CUỘC ĐUA NGHÌN TỶ MÙA TẾT BÍNH NGỌ: Đại chiến Mùng 1 Tết

TPO - Bốn đạo diễn cùng đưa phim ra rạp mùng 1 khiến mùa Tết Bính Ngọ bước vào thế trận chưa từng có. Khi Trấn Thành không còn “một mình một cõi” trước Minh Beta, Trường Giang và Lê Thanh Sơn, phòng vé trở thành cuộc chia lại miếng bánh, nơi thương hiệu không còn quyết định tất cả.

Mùa phim Tết Bính Ngọ đang hình thành thế trận chưa từng có trong lịch sử phòng vé Việt. Bốn đạo diễn, bốn ê-kíp, bốn dự án đều mang danh hiệu ngôi sao trăm tỷ - nghìn tỷ” cùng xuất quân ngay mùng 1.

Khi Trấn Thành, Lê Thanh Sơn, Trường Giang và Minh Beta cùng bước vào đường đua, câu chuyện không còn là “một người dẫn đầu và phần còn lại”. Thị trường Tết Bính Ngọ 2026 chuyển sang trạng thái đối đầu trực diện. Mọi lợi thế thương hiệu, ngôi sao, truyền thông hay suất chiếu chỉ còn là tấm vé không quyết định tất cả.

Giờ đây, quyền lực đang dần thuộc về khán giả và hiệu ứng truyền miệng. Thế trận buộc thị trường phải chia lại “miếng bánh” vốn nhiều năm nghiêng hẳn về Trấn Thành.

Lao vào cuộc đấu nghìn tỷ

Trung tâm cuộc đua là bốn dự án với phong cách và lợi thế khác nhau. Trấn Thành được cho là bước vào mùa Tết với vị thế người hiểu rõ nhất tâm lý khán giả đại chúng (bằng chứng là ba mùa lập kỷ lục doanh thu và chiếm ngôi đầu bảng).

Sau các kỷ lục doanh thu trước đó, Trấn Thành xây dựng tệp khán giả riêng, có lượng người xem trung thành đủ lớn để bảo đảm doanh thu. Với Thỏ ơi lần này, Trấn Thành cho thấy chiến lược trẻ hóa tệp khán giả, đánh mạnh vào Gen Z - nhóm tạo xu hướng trên mạng xã hội, bên cạnh việc đặt trọn niềm tin vào dàn cast chính toàn là ca sĩ (Văn Mai Hương, Pháo, Lyly).

Thỏ ơi được mô tả là hài đen. Tuy nhiên, đề tài tâm lý nặng đô là con dao hai lưỡi cho ngày đầu năm. Bài toán của Trấn Thành là phải tạo được câu chuyện đủ hài hước để không làm khán giả cảm thấy nặng nề khi ra rạp dịp Tết.

Trường Giang, Trấn Thành, Minh Beta và Lê Thanh Sơn lao vào cuộc đua điện ảnh gay cấn nhất từ trước đến nay.

"Ngựa chiến" thứ hai là Báu vật trời cho - đánh dấu màn tái xuất của Lê Thanh Sơn. Đạo diễn được cho là "chưa khai màn đã thắng được 1/3 chặng đường" khi thành công mang cặp đôi trăm tỷ Phương Anh Đào - Tuấn Trần trở lại phòng vé, sau kỷ lục hơn 550 tỷ đồng của Mai.

Sau buổi ra mắt truyền thông, nhiều người nhận định Lê Thanh Sơn đánh trúng tâm lý khán giả. Dự án có khả năng cao trở thành đối trọng với phim của Trấn Thành, Trường Giang.

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng là bước ngoặt khi Trường Giang lần đầu ngồi ghế đạo diễn điện ảnh. Lợi thế của anh nằm ở sự bình dân, gần gũi, khả năng kéo khán giả tỉnh và các gia đình lao động ra rạp. Đề tài cha con mâu thuẫn vốn quen thuộc, nhưng nếu đánh trúng cảm xúc, hiệu quả phòng vé luôn cao.

