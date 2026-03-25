Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran kêu gọi Mỹ ngừng 'tô vẽ thất bại bằng thỏa thuận'

Minh Hạnh

TPO - Iran nói rằng “sức mạnh chiến lược mà Mỹ từng khoe khoang đã biến thành thất bại chiến lược”, và kêu gọi Mỹ ngừng cố gắng tô vẽ “thất bại” của mình như một thỏa thuận hòa bình.

image-1774430919380.jpg
Người phát ngôn quân đội Iran - Ebrahim Zolfaqari. (Ảnh: Jerusalem Post)

Trong một thông điệp được phát sóng trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn quân đội Iran - Ebrahim Zolfaqari - nói: “Nước tự xưng là siêu cường lẽ ra đã có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này. Đừng tô vẽ thất bại của mình như một thỏa thuận. Thời kỳ của những lời hứa suông đã kết thúc. Liệu có phải xung đột nội bộ của các ông đã đến mức các ông đang tự đàm phán với chính mình?”.

“Sự ổn định đến từ sức mạnh. Sẽ không có dấu hiệu nào về khoản đầu tư của các ông vào khu vực này, cũng như các ông sẽ không thấy giá năng lượng và dầu mỏ trở lại như trước đây cho đến khi các ông hiểu rằng sự ổn định trong khu vực được đảm bảo bởi bàn tay hùng mạnh của lực lượng vũ trang chúng tôi”, ông Zolfaqari nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận sắp đạt được, nói rằng Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio “đang đàm phán ngay bây giờ”. Nhưng Tehran vẫn chưa xác nhận thông tin này, chỉ nói rằng lời nhắn đã được chuyển qua các bên trung gian.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, trong cuộc phỏng vấn với India Today vào tối 24/3, tỏ ra hoài nghi về ý định của Washington khi liên tục kêu gọi đàm phán với Iran.

“Làm sao có thể tin vào những tuyên bố về ngoại giao hay hòa giải của họ khi chính họ đã khơi mào cuộc chiến này và tiếp tục tấn công chúng tôi?”, ông Baghaei nói.

“Chúng tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với nền ngoại giao Mỹ. Chúng tôi bị tấn công hai lần trong vòng chín tháng khi đang trong quá trình đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân. Đây là sự phản bội đối với nền ngoại giao, và điều đó đã xảy ra không chỉ một mà là hai lần”.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi “chịu trách nhiệm về ngoại giao của Iran, và ông ấy đang hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Trước đó đã có những báo cáo cho rằng, Mỹ có thể đang tìm cách đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Bình luận về thông tin này, ông Baghaei cho biết: “Chủ tịch Quốc hội, ông Ghalibaf, là một chính trị gia cấp cao, hoạt động trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được hiến pháp quy định. Sự phân công lao động giữa các cơ quan chức năng của chúng tôi rất rõ ràng và minh bạch”.

CNN, RT
#Iran #Mỹ #Israel #đàm phán hòa bình #xung đột Mỹ - Iran #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục