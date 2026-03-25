Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ món quà từ Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột với Iran, bao gồm một sự nhượng bộ quan trọng từ Tehran. Trong khi đó, một nguồn tin xác nhận, Washington đã gửi cho Iran đề xuất hòa bình gồm 15 điểm.

image-1774276537135.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 24/3, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đang đàm phán với “những người phù hợp” tại Tehran nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch. Ông nói thêm, rằng phía Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận này. "Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán”, ông khẳng định.

Cũng theo ông Trump, Iran đã đưa ra một nhượng bộ quan trọng liên quan đến lĩnh vực năng lượng phi hạt nhân và eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết.

"Đó là một món quà vô cùng to lớn, trị giá một khoản tiền khổng lồ”, ông Trump nói, cho biết món quà này liên quan đến dầu mỏ và khí đốt. "Việc họ làm quả thực rất đáng hoan nghênh”.

"Tehran đang đối thoại với chúng tôi. Tất cả bắt đầu từ việc họ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói thêm: "Tôi không muốn tiết lộ trước, nhưng họ đã đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ đã chấp thuận điều đó".

Cùng ngày, tờ New York Times đưa tin Washington đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông.

Channel 12 của Israel, dẫn lời ba nguồn tin, cho biết Mỹ đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận về kế hoạch 15 điểm này.

Một nguồn thạo tin xác nhận Mỹ đã gửi kế hoạch tới Iran, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một cơ quan truyền thông của Israel cho biết, kế hoạch này sẽ bao gồm việc đóng cửa chương trình hạt nhân của Iran, chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm ủy nhiệm, và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Theo một văn bản mà Reuters tiếp cận được hôm 24/3, Iran đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế rằng các "tàu thuyền không mang tính thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Iran.

Iran thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz - nơi vốn là hành lang vận chuyển của 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công cách đây bốn tuần. Động thái này đã gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử và khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn, và các nguồn tin cho biết Washington đang chuẩn bị điều thêm quân tới khu vực này.

Hai nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Mỹ dự kiến ​​sẽ điều động hàng ngàn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 tinh nhuệ tới Trung Đông.

Lực lượng này sẽ bổ sung vào quân số 50.000 binh sĩ Mỹ vốn đã hiện diện trong khu vực, làm dấy lên những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Minh Hạnh
Reuters
