Thế giới

Google News

Trung Quốc siết cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân về du học Nhật Bản

Minh Hạnh

TPO - Chính phủ Trung Quốc ngày 16/11 kêu gọi công dân cân nhắc kỹ lưỡng việc du học tại Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao song phương gia tăng liên quan đến những bình luận gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

m23pnj373jnndbeco42dyxeasa.jpg
(Ảnh: Reuters)

Động thái này được coi là một phần trong phản ứng của Bắc Kinh trước những phát biểu của bà Takaichi tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 7/11 liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Chính phủ Trung Quốc cho rằng, an ninh công cộng tại Nhật Bản đã xấu đi trong những tháng gần đây, viện dẫn sự gia tăng các hoạt động tội phạm nhằm vào công dân Trung Quốc.

Ngày 14/11, Trung Quốc đã kêu gọi công dân hạn chế đến Nhật Bản.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng kêu gọi sinh viên nước này đang ở Nhật Bản và những người có kế hoạch học tập tại Nhật Bản trong tương lai, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh, tăng cường đánh giá rủi ro và nâng cao nhận thức về an toàn cá nhân.

Tính đến tháng 5/2024, có tổng cộng 123.485 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác tại Nhật Bản, bao gồm cả các trường dạy tiếng Nhật.

Ông Takahide Kiuchi, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nomura, ước tính rằng cảnh báo đi lại mới nhất của Trung Quốc đại lục có thể gây thiệt hại kinh tế 2,2 nghìn tỷ yên cho Nhật Bản.

Tại một sân bay ở Bắc Kinh vào ngày 16/11, một người đàn ông Trung Quốc chuẩn bị lên chuyến bay đến Narita (gần Tokyo), cho biết ông dự định rút ngắn chuyến đi Nhật Bản sau cảnh báo của chính phủ.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích bà Takaichi, một người bảo thủ và nổi tiếng là có quan điểm đối đầu với Trung Quốc.

Một tài khoản mạng xã hội liên quan đến Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 15/11 đã đăng tải quan điểm của một số chuyên gia Nhật Bản tại Trung Quốc, những người cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ thực hiện thêm các biện pháp đối phó, chẳng hạn như đưa các chính trị gia Nhật Bản vào danh sách trừng phạt, ngừng các cuộc trao đổi liên chính phủ và thực hiện các hành động quân sự.

Minh Hạnh
Kyodo News
#Nhật Bản #Trung Quốc #du học sinh #vấn đề Đài Loan #Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

