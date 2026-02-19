Dương Tử Quỳnh khóc

TPO - Dương Tử Quỳnh xúc động rơi nước mắt trong ngày nhận ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Với vinh dự này, nữ diễn viên gốc Hoa chính thức gia nhập hàng ngũ huyền thoại của kinh đô điện ảnh thế giới.

Ngày 18/2, Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) khánh thành ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Los Angeles, California, Mỹ.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch trong chiếc váy vàng rực rỡ, kết hợp cùng giày cao gót màu bạc. Phụ kiện đi kèm là vòng tay và nhẫn kim cương, cùng chiếc đồng hồ trắng. Khán giả khen ngợi minh tinh đến từ Malaysia sở hữu sắc vóc trẻ trung hơn tuổi 64.

Dương Tử Quỳnh có ngôi sao của riêng mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Chung vui cùng Dương Tử Quỳnh có Lý An và Jon M. Chu - hai trong số những đạo diễn định hình nên sự nghiệp rực rỡ của đả nữ 6X ở kinh đô điện ảnh thế giới. Ngoài ra, những ngôi sao gốc Á như Sandra Oh, Awkwafina và Ke Huy Quan cũng đến chúc mừng đàn chị. Tuy nhiên, chồng của Dương Tử Quỳnh là ông Jean Todt, cựu CEO của Ferrari, lại vắng mặt.

Vào khoảnh khắc chính thức gia nhập hàng ngũ huyền thoại vĩ đại nhất của Hollywood, Dương Tử Quỳnh được nhìn thấy xúc động rơi nước mắt.

“Điều này thật vượt ngoài sức tưởng tượng và như một giấc mơ. Tôi phấn khích tột độ. Con đường từ Malaysia đến đây không phải là đường thẳng. Đã có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có thực sự thuộc về nơi này hay không. Nhưng tôi đã rất may mắn, khi được là một phần của những câu chuyện vượt qua biên giới và ngôn ngữ, những câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta gắn kết với nhau sâu sắc đến nhường nào… Ngày xưa, tôi chỉ là cô bé đến từ Malaysia, ngồi dưới bầu trời bao la, ngước nhìn một ngôi sao duy nhất và tin rằng mình có thể đi theo nó. Giờ đây, tôi có ngôi sao nằm ngay dưới mặt đất này”, bà chia sẻ tại buổi lễ.

Nhân dịp đặc biệt, Dương Tử Quỳnh tri ân gia đình, bạn bè và người hâm mộ vì là một phần trong cuộc đời bà, không chỉ trong những khoảnh khắc rực rỡ mà cả những lúc trầm lặng.

Bà giải thích chồng vắng mặt vì bận đi công tác ở Ấn Độ và đã được bà “cho phép” không đến.

Dương Tử Quỳnh rơi nước mắt xúc động trong dịp trọng đại. Ảnh: Shutterstock/Reuters.

Ngôi sao gốc Hoa cũng dành riêng một đoạn phát biểu cho đạo diễn Lý An: “Cảm ơn vì phát hiện ra tôi có thể diễn xuất. Tôi thích những lúc ông nói với mọi người, ‘Cô ấy không chỉ là người đóng phim hành động. Đừng gọi cô ấy là diễn viên hành động nữa. Cảm ơn ông vì điều đó!”.

Dương Tử Quỳnh bắt đầu được chú ý ở Hollywood nhờ tham gia bộ phim Ngọa hổ tàng long do Lý An đạo diễn. Tác phẩm này giành 4 giải Oscar vào năm 2000: Quay phim xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Về sau, Dương Tử Quỳnh khẳng định tên tuổi ở Hollywood với Crazy Rich Asians (2018), Wicked (2024) và Wicked: For Good (2025) do Jon M. Chu đạo diễn. Bà cũng góp mặt trong nhiều dự án ăn khách như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Star Trek: Discovery và series Netflix The Witcher: Blood Origin…

Đạo diễn Lý An và Jon M. Chu đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, bộ phim Hollywood thành công nhất của Dương Tử Quỳnh là Everything Everywhere All at Once, khi mang về chiến thắng lịch sử tại Oscar 2023 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bà là người phụ nữ châu Á đầu tiên giành được giải thưởng cao quý này.

Nhìn lại hành trình 40 năm làm nghề, bà bày tỏ: “Tôi chỉ muốn đứng đây và cảm nhận trọn vẹn tất cả. Đây cũng là lời tri ân dành cho tất cả người đặt nền móng cho tôi, cho những người đi trước tôi, những người trông giống tôi và cho tất cả ai đang cùng tôi tiếp tục hành trình này về phía trước”.

Nam diễn viên gốc Việt Ke Huy Quan cùng hai nghệ sĩ gốc Á Sandra Oh (phải) và Awkwafina đến chúc mừng Dương Tử Quỳnh. Ảnh: Getty Images