Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

MC Thảo Vân nhớ Táo Quân

Gia Lạc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - MC Thảo Vân nói cô cảm nhận rõ sự trống vắng khi "Táo Quân" khép lại sau hơn 20 năm, xem đó là ký ức thanh xuân và mối tình nghĩa đặc biệt của ê-kíp với khán giả.

Mùng 3 Tết, MC Thảo Vân chia sẻ về chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sau khi chương trình dừng phát sóng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Cô cho biết cảm xúc lúc này khó gọi thành tên, chỉ đọng lại nỗi nhớ đến quặn lòng.

"Nhớ đến quặn lòng những năm tháng miệt mài. Cứ đến tầm một tháng trước Tết, ê-kíp lại hò hét nhau tập luyện. Tôi không phải tập, chỉ có mặt khi ghi hình nhưng thỉnh thoảng thấy thích thì vẫn đến xem anh em tập", Thảo Vân cho hay.

snapedit-1771521818350.jpg
snapedit-1771521808770.jpg
thao-van-8216.jpg
x5a6596edit-16734269599861269755.jpg
MC Thảo Vân gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu.

Theo Thảo Vân, việc năm nay không còn Táo Quân khiến khán giả liên tục nhắc nhớ, bày tỏ tiếc nuối làm cô xúc động. “Khán giả còn thế, huống hồ là chúng tôi”, cô viết. Với nữ MC, Táo Quân rời đi là lúc khán giả chia tay một phần ký ức kéo dài suốt hơn hai thập niên.

Nhớ về quãng thời gian chuẩn bị mỗi dịp cuối năm, trong ký ức của cô là hình ảnh các nghệ sĩ miệt mài, tranh luận để hoàn thiện từng chi tiết, đồng thời quan tâm, động viên nhau giữa áp lực tiến độ.

Những ngày ghi hình luôn chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng, vỡ òa hay cả thất vọng. Sau mỗi buổi quay, ê-kíp lại ngồi cùng nhau chỉnh sửa kịch bản, thêm bớt chi tiết cho đến sát giờ phát sóng. Buổi ghi hình cuối thường khép lại bằng bữa liên hoan ồn ào nhưng hạnh phúc, khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của năm.

Thảo Vân cho rằng điều khiến cô day dứt là sự thay đổi của thời gian. Sau nhiều năm gắn bó, các thành viên trong ê-kíp đều lớn tuổi hơn, có người gặp vấn đề sức khỏe, nhân sự không còn đầy đủ như trước. “Có bắt đầu thì cũng có kết thúc, chỉ là ai cũng mong điều đó đến thật muộn”, cô bày tỏ.

Với nữ MC, Táo Quân là sự gắn bó giữa các nghệ sĩ, giữa ê kíp với chương trình và với khán giả. Cô xem quãng thời gian đồng hành cùng chương trình là một phần thanh xuân đáng nhớ, là may mắn lớn trong sự nghiệp.

thao-van-4-4537.jpg

Ngày 7/1, VTV xác nhận Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, nhà đài giới thiệu chương trình mới mang tên Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân với định hướng hiện đại, trẻ trung, lồng ghép các vấn đề thời sự như tinh gọn, sáp nhập, văn hóa concert hay tinh thần thể thao Việt Nam.

Tối 16/2 (29 Tết), khung giờ 20h - thời điểm Táo Quân thường phát sóng - đến gần, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng trên mạng xã hội. Theo dữ liệu từ Google Trends, cụm từ “Năm nay có Táo Quân không” tăng vọt trong đêm. Các từ khóa như “Táo Quân”, “Gặp nhau cuối năm”, “Quảng trường mùa xuân” cũng ghi nhận mức độ quan tâm cao.

Sau hơn 20 năm phát sóng, Táo Quân được xem là điểm hẹn giải trí mỗi đêm 30 Tết, nơi tiếng cười, câu chuyện thời sự trong không khí sum họp gia đình miền Bắc. Việc chương trình khép lại vì thế để lại khoảng trống không nhỏ.

MC Thảo Vân là gương mặt quen thuộc của Táo Quân suốt hơn 20 năm phát sóng đêm 30 Tết trên sóng VTV. Bên cạnh các nghệ sĩ như Tự Long, Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, cô ghi dấu ấn với vai trò người dẫn chương trình, thường xuất hiện ở phần kết để gửi lời chào và chúc Tết khán giả.

Gia Lạc
#Táo Quân #Thảo Vân #Gặp nhau cuối năm #Chương trình truyền hình #Ký ức

Xem thêm

Cùng chuyên mục