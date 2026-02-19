Thu Quỳnh, Ngọc Huyền và dàn diễn viên phim giờ vàng du xuân

TPO - Nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh du xuân, sum họp gia đình dịp đầu năm. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà du lịch nước ngoài cùng hai con. Diễn viên Thu Quỳnh, Sam khoe ảnh quây quần bên người thân.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ Tết ở nước ngoài. Tối Mùng 2 Tết, nữ ca sĩ đăng tấm hình chụp dưới trời tuyết trắng xóa.
Diễn viên Hoàng Yến du xuân cùng con gái. Năm 2023, nữ diễn viên xuống tóc xuất gia gieo duyên, thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặc pháp phục.
Hình ảnh do nghệ sĩ Tú Oanh đăng tải vào Mùng 2 Tết Bính Ngọ, kèm lời chúc: "Chúc cả nhà sức khỏe, bình an, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực".
Bốn thành viên nhóm là các thành viên Isaac, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Will sum họp. Nhóm có tới ba nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả Isaac, Jun Phạm và S.T đều lọt vào chung kết.
Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền khoe hình ảnh tại Hồ Gươm, chụp theo phong cách nàng thơ. Nữ diễn viên trang điểm tông hồng, ấm, mặc áo dài hồng pastel phối thêm khăn cùng gam màu.
MC Hải Vân chọn áo dài đỏ rực rỡ cho mùng 2 Tết. Trên kênh TikTok có hơn 300.000 người theo dõi, Hải Vân thường chia sẻ về gu thời trang, cách phối quần áo và nhận nhiều phản hồi tích cực.