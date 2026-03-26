Thực hư thông tin Iran dội tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

TPO - Quân đội Iran được cho là đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln bằng tên lửa hành trình ven biển. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, các tên lửa đều đã bị bắn hạ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. (Ảnh: Reuters)

“Tên lửa hành trình Qader (tên lửa chống hạm phóng từ bờ biển) của Hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và buộc nó phải thay đổi vị trí”, quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình ngày 25/3.

Cùng lúc đó, Tư lệnh Hải quân Iran - Đô đốc Shahram Irani - cảnh báo, các hoạt động của tàu sân bay “đối phương” Abraham Lincoln đang được theo dõi liên tục và sẽ bị nhắm mục tiêu một khi nó tiến vào tầm bắn của hệ thống tên lửa Iran.

Hình ảnh vụ phóng của Iran. (Nguồn: RT)

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang đóng quân ở Biển Ả-rập để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury của quân đội Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Tehran đã phóng 100 tên lửa vào “một trong những tàu sân bay của Mỹ, thực tế là một trong những con tàu lớn nhất thế giới”. Nhưng tất cả các tên lửa đều đã bị bắn hạ.

Mỹ và Israel đã bắt đầu các cuộc không kích vào Iran kể từ ngày 28/2.

Ngay sau đó, Tehran trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel, cùng với Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có các căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn thị trường dầu mỏ toàn cầu.