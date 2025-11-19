Ảnh vệ tinh tiết lộ Trung Quốc mở rộng bãi thử vũ khí hạt nhân

TPO - Các hình ảnh vệ tinh gần đây tiết lộ Trung Quốc đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa bãi thử hạt nhân ở Khu tự trị Tân Cương - nơi nước này lần đầu tiên cho nổ bom nguyên tử vào năm 1964, Washington Post đưa tin.

Theo Washington Post (WP), chương trình hạt nhân của Trung Quốc là một ẩn số và thông tin chi tiết về quá trình phát triển vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh tại Lop Nur (Tân Cương) - bãi thử hạt nhân khổng lồ được ví như "Nevada của Mỹ" cho thấy quân đội Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ các vụ thử hạt nhân quy mô lớn hơn hoặc thường xuyên hơn.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, khu vực này đã thực hiện việc phát triển cơ sở hạ tầng đột phá kể từ năm 2020, gồm hai lỗ khoan thẳng đứng sâu vào sa mạc, được cho là nhằm chuẩn bị cho các vụ nổ hạt nhân có hiệu suất cao hơn. Ngoài ra, Bắc Kinh còn xây đường hầm mới, mở rộng khu vực hỗ trợ và tăng cường kết nối điện.

Renny Babiarz, phó chủ tịch của AllSource Analysis - một công ty phân tích địa không gian của Mỹ cho biết: "Nhìn chung, điều này cho thấy sự mở rộng đáng kể về cơ sở hạ tầng và khả năng thử nghiệm tổng thể tại Lop Nur trong 5 năm qua".

Ông Renny Babiarz cho biết hoạt động khoan bắt đầu từ năm 2021 và liên tục diễn ra đến năm 2025, với sự xuất hiện thường xuyên của xe hạng nặng cùng nhiều khu vực phụ trợ mới được xây dựng. Công trình mới nằm ở phía đông của bãi thử, nơi Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử hạt nhân trước lệnh cấm của hiệp ước năm 1996.

Ngoài ra, công trình xây dựng mới tại các đường hầm ngang, có thể hỗ trợ vụ thử hạt nhân nhỏ hơn ở rìa phía bắc của khu phức hợp Lop Nur, cũng đang được tiến hành. Chuyên gia Babiarz cho biết, ảnh vệ tinh hồi tháng 1 năm nay ghi nhận lượng lớn đất đá được khai quật từ những đường hầm này.

"Các đường hầm nằm ngang trước đây thường được sử dụng cho các vụ thử vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp… từ 0 đến 10 kiloton, trong khi các vụ thử nghiệm dưới lòng đất thông qua đường hầm thẳng đứng thường được sử dụng cho các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn hơn", ông nói.

Trong báo cáo năm 2024 về quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh dường như đang nhanh chóng mở rộng lực lượng tên lửa và chương trình hạt nhân.

Theo phân tích từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, kho vũ khí của Trung Quốc hiện có khoảng 600 đầu đạn và dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 1.000 vào năm 2030, thấp hơn nhiều so với kho dự trữ của Mỹ ước tính khoảng 3.700 đầu đạn.

Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cũng đưa ra con số tương tự, cho biết Trung Quốc sở hữu khoảng 600 đầu đạn, trong khi Mỹ sở hữu 5.117 đầu đạn (bao gồm 3.700 đầu đạn đang được lưu trữ), Nga có 5.459 đầu đạn và Triều Tiên có khoảng 50 đầu đạn.