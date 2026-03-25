Iran kêu gọi Mỹ ngừng 'tô vẽ thất bại bằng thỏa thuận'

TPO - Iran nói rằng “sức mạnh chiến lược mà Mỹ từng khoe khoang đã biến thành thất bại chiến lược”, và kêu gọi Mỹ ngừng cố gắng tô vẽ “thất bại” của mình như một thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn quân đội Iran - Ebrahim Zolfaqari. (Ảnh: Jerusalem Post)

Trong một thông điệp được phát sóng trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn quân đội Iran - Ebrahim Zolfaqari - nói: “Nước tự xưng là siêu cường lẽ ra đã có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này. Đừng tô vẽ thất bại của mình như một thỏa thuận. Thời kỳ của những lời hứa suông đã kết thúc. Liệu có phải xung đột nội bộ của các ông đã đến mức các ông đang tự đàm phán với chính mình?”.

“Sự ổn định đến từ sức mạnh. Sẽ không có dấu hiệu nào về khoản đầu tư của các ông vào khu vực này, cũng như các ông sẽ không thấy giá năng lượng và dầu mỏ trở lại như trước đây cho đến khi các ông hiểu rằng sự ổn định trong khu vực được đảm bảo bởi bàn tay hùng mạnh của lực lượng vũ trang chúng tôi”, ông Zolfaqari nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận sắp đạt được, nói rằng Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio “đang đàm phán ngay bây giờ”. Nhưng Tehran vẫn chưa xác nhận thông tin này, chỉ nói rằng lời nhắn đã được chuyển qua các bên trung gian.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, trong cuộc phỏng vấn với India Today vào tối 24/3, tỏ ra hoài nghi về ý định của Washington khi liên tục kêu gọi đàm phán với Iran.

“Làm sao có thể tin vào những tuyên bố về ngoại giao hay hòa giải của họ khi chính họ đã khơi mào cuộc chiến này và tiếp tục tấn công chúng tôi?”, ông Baghaei nói.

“Chúng tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với nền ngoại giao Mỹ. Chúng tôi bị tấn công hai lần trong vòng chín tháng khi đang trong quá trình đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân. Đây là sự phản bội đối với nền ngoại giao, và điều đó đã xảy ra không chỉ một mà là hai lần”.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi “chịu trách nhiệm về ngoại giao của Iran, và ông ấy đang hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Trước đó đã có những báo cáo cho rằng, Mỹ có thể đang tìm cách đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Bình luận về thông tin này, ông Baghaei cho biết: “Chủ tịch Quốc hội, ông Ghalibaf, là một chính trị gia cấp cao, hoạt động trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được hiến pháp quy định. Sự phân công lao động giữa các cơ quan chức năng của chúng tôi rất rõ ràng và minh bạch”.