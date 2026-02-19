Thu Quỳnh, Ngọc Huyền và dàn diễn viên phim giờ vàng du xuân

TPO - Nhiều nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh du xuân, sum họp gia đình dịp đầu năm. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà du lịch nước ngoài cùng hai con. Diễn viên Thu Quỳnh, Sam khoe ảnh quây quần bên người thân.