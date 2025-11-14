Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Trị: Khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 14/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng khánh thành công trình tôn tạo khu di tích – nơi ghi dấu sự hy sinh của 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh trên tuyến Đường 20 - Quyết Thắng cách đây 53 năm.

Công trình được hoàn thành từ nguồn xã hội hóa, trong đó có sự đóng góp đặc biệt của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh: Sự kiện 14/11/1972 mãi khắc ghi trong lịch sử, khi 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong mưa bom bão đạn của không quân Mỹ trên trọng điểm Đường 20 - Quyết Thắng.

img-4973.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buỗi lễ.

Công trình tôn tạo bao gồm phần mộ chung của 13 liệt sĩ tại cửa hang – nơi các anh, các chị đã nằm lại, cùng hạng mục chỉnh trang cảnh quan khu di tích. Đây là công trình tri ân được thực hiện công phu, hài hòa với thiên nhiên Trường Sơn và mang ý nghĩa đặc biệt khi Phu nhân Tổng Bí thư phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng.

Tại buổi lễ, nhiều thân nhân liệt sĩ xúc động dâng hương trước phần mộ chung. Bà Mai Thị Liên (Ninh Bình), em gái liệt sĩ Mai Đức Hùng, nghẹn ngào khi sau 53 năm chờ đợi, hài cốt anh trai cùng đồng đội đã được quy tập, an táng trong ngôi mộ chung mới.

Trong quá trình tôn tạo, Đội Quy tập 589 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hang Tám Cô. Đến nay, 8 mẫu ADN đã được giám định trùng khớp với thân nhân.

Theo nguyện vọng gia đình, các liệt sĩ được an táng tại mộ chung ngay lối vào hang, trở thành điểm tri ân linh thiêng và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.

img-4969.jpg
Các đại biểu làm lễ cắt băng khánh thành.
img-4971.jpg
Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
img-4970.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Hoàng Nam
#hang tám cô #tôn tạo khu di tích #ghi dấu sự hi sinh #8 TNXP #5 pháo binh #đường 20 - quyết thắng #tỉnh quảng trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục