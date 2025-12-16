Hai tiêm kích tàng hình thế hệ sáu J-36 cùng xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc

TPO - Hai máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu J-36 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô (CAC) của Trung Quốc phát triển vừa được phát hiện cùng lúc trên bầu trời nước này, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong tiến trình phát triển ngành hàng không quân sự Trung Quốc.

Các nguyên mẫu J-36, được cho là thuộc chương trình tiêm kích thế hệ sáu trước đây, chỉ xuất hiện riêng lẻ trong các chuyến bay thử nghiệm. Hoạt động bay đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12/2024, khi nguyên mẫu mang số hiệu 36011 được phát hiện gần Thành Đô.

Những hình ảnh mới lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một cặp máy bay với thiết kế đặc trưng, qua đó củng cố nhận định đây là các tiêm kích chiến đấu tiên tiến thuộc cùng một chương trình phát triển.

Theo các nguồn tin công khai, J-36 được định hướng đảm nhiệm nhiệm vụ giành ưu thế trên không, tấn công và bao vây, với trọng tâm là công nghệ tàng hình cùng khả năng bay ở tốc độ cao. Việc hai máy bay cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm được xem là dấu hiệu cho thấy chương trình đang bước sang giai đoạn thử nghiệm mở rộng, có thể góp phần rút ngắn thời gian đạt năng lực hoạt động ban đầu.

J-36 được đánh giá là mẫu tiêm kích có thiết kế khác biệt so với máy bay chiến đấu hiện nay. Các hình ảnh công khai cùng phân tích từ giới chuyên gia quân sự cho thấy, đây là thiết kế cánh bay không đuôi, ba động cơ, với cánh tam giác kép hình thoi. Ba động cơ được đặt sâu bên trong thân, nhận khí từ hai cửa hút gió hai bên và một cửa hút gió siêu thanh ở giữa, giúp tối ưu không gian cho nhiên liệu, vũ khí và giảm tín hiệu radar.

Tháng 10/2025, nguyên mẫu thứ hai của J-36 xuất hiện với những thay đổi đáng kể, bao gồm thiết kế ống xả, cửa hút gió và càng đáp. Những điều chỉnh này cho thấy Tập đoàn Thành Đô và Không quân Trung Quốc liên tục tinh chỉnh sự ổn định và cơ động của máy bay.

Các nhà phân tích mô tả máy bay giống như "tàu tuần dương trên không", một nền tảng siêu hành trình, có khả năng phóng lượng lớn tên lửa tầm xa, đồng thời đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy - kiểm soát cho cả máy bay có người lái và máy bay không người lái.

J-36 dường như được tối ưu hóa để chỉ huy các máy bay không người lái hỗ trợ, phối hợp tác chiến ngoài tầm nhìn và duy trì khả năng sống sót trong môi trường tác chiến điện tử cao, thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ không chiến tầm gần.