Quảng Trị: Khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

TPO - Sáng 14/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng khánh thành công trình tôn tạo khu di tích – nơi ghi dấu sự hy sinh của 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh trên tuyến Đường 20 - Quyết Thắng cách đây 53 năm.

Công trình được hoàn thành từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp đặc biệt của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh: Sự kiện 14/11/1972 mãi khắc ghi trong lịch sử, khi 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong mưa bom bão đạn của không quân Mỹ trên trọng điểm Đường 20 - Quyết Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buỗi lễ.

Công trình tôn tạo bao gồm phần mộ chung của 13 liệt sĩ tại cửa hang – nơi các anh, các chị đã nằm lại, cùng hạng mục chỉnh trang cảnh quan khu di tích. Đây là công trình tri ân được thực hiện công phu, hài hòa với thiên nhiên Trường Sơn và mang ý nghĩa đặc biệt khi Phu nhân Tổng Bí thư phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng.

Tại buổi lễ, nhiều thân nhân liệt sĩ xúc động dâng hương trước phần mộ chung. Bà Mai Thị Liên (Ninh Bình), em gái liệt sĩ Mai Đức Hùng, nghẹn ngào khi sau 53 năm chờ đợi, hài cốt anh trai cùng đồng đội đã được quy tập, an táng trong ngôi mộ chung mới.

Trong quá trình tôn tạo, Đội Quy tập 589 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hang Tám Cô. Đến nay, 8 mẫu ADN đã được giám định trùng khớp với thân nhân.

Theo nguyện vọng gia đình, các liệt sĩ được an táng tại mộ chung ngay lối vào hang, trở thành điểm tri ân linh thiêng và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Các đại biểu làm lễ cắt băng khánh thành.

Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.