Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Diễn viên Phương Hải qua đời

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn viên Phương Hải qua đời sáng 11/2, hưởng thọ 66 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Diễn viên Phương Hải (tên đầy đủ Hoàng Phương Hải) qua đời sáng 11/2 tại Hà Nội, hưởng thọ 66 tuổi. Thông tin từ gia đình cho biết bà mất hồi 7h24 ngày 11/2, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Theo cáo phó, lễ viếng diễn ra vào 9h15 ngày 14/2 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức lúc 10h45 cùng ngày. Linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại Nghĩa trang Cầu Bốc, Hà Nội.

2.jpg
img-9500.jpg
Diễn viên Phương Hải từng đóng một số vai phụ trong các phim truyền hình, hài dân gian.

Diễn viên Phương Hải sinh năm 1961 tại Hà Nội. Sự ra đi của diễn viên Phương Hải khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp tiếc thương.

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên, họa sĩ Quế Chi cho biết chị là người đầu tiên mời Phương Hải tham gia đóng phim cách đây khoảng 15 năm. Thời điểm đó, Phương Hải góp mặt trong nhiều vai quần chúng, từ những vai không lời thoại đến các vai có thoại trong phim truyền hình và các tiểu phẩm hài dân gian.

Theo họa sĩ Quế Chi, Phương Hải từng là thành viên câu lạc bộ điện ảnh Sông Hồng do chị sáng lập và quản lý. Trong ký ức của đồng nghiệp, cô là người dễ gần, đáng mến, sống hào sảng và nhiệt tình với bạn bè. Không chỉ yêu thích diễn xuất, Phương Hải còn đam mê ca hát và khiêu vũ, đặc biệt là những bản tango sôi động với phong cách thể hiện đầy năng lượng.

Sau này, để theo đuổi đam mê nghệ thuật, Phương Hải tham gia thêm một số câu lạc bộ điện ảnh khác, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý diễn viên. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, cô gần như vắng bóng do bệnh ung thư di căn nặng. Có thời điểm tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nhưng nhờ điều trị tích cực, cô vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Giữa năm 2024, dù sức khỏe suy giảm, Phương Hải vẫn tham gia một số câu lạc bộ ca hát. Tuy nhiên cô đã ngừng hoạt động đóng phim trong thời gian dài để tập trung điều trị.

Nói về người em gắn bó nhiều năm, họa sĩ Quế Chi bày tỏ: “Thương, rất thương cô ấy vì tình chị em lâu năm. Phương Hải sống tình cảm, biết trước biết sau. Khi cô ấy bệnh nặng, tôi rất tiếc vì không thể đến thăm do gia đình cũng liên tiếp có tang sự. Việc này không quá bất ngờ vì tôi đã phần nào chuẩn bị tâm lý, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó”.

Đỗ Quyên
#Diễn viên Phương Hải #ung thư vú #hài dân gian

Xem thêm

Cùng chuyên mục