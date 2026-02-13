Trấn Thành muốn 'Thỏ ơi' phải vượt 550 tỷ đồng

TPO - Tại buổi premiere "Thỏ ơi", Trấn Thành nói áp lực khi phải đấu với nhiều dự án lớn vào Mùng 1 Tết. Nam đạo diễn kỳ vọng phim 18+ vượt kỷ lục trước đó của "Mai" (2024) thu hơn 550 tỷ đồng.

Tối 12/2 tại TPHCM, phim điện ảnh Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành ra mắt truyền thông trước thềm nhảy vào cuộc đua nghìn tỷ dịp Tết Bính Ngọ.

Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chính gồm Pháo (vai Nhật Hạ), Vĩnh Đam (vai Thế Phong), LyLy (vai Hải Linh), Quốc Anh (vai Ngọc Sơn), Văn Mai Hương (vai Hải Lan)… cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời.

Kỳ vọng và những đáp trả của Trấn Thành

Tại phần giao lưu, Trấn Thành thẳng thắn nói về áp lực doanh thu sau nhiều mùa phim Tết liên tiếp đạt thành tích cao. “Áp lực chứ. Làm sao không áp lực được? Đông người vậy mà”, anh mở đầu.

Trước câu hỏi có đặt mục tiêu phá kỷ lục phòng vé hơn 550 tỷ đồng của Mai hay không, nam đạo diễn nói rõ: “Làm phim phải muốn có lời chứ sao không? Ai nói làm phim mà không cần tiền là nói xạo. Tôi rất thẳng thắn, đã làm phim là muốn thắng”.

Nam đạo diễn cho rằng doanh thu phòng vé mang ba ý nghĩa, từ khẳng định mình đang đi đúng hướng, tạo nguồn lực cho dự án kế tiếp và củng cố niềm tin của khán giả: “Thắng để biết mình đang làm đúng. Thắng để có tiền làm phim sau. Và thắng để khán giả tin rằng mình luôn làm sản phẩm chỉn chu”.

Trấn Thành mong muốn phim Tết vượt kỷ lục hơn 550 tỷ đồng của Mai.

Trấn Thành nhấn mạnh doanh thu còn là sự đóng góp cho nền kinh tế. “Khi một bộ phim có doanh thu tốt, nó kích cầu thị trường, tạo thêm việc làm, đóng thuế cho nhà nước, tôi đóng đủ không thiếu một đồng. Khi khán giả chịu ra rạp là mình đã có quyền mơ những giấc mơ lớn hơn”, anh trả lời truyền thông.

Có kinh nghiệm ra mắt phim Tết nhiều mùa liên tiếp, Trấn Thành thừa nhận làm phim luôn đi kèm rủi ro. Tuy nhiên, anh tin rằng điện ảnh Việt cần những “cuộc chơi lớn” để mở rộng thị trường: “Phải dám chơi lớn mới có kết quả lớn. Người đã thành công thì thành công là tạm thời, mà thất bại cũng chỉ là tạm thời. Té thì đứng dậy đi tiếp thôi”.

Năm nay, Trấn Thành tiếp tục để nhân vật chửi bậy trong phim. Khi được hỏi về những câu thoại 18+ liệu có gây ảnh hưởng đến giới trẻ hay không, Trấn Thành nói phim đã phân loại rõ dành cho người trưởng thành.

“Phim này là 18+. 18 tuổi không còn là trẻ con nữa. Phụ huynh phải quản lý con mình chứ. Cha mẹ sinh con là tự quản lý, chứ tự nhiên không cho người ta làm phim”, Trấn Thành đáp trả.

Anh cho rằng mỗi bộ phim đều có đối tượng khán giả riêng, hệ thống phân loại độ tuổi được đặt ra để đảm bảo điều đó. Nam đạo diễn nói thêm trách nhiệm kiểm soát nội dung phù hợp với lứa tuổi trước hết thuộc về gia đình, không thể vì lo ngại mà ngăn cản nhà làm phim sáng tạo trong phạm vi phân loại đã quy định.

Liên quan đến việc phim được phân loại 18+, Trấn Thành cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với tinh thần tác phẩm.

“Làm phim phải làm cho tới, phải làm cho người ta tin được câu chuyện mình kể. Đừng để những con số làm giới hạn mình. Một phim tâm lý nặng, có va chạm và những câu thoại tấn công tâm lý thì 18+ sẽ thuyết phục hơn", đạo diễn nói về Thỏ ơi.

Anh khẳng định nhãn phân loại không phải rào cản, mà là cách xác định đúng nhóm khán giả.

"Thay máu" dàn diễn viên

Sau nhiều năm chọn toàn diễn viên quen mặt, Trấn Thành "thay máu" hoàn toàn dành cast mùa phim Tết. Dàn diễn viên chính phần lớn chỉ toàn Gen Z, nhất là nam chính Vĩnh Đam chưa đầy 22 tuổi. Trước hoài nghi của khán giả về việc lựa chọn nhiều gương mặt trẻ, Trấn Thành cho biết tiêu chí duy nhất là “hợp vai”.

“Tôi chỉ chọn người hợp vai. Không thể giao vai cho người không có tiềm năng hoặc không đủ năng lực để gánh vác. Tôi tin họ và họ cũng tin tôi thì vai diễn mới thuyết phục”.

Anh nhìn nhận khán giả có quyền nghi ngờ, bởi họ không trực tiếp chứng kiến quá trình casting và huấn luyện. Chỉ người trong ê-kíp mới thấy các bạn đã nỗ lực thế nào.

Dàn diễn viên gồm Pháo, Văn Mai Hương, LyLy, Vĩnh Đam lần đầu đóng phim của Trấn Thành (trừ Ali Hoàng Dương và Quốc Anh - hai ảnh cuối).

Đại diện dàn diễn viên, LyLy chia sẻ thời điểm poster công bố, nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về khả năng diễn xuất của các gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm: “Chúng tôi không mang tâm lý ca sĩ hay rapper đi đóng phim. Chúng tôi xác định mình là diễn viên và phải làm tốt vai diễn của mình”.

Sau buổi ra mắt khán giả, Pháo nhớ lại kỷ niệm bị Trấn Thành 'mắng' trong quá trình quay. “Có cảnh Nhật Hạ cắt bánh kem và khóc một mình trong ngày sinh nhật. Lúc đầu tôi không khóc được. Anh Thành đứng bên tai nói ‘em là một diễn viên vô tổ chức’. Nghe xong tự nhiên tôi khóc luôn”, nữ rapper nói.

Pháo nói thêm cô được Trấn Thành xin lỗi ngay sau đó vì cố tình phản ứng gắt, nhưng đó là phương pháp giúp cô nhập vai.

Văn Mai Hương lần đầu lấn sân điện ảnh. Đây cũng là vai diễn đặc biệt, có nhiều phân cảnh khiến nhiều người cho rằng "không dám tin đây là Văn Mai Hương". Nữ ca sĩ cho biết cô bất ngờ trước sự khác biệt giữa đóng phim và quay MV.

“Đóng phim điện ảnh khác rất nhiều. Em rất thích nhân vật Hải Lan vì có nhiều tầng cảm xúc. Cảm ơn đạo diễn giúp tôi phát triển tâm lý để vào vai tốt hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ sau buổi ra mắt.