Nhưng đó cũng là sự mạo hiểm của Trường Giang. Đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính, anh phải chứng minh năng lực làm phim điện ảnh. Đề tài gia đình vô tình đặt anh vào thế so sánh trực tiếp với phong cách từng rất thành công của Trấn Thành. Nếu không tạo được dấu ấn riêng, phim dễ bị xem như bản sao Trấn Thành trong cảm nhận khán giả.

Dự án còn lại gọi tên Mùi phở. Lần đầu làm phim điện ảnh, Minh Beta chọn đề tài văn hóa gia đình gắn với món ăn quốc dân. Việc lựa chọn NSƯT Xuân Hinh và Thu Trang được cho là chiến lược hút khán giả hai miền của Minh Beta, nhưng việc lần đầu nhảy vào mùa phim Tết, đối trọng với nhiều cái tên "trăm tỷ, nghìn tỷ" sẽ là thế khó cho Shark Minh.

Mổ xẻ thế trận phim Việt chưa từng có

Khi được Tiền Phong đặt đề bài "mổ xẻ, giải mã cuộc đua nghìn tỷ", Thạc sĩ Trần Minh Ngân, Trường Đại học Văn Lang - nhận định mùa phim Tết Bính Ngọ không chỉ đơn thuần là sôi động, mà đang bước vào thế trận chưa từng có tiền lệ của phòng vé Việt.

Đây không chỉ là cuộc đua khốc liệt nhất, mà còn là ván bài tất tay chưa từng xuất hiện trong lịch sử điện ảnh Việt. Khi bốn đạo diễn từng gắn với các cột mốc trăm tỷ - nghìn tỷ cùng ra quân ngay mùng 1, thị trường rơi vào thế “tứ mã nan truy”. Không ai có đủ khoảng trống để độc chiếm sự chú ý như những năm trước.

Nếu nhiều mùa Tết gần đây vận hành theo công thức quen thuộc “một vua một cõi”, một phim thắng lớn, các phim còn lại chia nhau phần nhỏ thị phần, Tết Bính Ngọ cho thấy bản chất cuộc chơi đã thay đổi. Đó là cuộc chiến chia lại miếng bánh. Với bốn phim Việt lớn dự kiến chiếm tới 85-90% suất chiếu tại rạp, khán giả bị phân tán sự chú ý ngay từ đầu. Không bộ phim nào có đủ lợi thế để duy trì ưu thế áp đảo quá lâu.

Chính vì vậy, dù tổng doanh thu mùa Tết được dự báo có thể chạm ngưỡng 1.200 tỷ đồng nhờ giá vé tăng và thói quen ra rạp phục hồi mạnh, thì đây lại là “con dao hai lưỡi”. Cơ hội mở ra rất lớn, nhưng rủi ro ngã ngựa cũng tăng theo cấp số nhân.

“Nếu một bộ phim không tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt sau ba ngày đầu, rạp sẽ cắt suất chiếu rất nhanh để nhường chỗ cho đối thủ. Lúc đó, thương hiệu hay truyền thông đều không còn cứu được phim nữa”, Thạc sĩ Trần Minh Ngân nhìn nhận thị trường.

Từ góc nhìn này, Tết Bính Ngọ vừa là cơ hội để thị trường chứng minh quy mô trưởng thành, vừa là một “lò xay” khắc nghiệt. Khán giả có giới hạn về thời gian và tiền bạc, họ buộc phải chọn lọc kỹ lưỡng hơn, và sẽ chỉ xuống tiền cho những tác phẩm cân bằng được yếu tố giải trí lẫn cảm xúc.

Sự thay đổi này cũng làm đảo chiều hoàn toàn cục diện cạnh tranh quen thuộc của phim Tết.

Không ai giữ thế độc tôn trong cuộc đua doanh thu, khán giả sẽ là người quyết định.

