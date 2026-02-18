Nam diễn viên bị bắt vì đánh người ở lễ hội

TPO - Shia LaBeouf bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố New Orleans (Mỹ) với cáo buộc hành hung hai người đàn ông tại lễ hội Mardi Gras. Vụ việc thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi tài tử Hollywood bị bắt giữ theo luật địa phương.

Theo LA Times, Shia LaBeouf bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) với cáo buộc hành hung hai người đàn ông trong thời điểm diễn ra lễ hội Mardi Gras.

Theo hồ sơ từ Sở Cảnh sát New Orleans, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h45 sáng tại khu French Quarter, địa điểm tập trung đông du khách trong dịp lễ hội. Cảnh sát được gọi tới một quán bar trên phố Royal Street sau khi nhận tin báo về một người đàn ông có hành vi gây rối.

Nhân viên an ninh của quán cho biết LaBeouf bị yêu cầu rời khỏi địa điểm vì có biểu hiện mất kiểm soát. Khi ra ngoài, nam diễn viên bị cáo buộc đã đấm một người đàn ông nhiều lần bằng tay không. Theo tường trình, anh rời đi trong chốc lát nhưng sau đó quay lại khu vực hiện trường và tiếp tục xô xát.

Cảnh sát cho biết LaBeouf bị cáo buộc đã đánh cùng nạn nhân thêm một lần nữa, đồng thời đấm vào mặt người thứ hai. Người dân tại hiện trường đã can thiệp, tạm giữ nam diễn viên tới khi lực lượng chức năng đến nơi.

Shia LaBeouf bị bắt giữ sau khi gây ra vụ ẩu đả.

Sau khi được kiểm tra y tế do có vết thương chưa rõ nguyên nhân, nam diễn viên bị bắt giữ và bị truy tố tội hành hung theo luật bang Louisiana). Đại diện của Shia LaBeouf chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Vụ xô xát diễn ra đúng thời điểm Mardi Gras - lễ hội hóa trang nổi tiếng thu hút hàng trăm nghìn du khách đổ về New Orleans mỗi năm. Khu French Quarter thường xuyên được tăng cường an ninh trong dịp này do mật độ người tham gia đông và các hoạt động ăn mừng kéo dài xuyên đêm.

Hiện giới chức địa phương cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Chưa có thêm thông tin về tình trạng của hai người bị cáo buộc là nạn nhân trong vụ xô xát.

Shia LaBeouf, 39 tuổi, là gương mặt quen thuộc của Hollywood, nổi tiếng qua loạt phim bom tấn Transformers và nhiều dự án độc lập như Honey Boy hay Megalopolis. Anh từng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất đa dạng, từ các vai hành động thương mại đến những nhân vật nội tâm phức tạp.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử người Mỹ bị ảnh hưởng bởi rắc rối pháp lý và đời tư. Trước đây, anh từng bị bắt vì gây rối trật tự công cộng tại New York và Georgia. Ngoài ra, LaBeouf từng đối mặt với vụ kiện dân sự do ca sĩ FKA twigs đệ trình, liên quan đến cáo buộc bạo hành. Vụ kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế trong thời gian dài.