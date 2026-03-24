Thế giới

Iran nói cơ sở năng lượng bị tấn công dù Mỹ tuyên bố ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran ngày 24/3 đưa tin, quân đội Mỹ và Israel đã tấn công hai cơ sở khí đốt và một đường ống dẫn khí, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

image-1774350169785.jpg
(Ảnh: NY Times)

“Là một phần của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện, tòa nhà điều phối cơ sở khí đốt và trạm điều chỉnh áp suất khí đốt trên đường Kaveh ở Isfahan đã bị nhắm mục tiêu”, hãng thông tấn Fars cho biết. Các cơ sở này đã bị “hư hại một phần”.

Cùng lúc đó, một cuộc tấn công khác đã được tiến hành nhằm vào đường ống dẫn khí của nhà máy điện Khorramshahr, ở phía tây nam đất nước.

“Một vật thể bay đã bắn trúng khu vực bên ngoài trạm xử lý đường ống dẫn khí Khorramshahr”, Fars đưa tin, dẫn lời giới chức địa phương.

Sau vụ tấn công, cơ sở năng lượng nói trên vẫn hoạt động bình thường, và không có sự gián đoạn nào đối với nguồn cung cấp khí đốt.

Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, viện dẫn các cuộc đàm phán với Iran. Nhưng Tehran đã lập tức phủ nhận việc đã tham gia đàm phán với Mỹ.

Ngày 24/3, một quan chức Mỹ nhắc lại với tờ Semafor, rằng việc tạm ngừng bắn sẽ chỉ áp dụng cho các cuộc tấn công vào địa điểm năng lượng của Iran, còn các cuộc tấn công khác vẫn diễn ra theo kế hoạch.

"Nó không áp dụng cho các địa điểm quân sự, hải quân, tên lửa đạn đạo và cơ sở công nghiệp quốc phòng. Các sáng kiến ​​ban đầu của Chiến dịch Epic Fury sẽ tiếp tục", ông nói với hãng tin.

Straitstimes
