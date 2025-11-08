Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng

Hoàng Nam
TPO - Sáng 8/11, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), chính quyền cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng nhiều hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy tại khu vực Hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, các phần hài cốt được phát hiện tại khu vực tuyến đường tỉnh lộ 562 – đoạn đi qua Đường 20 Quyết Thắng, nơi gắn liền với Di tích lịch sử Hang Tám Cô.

img-4935.jpg
Nhiều bộ hài cốt mới được tìm thấy tại khu vực Hang Tám Cô.

Đây là khu vực từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, nơi nhiều thanh niên xung phong và bộ đội Trường Sơn đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ thông tuyến.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu, lực lượng vũ trang và người dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng nằm cạnh Hang Tám Cô – địa danh linh thiêng đã được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 2013. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nơi đây vẫn là biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm, là “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân của người dân cả nước.

hai-cot-liet-si.jpg
Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ diễn ra trang trọng, linh thiêng.

Trong những năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình và nay là tỉnh Quảng Trị, vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tiếp tục viết tiếp trang sử tri ân những người đã nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn.

Hoàng Nam
#hang tám cô #đường 20 quyết thắng #tỉnh quảng trị #hài cốt liệt sỹ #truy điệu #anh táng

