Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do chính thức khép lại hành trình phòng vé. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, đến ngày 20/2, bộ phim chỉ còn hai suất chiếu và bán được vỏn vẹn ba vé trước khi biến mất khỏi hệ thống rạp toàn quốc.

Một ngày trước đó, tác phẩm còn ghi nhận 111 vé từ suất chiếu cuối cùng, thu 17,8 triệu đồng. Tổng doanh thu dừng ở mức 38,1 tỷ đồng, con số không quá thấp so với mặt bằng chung của phim Việt.

Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc là hai nhân tố tạo nên sức hút Running man mùa 3.

Ngay khi công bố, phiên bản điện ảnh của chương trình truyền hình thực tế Running Man Vietnam đã gây tò mò bởi đây là lần đầu một game show Việt được dựng thành phim chiếu rạp.

Tập cuối mùa 3 mang tên Con rối tự do có thời lượng 161 phút, được giới thiệu là chìa khóa giải mã toàn bộ các ẩn ý xuyên suốt bốn hồi Tiền - Tài - Sắc - Danh.

Ra mắt từ 24/1, phim từng có màn khởi đầu ấn tượng khi thu 18,1 tỷ đồng sau hai ngày đầu công chiếu, với khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày. Nội dung tập trung vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc, nơi các nghệ sĩ hóa thân thành những chú hề truy tìm Running Ball để giành danh hiệu Biểu tượng giải trí của mùa 3. Thông điệp được nhấn mạnh là khát vọng tự do, tự do suy nghĩ, lựa chọn và yêu thương giữa guồng quay danh lợi, sắc tài.

Tại buổi công chiếu, Trấn Thành từng chia sẻ anh cảm thấy được “trả lại cho chính mình” khi tham gia mùa này, thừa nhận những ngày đầu quay rất mệt nhưng càng về sau càng hứng khởi. Tuy nhiên, hiệu ứng tò mò ban đầu không đủ sức giúp phiên bản điện ảnh duy trì sức nóng dài hạn.

Sự hụt hơi của Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do diễn ra trong bối cảnh phòng vé Tết Bính Ngọ đang chứng kiến sự phân hóa mạnh. Hiện chỉ còn 5 dự án Việt trụ rạp gồm Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở, Huyền tình dạ trạch.

Trong đó, Thỏ ơi tiếp tục dẫn đầu với 4.411 suất chiếu, doanh thu sáng 20/2 đạt 17 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 134 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Nhà ba tôi một phòng (43 tỷ đồng), Báu vật trời cho (23 tỷ đồng), Mùi phở (17 tỷ đồng).

Đứng cuối bảng xếp hạng, Huyền tình dạ trạch chỉ còn 5 suất chiếu, bán 241 vé, thu 21 triệu đồng và dự kiến rời rạp vào ngày 23/2. Điều này cho thấy cuộc đua phòng vé đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, nơi các phim không giữ được lượng khán giả ổn định sẽ nhanh chóng bị thu hẹp suất chiếu.