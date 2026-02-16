CUỘC ĐUA NGHÌN TỶ MÙA TẾT BÍNH NGỌ Mỹ nhân trăm tỷ đại chiến Thu Trang, dàn ca sĩ Mùng 1 Tết

TPO - Mùng 1 Tết Bính Ngọ, phòng vé nóng lên với màn so kè của mỹ nhân trăm tỷ Phương Anh Đào, Thu Trang và dàn rapper - ca sĩ lần đầu giữ vai nữ chính trong phim của Trấn Thành. Mùa phim năm nay không chỉ là cuộc đua đạo diễn, mà là trận chiến trực diện của hàng chục mỹ nhân showbiz.

Trông chờ gì ở mỹ nhân trăm tỷ đồng?

Sau thành công hơn 550 tỷ đồng của Mai do Trấn Thành đạo diễn, Phương Anh Đào gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng. Cô ở ẩn suốt 3 năm, trước khi quyết định nhảy vào cuộc đua nghìn tỷ Tết Bính Ngọ, là lựa chọn số một của Lê Thanh Sơn trong Báu vật trời cho.

“1-2 năm nay, tôi không nhận phim. Tôi cảm ơn lời mời của các anh chị làm phim, nhưng tôi muốn biến hóa và mới lạ, vì mỗi lần xuất hiện là cơ hội mất đi”, nữ diễn viên chia sẻ ở buổi giới thiệu dự án.

Sự trở lại của cô ở mùa phim Tết Bính Ngọ gắn với một tác phẩm lấy bối cảnh làng chài, đồng thời đánh dấu màn tái hợp cùng Tuấn Trần - bạn diễn từng tạo nên chuyện tình lấy nước mắt khán giả trong Mai. Theo Phương Anh Đào, câu chuyện lần này khác hoàn toàn, mong khán giả đón nhận.

“Chúng tôi vui nếu mang đến cho khán giả cảm xúc ‘yêu’ và ‘được yêu’. Nhưng khi xem phim lần này, câu chuyện giữa tôi và anh Tuấn sẽ khác hoàn toàn”, cô nói.

Điều thú vị nằm ở chỗ hai diễn viên từng góp phần giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn ăn khách nhất năm 2024, nay lại xuất hiện trong một dự án đối đầu chính Trấn Thành ở phòng vé Tết. Dẫu vậy, Phương Anh Đào không ngại nhắc lại sự trân trọng dành cho ê-kíp cũ.

“Tôi rất biết ơn ê-kíp Mai, đặc biệt là đạo diễn Trấn Thành đã cho tôi cơ hội, khán giả đã cho tôi tình cảm. Đó là dấu mốc rất đẹp trong hành trình làm nghề của tôi”.

Với cô, mùa phim Tết không phải là cuộc cạnh tranh, mà là “đại tiệc điện ảnh” để khán giả có nhiều lựa chọn giải trí đầu năm.

Trong dàn nữ diễn viên tham gia cuộc đua mùa Tết năm nay, Phương Anh Đào là gương mặt thực lực duy nhất. Sau ba năm vắng bóng, khán giả đặt kỳ vọng cao cho màn thể hiện của nữ diễn viên. Cô hoàn toàn đủ lực để đối đầu dàn nữ chính phim Tết, nhưng cuộc chiến còn phụ thuộc nhiều ở truyền thông, kịch bản và cuộc đua của những nhà rạp.

﻿

Dàn ca sĩ, rapper đổ bộ phim của Trấn Thành

Sau ba mùa Tết liên tiếp thống trị phòng vé, Trấn Thành tiếp tục trở lại với dự án Thỏ ơi. Lần này, ngoài câu hỏi Trấn Thành sẽ làm gì tiếp theo sau sự thụt lùi của Bộ tứ báo thủ, khán giả đổ dồn sự chú ý vào canh bạc rủi ro của đạo diễn. Dàn gương mặt được đạo diễn nghìn tỷ chọn mặt gửi vàng toàn những gương mặt lần đầu là ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Pháo và ca - nhạc sĩ Lyly.

Trong đó, Pháo đảm nhận vai nữ chính. Trấn Thành lý giải việc lựa chọn này không hề cảm tính. Trấn Thành nhìn nhận nữ rapper đủ độ ngây thơ để đảm nhận vai cô gái "bị dồn vào thế giật chồng".

