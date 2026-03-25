Iran - Israel liên tục 'ăn miếng trả miếng', chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

TPO - Iran và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại, trong bối cảnh triển vọng về một thỏa thuận hòa bình vẫn còn khá mơ hồ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/3 tuyên bố phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp thủ đô Tehran của Iran, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Hãng thông tấn bán chính thức SNN của Iran cho biết, các cuộc tấn công đã nhắm trúng một tòa nhà ở Tehran.

Cùng lúc đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công nhiều mục tiêu ở Israel, bao gồm Tel Aviv và Kiryat Shmona, cũng như các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Jordan và Bahrain.

Iran tung video về đợt phản công mới nhất. (Nguồn: Press TV)

Tại Kuwait, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại bể chứa nhiên liệu ở Sân bay Quốc tế Kuwait. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait cho biết đã bắn hạ thêm năm máy bay không người lái khác.

Tại Iraq, Lãnh sự quán Mỹ ở Erbil cũng được cho là đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Al Jazeera đưa tin, hệ thống phòng thủ chống tên lửa, pháo và súng cối (C-RAM) của khu phức hợp đã được kích hoạt để ngăn chặn các mối đe dọa.

Cùng ngày, lực lượng dân quân Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq (IRA) đã công bố video ghi lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trực thăng và hệ thống radar tại Camp Victory do Mỹ điều hành gần Sân bay Quốc tế Baghdad.

Hình ảnh cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của IRA. (Nguồn: Press TV)

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, rằng Washington đang đàm phán với “những người phù hợp” ở Tehran để chấm dứt chiến tranh. Ông cho biết thêm, phía Iran cũng rất muốn đạt được thỏa thuận.

Những động thái xuống thang của Mỹ đã làm dấy lên hy vọng về việc nối lại xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh, khiến giá dầu giảm nhẹ trong ngày 25/3.

Bất chấp các thông tin về khả năng đàm phán, hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Mỹ dự kiến ​​sẽ điều động hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tinh nhuệ tới Trung Đông.

Lực lượng này sẽ bổ sung vào quân số 50.000 binh sĩ Mỹ vốn đã hiện diện trong khu vực, làm dấy lên những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.