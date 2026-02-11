Di tích Thổ Hà, Nhà ngục Kon Tum được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

TPO - Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà và di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 11/2 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 19) đối với 2 di tích.

Cụ thể, 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh; và di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ xếp hạng.

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng.

Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà tọa lạc tại trung tâm làng Thổ Hà - ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Căn cứ tư liệu Hán Nôm, đặc biệt là 30 bia đá cổ có niên đại từ thế kỷ XVII đến XIX cho thấy, các di tích hình thành từ rất sớm, được trùng tu, tôn tạo vào các giai đoạn sau này.

Các công trình thuộc quần thể di tích hiện vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc nghệ thuật truyền thống độc đáo cùng các tài liệu, hiện vật quý giá.

Những hiện vật ở đình Thổ Hà lưu giữ nhiều giá trị nghệ thuật, giá trị nghiên cứu văn hóa - lịch sử.

Tại đây lưu giữ gần 100 pho tượng phật cổ, hệ thống ngai thờ, kiệu thờ, bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà, hệ thống bia đá, hoành phi, câu đối cùng các bát hương, lư hương bằng gốm - sản phẩm đặc sắc của làng gốm Thổ Hà.

Còn Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là nơi lưu lại dấu ấn của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Nơi đây đã từng giam giữ những tù binh chính trị bị thực dân Pháp áp giải từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về.

Dù bị giam giữ, tra tấn nhưng những chiến sĩ vẫn kiên cường đấu tranh bằng nhiều hình thức và không ít người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nơi đây trở thành biểu tượng cho ý chí và sức mạnh dân tộc, là nơi để thế hệ hôm nay và mai sau nhớ về truyền thống cha ông và là cái nôi cách mạng của người Tây Nguyên.