“Cô ấy tham gia casting một cách đàng hoàng. Tôi đưa cho một phân đoạn để thử vai và Pháo, cũng như tất cả người khác, tự mình bước vào casting bằng năng lực. Ai cũng bình đẳng như nhau. Tôi tin mình không chọn sai người. Pháo đã không làm tôi thất vọng”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành cũng mạo hiểm khi giao vai diễn nặng ký nhất cho LyLy. Lần đầu làm việc với đạo diễn nghìn tỷ, nữ diễn viên cho rằng trải nghiệm trên phim trường là “khó khăn và căng thẳng”. Cô cho rằng áp lực đó buộc cô phải đào sâu cảm xúc, hóa thân vào nhân vật chuyên đi tư vấn chuyện tình cảm.

Sự xuất hiện của ba ca sĩ, rapper trong dự án Tết của Trấn Thành cho thấy một bước đi mạo hiểm. Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, ngay cả Trấn Thành cũng cho rằng làm việc với dàn nghệ sĩ toàn gương mặt mới khiến anh áp lực.

Bù lại, Trấn Thành là đạo diễn hiếm hoi dám chọn dàn diễn viên toàn gương mặt mới để nhảy vào cuộc đua điện ảnh nghìn tỷ khốc liệt nhất trong năm.

﻿

'Cứu cánh' của Thu Trang?

Đường đua mùa Tết Bính Ngọ năm nay còn có sự góp mặt của "đạo diễn trăm tỷ" Thu Trang. Sau thành công hơn 210 tỷ đồng của Nụ hôn bạc tỷ mùa Tết Ất Tỵ, Thu Trang nổi lên như “thế lực mới” ở vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, đến Tết Dương lịch 2026, Ai thương ai mến bất ngờ hụt hơi khi chỉ dừng ở 28,1 tỷ đồng, trở thành cú trượt đáng tiếc so với kỳ vọng.

Tết Bính Ngọ, Thu Trang “lùi một bước”, trở lại đúng vị trí từng làm nên tên tuổi. Cô là nữ chính trong Mùi phở của đạo diễn Minh Beta, đóng cùng Xuân Hinh, Hà Hương và dàn diễn viên hai miền.

Trong dụng ý của đạo diễn, Xuân Hinh đại diện cho khán giả miền Bắc, còn Thu Trang được “đo ni đóng giày” vai con dâu người Nam tạo nên sự giao thoa vùng miền hiếm thấy trong phim Tết vốn lâu nay nghiêng về màu sắc phía Nam.

Sau các suất chiếu ra mắt tại Hà Nội và TPHCM, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất của Thu Trang. Vai diễn này được xem như “cứu cánh” giúp cô lấy lại hình ảnh sau cú ngã với Ai thương ai mến.

Ván cược của Trường Giang

Sau 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Trường Giang trở lại mùa phim Tết Bính Ngọ với dự án Nhà ba tôi một phòng, đồng thời đảm nhận cùng lúc ba vai trò diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn. Đây được xem là bước đi mạo hiểm nhất trong sự nghiệp điện ảnh của nam nghệ sĩ.

Gương mặt được Mười Khó chọn mặt gửi vàng đầu tiên là Đoàn Minh Anh - nữ chính trong bộ phim trăm tỷ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Lợi thế lớn nhất của Minh Anh là gương mặt mới nhưng có kinh nghiệm diễn xuất. Lần đầu làm việc cùng Trường Giang, Minh Anh “Lúc làm đạo diễn, anh Giang rất nghiêm khắc và khó tính. Nhiều lúc tôi phải khóc trên phim trường”, cô chia sẻ tại buổi ra mắt.

Trường Giang cũng khôn ngoan khi chọn Lê Khánh - gương mặt điện ảnh với lối hài duyên, được khán giả yêu thích qua hàng loạt dự án như Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Lê Khánh được kỳ vọng là "ngựa chiến" của Trường Giang trong mùa Tết Bính Ngọ.

Cô cho biết đồng ý tham gia vì kịch bản mang màu sắc gia đình và mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp trong đoàn. Theo nữ diễn viên, làm việc cùng những gương mặt quen thuộc giúp quá trình quay thuận lợi và giàu cảm xúc hơn.

Đảm bảo visual trong phim của Trường Giang là Hoa hậu Như Vân. Cô cho biết đây là lần đầu đứng trước ống kính với nhân vật đòi hỏi đào sâu cảm xúc, và không tránh khỏi áp lực khi chuyển từ người mẫu sang diễn xuất điện ảnh.

Với Trường Giang, mùa phim Tết Bính Ngọ không chỉ là sự tái xuất, mà là ván cược lớn: đặt niềm tin vào nữ chính trẻ, kết hợp gương mặt “ngựa chiến” phòng vé và một hoa hậu ẩn số.