Trước đây, những phim như Nhà bà Nữ (2023) hay Mai (2024) của Trấn Thành thường chiếm tới 50-60% doanh thu toàn mùa, kéo theo lợi thế áp đảo về suất chiếu và truyền thông. Các phim còn lại gần như ở thế “chiếu dưới”. Nhưng khi bốn cái tên lớn cùng cạnh tranh, thế độc quyền biến mất. Sự thay đổi diễn ra ở ba điểm then chốt.

Thứ nhất, quyền lực chuyển mạnh sang khán giả và mạng xã hội. Khi có nhiều lựa chọn ngang cơ, khán giả không còn tâm lý xem cho biết. Mùng 1 Tết có thể thắng nhờ thương hiệu, nhưng từ mùng 2 trở đi, cảm xúc đọng lại và review trên báo chính thống, mạng xã hội quyết định lượng vé bán ra.

Thứ hai, rạp chiếu trở thành “trọng tài lạnh lùng” dựa trên dữ liệu. Sự cân bằng ban đầu chỉ tồn tại trên giấy. Trên thực tế, rạp theo sát tỷ lệ lấp đầy ghế theo giờ. Phim nào nhỉnh hơn sẽ được tăng suất, phim hụt hơi bị giảm suất rất nhanh”, ông nói.

Thứ ba, cơ hội lội ngược dòng vẫn có, nhưng điều kiện khắt khe hơn. Một bộ phim không cần ngôi sao lớn nhất, nhưng phải có kịch bản chạm cảm xúc và trải nghiệm xem tốt để bật lên nhờ truyền miệng. Ngược lại, phim hời hợt sẽ rơi rụng rất nhanh chỉ sau vài ngày.

Từ những nhận định trên, Thạc sĩ Trần Minh Ngân cho rằng sự cân bằng lực lượng sản xuất năm nay không mang lại sự “bình yên”, buộc các nhà làm phim phải đầu tư nghiêm túc hơn bao giờ hết vào chất lượng kịch bản.

Từ bức tranh đó, câu hỏi đặt ra là liệu thương hiệu “đạo diễn trăm tỷ” còn là bảo chứng doanh thu?

Cần nhìn nhận sòng phẳng thương hiệu vẫn là “tấm vé thông hành hạng nhất”, nhưng chỉ có giá trị trong ba ngày đầu. Những năm trước, tên tuổi đạo diễn giúp bán vé đặt trước rất tốt và chiếm ưu thế tuyệt đối ở suất chiếu vàng. Tuy nhiên, năm 2026, điều này không còn là “kim bài miễn tử” kéo dài suốt mùa Tết.

Khán giả, đặc biệt là Gen Z và nhóm khán giả đô thị chiếm 60-70% doanh thu. Họ đã trở nên cực kỳ thực dụng và khó tính. Họ không còn dễ dãi cười với những mảng miếng hài cũ hay kịch bản chắp vá.

Ông dẫn chứng trường hợp Mưa đỏ (2025) đạt doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng. Bộ phim đề tài lịch sử - chiến tranh không nhiều chiêu trò, nhưng thắng lớn nhờ cảm xúc thật và chất lượng điện ảnh thật. Điều đó cho thấy nội dung (content) đã chính thức soán ngôi thương hiệu (brand).

Dựa trên nghiên cứu của Thạc sĩ Trần Minh Ngân, có tới 70% khán giả quyết định mua vé dựa trên review thực tế trên mạng xã hội sau ngày công chiếu đầu tiên, chứ không phải vì tên đạo diễn trên poster.

Vì thế, thương hiệu đạo diễn có thể giúp phim có một khởi đầu rực rỡ. Nhưng chính chiều sâu kịch bản, thông điệp văn hóa và sự tử tế trong nghề mới quyết định bộ phim về đích an toàn hay bị khán giả quay lưng ngay từ mùng 2 Tết.

Tựu trung lại, bốn cái tên lớn ra rạp cạnh tranh khả năng cao thúc đẩy tổng doanh thu mùa Tết có thể chạm mốc 1.200 tỷ đồng. Sau cùng, cuộc đua là tín hiệu mừng cho thị trường nhưng không phải điều dễ dàng cho Trường Giang, Lê Thanh Sơn, Minh Beta, kể cả đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành.